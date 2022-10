Άδωνις Γεωργιάδης: «Με… πλήγωσε ο Παπαδάκης, είπα να ρίξω τη μπάκα» «Τον άκουσα να με κατηγορεί για την μπάκα μου και έτσι αποφάσισα να τη ρίξω» είπε για τον παρουσιαστή – «Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, αλλά θα κάνω μια μεγάλη προσπάθεια» Στο προσκήνιο βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ύστερα από βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο, με τον ίδιο να κάνει «σκληρή» γυμναστική με ηλεκτροδιέγερση, αφού στόχος του είναι να ρίξει την… μπάκα, για την οποία τον είχε… κατηγορήσει πριν από λίγες ημέρες ο κ. Γιώργος Παπαδάκης. Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε, μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ και τους «Αταίριαστους», πως ο λόγος που αποφάσισε να μπει σε πρόγραμμα γυμναστικής, είναι γιατί το σχόλιο του παρουσιαστή του «Καλημέρα Ελλάδα» τον πλήγωσε! Θυμίζεται πως εκείνος πριν από μερικές μέρες είχε σχολιάσει τα κιλά του Άδωνι Γεωργιάδη, έπειτα από μια πρόκρισή του σε τουρνουά τένις, στο οποίο συμμετείχε. «Τον άκουσα να με κατηγορεί για την μπάκα μου και έτσι αποφάσισα να τη ρίξω. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, αλλά θα κάνω μια μεγάλη προσπάθεια» ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, χαριτολογώντας. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι δεν μοιράστηκε ο ίδιος αυτές τις στιγμές, αλλά το γυμναστήριο που επισκέφτηκε, ενώ σημείωσε πως η χθεσινή ήταν η πρώτη φορά. «Εγώ δεν ανέβασα τίποτα, το γυμναστήριο το ανέβασε» είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, δεν δίστασε να μοιραστεί δημοσίως το παράπονό του: «Αισθάνομαι ότι θα με κατηγορήσουν καμιά μέρα, επειδή αναπνέω» τόνισε αναφερόμενος στα επικριτικά σχόλια που δέχθηκε μετά τη δημοσίευση των βίντεο που τον δείχνουν να προσπαθεί να διατηρηθεί σε φόρμα.Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν τελικά η ηλεκτροδιέγερση λειτουργεί, είπε πως αυτό θα φανεί μέσα στις επόμενες μέρες. Ειδήσεις σήμερα: Νεκροί και τραυματίες από εκρήξεις σε Κίεβο και άλλες 4 πόλεις – Άρχισαν τα αντίποινα Πούτιν Αποκάλυψη-βόμβα από τον Ράμα: Κάναμε λαθρεμπόριο εμβολίων κορωνοϊού με τον υπουργό Εξωτερικών της ΙταλίαςΜύκονος: Η μάχη Nammos με Principote για το Sea Satin και το Caprice BEST OF NETWORK 10.10.2022, 17:30 10.10.2022, 10:32 10.10.2022, 10:29 10.10.2022, 21:05 10.10.2022, 21:06 10.10.2022, 16:54

