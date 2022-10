Νίκος Δένδιας: Μετά την Αίγυπτο, στη Μάλτα αύριο ο Έλληνας ΥΠΕΞ Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στη Βαλέτα μετά τον Φεβρουάριο του 2020 Επίσκεψη στη Βαλέτα θα πραγματοποιήσει αύριο Δευτέρα 10 Οκτωβρίου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών της Μάλτας Ίαν Μποργκ (Ian Borg), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση, την οποία θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών, ενώ αναμένεται να προβούν σε κοινές δηλώσεις στον Τύπο στις 12:30. Στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Μάλτας ‘Ανγκλου Φαρούτζια (Anglu Farrugia). Kατά την παραμονή του στη Βαλέτα, θα γίνει δεκτός και από τον πρόεδρο της χώρας Τζορτζ Βέλλα (George Vella). Οι συζητήσεις του υπουργού Εξωτερικών αναμένεται να καλύψουν ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως οι προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, η συνεργασία των δύο χωρών στην ΕΕ και το μεταναστευτικό – προσφυγικό. Επιπλέον, οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν και σε διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, όπως η κατάσταση στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, καθώς και εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη. Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στη Βαλέτα. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020, ενώ ακολούθησε επίσκεψη στην Αθήνα του τότε υπουργού Εξωτερικών της χώρας Εβαρίστ Μπαρτόλο (Evarist Bartolo), τον Σεπτέμβριο του 2020. Ειδήσεις σήμερα: Νέα τουρκική υπερπτήση UAV τα ξημερώματα πάνω από την Κίναρο «Άγγιξε τον μηρό νεαρού άντρα»: Η μαρτυρία που οδήγησε στη διαγραφή του Βρετανού υπουργού Εμπορίου Οδηγός έχασε τον έλεγχο στο κέντρο της Λαμίας – Χτύπησε 16χρονη και παρέσυρε μηχανάκι διανομέα BEST OF NETWORK 09.10.2022, 11:30 09.10.2022, 09:01 07.10.2022, 12:15 09.10.2022, 09:26 09.10.2022, 09:24 08.10.2022, 17:00

