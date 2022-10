ΝΔ κατά Γιώργου Τσίπρα: Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει για άλλη μια φορά πώς αντιλαμβάνεται τη δημοσιογραφία «Οτιδήποτε αρνητικό για τη χώρα είναι “ανεξάρτητη δημοσιογραφία” και γίνεται αντιπολιτευτική σημαία. Οτιδήποτε θετικό καταγγέλλεται ως πληρωμένο και κατευθυνόμενο», σημειώνει η ΝΔ Πυρά κατά του Γιώργου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε η ΝΔ μετά το σχόλιό του για δημοσίευμα των Financial Times που χαρακτήριζε την Ελλάδα ως σύγχρονο οικονομικό θαύμα. Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι είτε το δημοσίευμα είναι πληρωμένο από την κυβέρνηση, είτε ο αρθρογράφος έχει πάρει ναρκωτικά. «Την ίδια ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει «σημαία» κάθε αρνητικό δημοσίευμα, ακόμη και fake news για τη χώρα, αποσιωπώντας όλα τα θετικά, χαρακτηρίζει άρθρο μιας από τις εγκυρότερες εφημερίδες στον κόσμο, ως πληρωμένο από την Κυβέρνηση ή/και αποτέλεσμα χρήσης ναρκωτικών!» επισημαίνει η Νέα Δημοκρατία. «Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει για άλλη μια φορά πώς αντιλαμβάνεται τη δημοσιογραφία και την ελευθεροτυπία! Οτιδήποτε αρνητικό για τη χώρα είναι «ανεξάρτητη δημοσιογραφία» και γίνεται αντιπολιτευτική σημαία. Οτιδήποτε θετικό καταγγέλλεται ως πληρωμένο και κατευθυνόμενο. Αυτός ήταν και αυτός εξακολουθεί να παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ! Τίποτα δεν έμαθε από την εποχή των βοσκοτοπίων και τίποτα δεν άλλαξε» καταλήγει η ανακοίνωση. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΔ Ο κ. Γ.Τσίπρας κληθείς από τον κ. Α.Γεωργιάδη να σχολιάσει το δημοσίευμα των Financial Times που χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύγχρονο οικονομικό θαύμα, δήλωσε ότι είτε το δημοσίευμα είναι πληρωμένο από την Κυβέρνηση, είτε ο αρθρογράφος έχει πάρει ναρκωτικά! Την ίδια ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει «σημαία» κάθε αρνητικό δημοσίευμα, ακόμη και fake news για τη χώρα, αποσιωπώντας όλα τα θετικά, χαρακτηρίζει άρθρο μιας από τις εγκυρότερες εφημερίδες στον κόσμο, ως πληρωμένο από την Κυβέρνηση ή/και αποτέλεσμα χρήσης ναρκωτικών! Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει για άλλη μια φορά πώς αντιλαμβάνεται τη δημοσιογραφία και την ελευθεροτυπία! Οτιδήποτε αρνητικό για τη χώρα είναι «ανεξάρτητη δημοσιογραφία» και γίνεται αντιπολιτευτική σημαία. Οτιδήποτε θετικό καταγγέλλεται ως πληρωμένο και κατευθυνόμενο. Αυτός ήταν και αυτός εξακολουθεί να παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ! Τίποτα δεν έμαθε από την εποχή των βοσκοτοπίων και τίποτα δεν άλλαξε. Ειδήσεις σήμερα: Νέα τουρκική υπερπτήση UAV τα ξημερώματα πάνω από την Κίναρο «Άγγιξε τον μηρό νεαρού άντρα»: Η μαρτυρία που οδήγησε στη διαγραφή του Βρετανού υπουργού Εμπορίου Οδηγός έχασε τον έλεγχο στο κέντρο της Λαμίας – Χτύπησε 16χρονη και παρέσυρε μηχανάκι διανομέα BEST OF NETWORK 09.10.2022, 11:30 09.10.2022, 09:23 07.10.2022, 12:15 09.10.2022, 09:26 09.10.2022, 09:24 08.10.2022, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )