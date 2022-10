Οικονόμου: Δεν θα αφήσουμε κανέναν λόγο και πράξη της Τουρκίας χωρίς απάντηση «Η κυβέρνηση δεν παρασύρεται από τη ρητορική και την τακτική της Τουρκίας» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος – Τόνισε ότι «οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για όλα» «Η κυβέρνηση δεν παρασύρεται από τη ρητορική και την τακτική της Τουρκίας, αλλά δεν πρόκειται να αφήσει κανένα λόγο και καμία πράξη της τουρκικής πλευράς αναπάντητη» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας τη συμπεριφορά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Πράγα και την απάντηση του πρωθυπουργού. «Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για όλα» επισήμανε, μιλώντας στο ΣΚΑΪ για το μπαράζ των τουρκικών προκλήσεων. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι Τούρκοι προσπαθούν, είτε με μυθεύματα, είτε με παράνομες ενέργειες, όπως το τουρκολιβυκό μνημόνιο, να δημιουργήσουν τετελεσμένα και να κτίσουν πάνω σε αυτά το επόμενο βήμα των διεκδικήσεων. «Είμαστε σε εγρήγορση, ψύχραιμα, αποφασιστικά να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε πρόκληση. Όσοι ηγέτες έχουν αλαζονεία, ασπάζονται τον αναθεωρητισμό ονειρεύονται στρατιωτικές νίκες, θερίζουν θύελλες όπως βλέπουμε και στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία» είπε με νόημα. Επίσης, ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι «συστηματικά από το 2020, η Τουρκία έχει κλιμακώσει στην όξυνση με υβριδικού τύπου απειλές, στον Έβρο ή με το μεταναστευτικό με τους τραγικούς θανάτους την περασμένη εβδομάδα». «Είμαστε πιο ισχυροί σε σχέση με αυτούς που μας προκαλούν (…) Φυλάμε αποτελεσματικά τα σύνορα επιδεικνύοντας ταυτόχρονα τον απαιτούμενο ανθρωπισμό» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών και την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Άγκυρα. «Οι δυστυχισμένοι άνθρωποι γίνονται πιόνια των διακινητών, με τις πλάτες της Τουρκίας τις περισσότερες φορές». Ορισμένοι στην Ελλάδα, πρόσθεσε ο Γιάννης Οικονόμου, υιοθέτησαν τα περί επαναπροωθήσεων, ακόμα και Έλληνες ευρωβουλευτές. «Οι λιμενικοί μας φυλάνε τα σύνορά μας, αλλά και σώζουν ζωές» επισήμανε. Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο φράκτης στον Έβρο θα επεκταθεί σε όλο το μήκος του ποταμού. Ειδήσεις σήμερα: Νέα τουρκική υπερπτήση UAV τα ξημερώματα πάνω από την Κίναρο «Άγγιξε τον μηρό νεαρού άντρα»: Η μαρτυρία που οδήγησε στη διαγραφή του Βρετανού υπουργού Εμπορίου Οδηγός έχασε τον έλεγχο στο κέντρο της Λαμίας – Χτύπησε 16χρονη και παρέσυρε μηχανάκι διανομέα BEST OF NETWORK 08.10.2022, 15:30 09.10.2022, 09:23 07.10.2022, 12:15 09.10.2022, 09:26 09.10.2022, 09:24 08.10.2022, 17:00

