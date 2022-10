Μητσοτάκης: Συνεχάρη τον ιδιοκτήτη γερανού που έσωσε 80 μετανάστες στα Κύθηρα Ο πρωθυπουργός τόνισε οτι οι Έλληνες θα συνεχίζουν να σώζουν ανθρώπινες ζωές τις οποίες εκθέτουν σε κίνδυνο αδίστακτα κυκλώματα διακινητών Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τηλεφώνησε στον Μιχάλη Πρωτοψάλτη, ο οποίος με τις ηρωικές προσπάθειές του συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωση 80 ανθρώπων, από το ναυάγιο πλοίου στα Κύθηρα, που μετέφερε μετανάστες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον συνεχάρη και τον ευχαρίστησε. Τόνισε δε οτι οι Έλληνες θα συνεχίζουν να σώζουν ανθρώπινες ζωές τις οποίες εκθέτουν σε κίνδυνο αδίστακτα κυκλώματα διακινητών. Ο Μιχάλης Πρωτοψάλτης είναι κάτοικος των Κυθήρων και ιδιοκτήτης γερανού στο νησί. Στο άκουσμα ότι ένα ιστιοφόρο με 95 πρόσφυγες καταστράφηκε πέφτοντας στα βράχια λίγο έξω από το λιμάνι, δεν αδιαφόρησε αλλά έσπευσε αμέσως να δει πώς μπορεί να βοηθήσει. Πήρε το γερανό, τον έστησε στον γκρεμό πάνω από το ναυάγιο, έριξε ένα σχοινί και μ’ αυτό έσωσε 80 ζωές που κρέμονταν από τα βράχια. Με δάκρυα στα μάτια, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ πριν μέρες: «Είδα ανθρώπους να χάνονται, να πέφτουν από τον γκρεμό και να πνίγονται» επισημαίνοντας πως δεν επρόκειτο για άφιξη προσφύγων αλλά για ναυάγιο που έθεσε σε κίνδυνο της ζωή τους. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cnfgu7tw29a1) «Ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να επιβιώσει κάποιος από τους 95 ανθρώπους, εάν δεν είχαμε παρέμβει εκείνη τη στιγμή», μεταφέρει ο Μιχάλης Πρωτοψάλτης από το νησί. Όπως εξήγησε «φέραμε ένα μεγάλο γερανό με φορτηγό, δέσαμε ένα σάκο (big bag) όπου βάζουμε οικοδομικά υλικά και με μακριούς ιμάντες τον κατεβάζαμε κάτω. Έμπαινε μέσα στον σάκο ένας ή δυο (ναυαγοί) αναλόγως με πώς ήταν το κύμα, ανεβάζαμε τον σάκο και τους βγάζαμε στην επιφάνεια», περιέγραψε τη διαδικασία απεγκλωβισμού του κόσμου από τα βράχια. Ειδήσεις σήμερα: Εκδίκηση για την έκρηξη στη γέφυρα στην Κριμαία ζητούν Ρώσοι συνεργάτες του Πούτιν Euro 2024: Με Ολλανδία, Γαλλία η Εθνική στον προκριματικό όμιλο Ο Κάνιε Γουέστ επιτίθεται στον Ζάκερμπεργκ και ο Έλον Μασκ τον «καλωσορίζει» στο Twitter BEST OF NETWORK 09.10.2022, 11:30 09.10.2022, 12:29 07.10.2022, 12:15 09.10.2022, 14:30 09.10.2022, 14:31 08.10.2022, 17:00

