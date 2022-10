Ανδρουλάκης: Απαιτείται μία νέα ειδική σχέση ΕΕ-Τουρκίας με μηχανισμό αυτόματων κυρώσεων «Δεν πρέπει να πωλείται ούτε μία ευρωπαϊκή σφαίρα στην Τουρκία», τόνισε Την άποψη ότι «δεν πρέπει να πωλείται ούτε μία ευρωπαϊκή σφαίρα στην Τουρκία, καθώς είναι παράγοντας αστάθειας από το Νότιο Καύκασο, τη Μέση Ανατολή και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο», εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης περιγράφοντας τις αναγκαίες απαντήσεις απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ μιλώντας πριν από λίγο στο MEGA υποστήριξε ότι «ένας Ερντογάν που κινδυνεύει και έχει διαμορφώσει μία καθεστωτική λειτουργία, είναι επικίνδυνος και για το λαό του και για τις γειτονικές χώρες» Όμως, σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη αυτή είναι η μία ανάγνωση, αφού η Τουρκία δεν είναι μόνο ο Ερντογάν. «Αν εξαιρέσουμε το φιλοκουρδικό κόμμα HDP που πολλές φορές έχει σταθεί απέναντι στις πολιτικές της ακρότητας όπως για παράδειγμα όταν μετατράπηκε η Αγία Σοφία σε τζαμί, βλέπουμε ότι και ο κ. Κιλιντσντάρογλου πολλές φορές μιλά για 18 νησιά, άρα βλέπουμε ότι συνολικά πέρα από τον Ερντογάν υπάρχει μία όξυνση στην Τουρκία κατά των γειτονικών χώρων. Δηλαδή ο εθνικισμός πια είναι ένα κυρίαρχο φαινόμενο το οποίο διαπαιδαγωγεί και την κοινή γνώμη», εξήγησε υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος κατάφερε πριν δυο χρόνια να ψηφίσει για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (και δη το μισό πολιτικό σύστημα της Γερμανίας) να υπάρξει εμπάργκο όπλων στην Τουρκία. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnhytl96xki9) Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης επέμεινε ότι απαιτείται μια νέα αρχιτεκτονική σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας: «Δεν μπορείς να λες ότι είναι υπό ένταξη στην Ευρώπη – έστω τυπικά γιατί έχουν παγώσει όλα- μία χώρα που καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της και απευθύνει προκλήσεις εναντίον όλων των γειτονικών χωρών, προς την Ελλάδα μάλιστα με απειλή πολέμου. Πρέπει λοιπόν να πάμε σε μία ειδική σχέση. Τι σημαίνει ειδική σχέση; Να γίνει ένα τραπέζι διαλόγου Τουρκίας-Ευρώπης ώστε στο νέο οικονομικό κείμενο οι σχέσεις να καθορίζονται οικονομικά με αυτοματοποιημένες κυρώσεις. Όταν η Τουρκία διαπράττει μία ενέργεια κατά των ευρωπαϊκών αξιών ή κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απευθείας να επιβάλλονται κυρώσεις Η Τουρκία χωρίς την Ευρώπη οικονομικά είναι ένας νάνος. Η Ευρώπη ζει την αγορά της Τουρκίας. Σε εμάς έρχονται πολλές εξαγωγές της Τουρκίας, δεν πάνε στη Ρωσία. Η Ευρώπη είναι ο πρωταγωνιστής της οικονομικής ζωής της γειτονικής χώρας. Άρα να υπάρχουν τέτοιες εμπορικές ρήτρες, ώστε να μπορούμε να πιέσουμε την Τουρκία ουσιαστικά και όχι θεωρητικά» Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε επίσης στα θέματα της ακρίβειας και του αυξημένου ενεργειακού κόστους, που απομειώνουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Ως προς τις επιδοτήσεις που καταβάλλει το κράτος σε μηνιαία βάση εξήγησε ότι: «Το 1,1 δισ. προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα 800 εκατομμύρια προέρχονται από τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας. Δηλαδή, μήνες ολόκληρους ήταν 400 εκατομμύρια, όταν εμείς λέγαμε ότι είναι πολύ περισσότερο, και ξαφνικά γίνονται 800 εκατομμύρια σε δύο μήνες. Φτιάχνουν τα νούμερα. Και είναι αδιανόητο να έχουν μια πολιτική, που δίνει τη δυνατότητα στον πάροχο να έχει και αυτός υπερκέρδη. Ποιος τα πληρώνει όλα αυτά; Ο προϋπολογισμός. Ο ελληνικός λαός. Τα παίρνουν από τη μια τσέπη και τα βάζουν στην άλλη. Αυτός ο μηχανισμός δουλεύει για τους λίγους. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι είναι δίπλα στον πολίτη, αλλά είναι δίπλα στα συμφέροντα». Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την επιβολή πλαφόν στη λιανική καθώς έτσι «θα γίνεται δίκαιη κατανομή του κόστους της περιπέτειας μεταξύ του καταναλωτή, -που μετά θα δούμε πως θα τον επιδοτήσουμε βάσει της οικονομικής δυνατότητας, γιατί δεν μπορείς να επιδοτείς το ίδιο στην κιλοβατώρα, τον φτωχό με τον πλούσιο- άρα κατανομή μεταξύ κράτους, παραγωγού και καταναλωτή». Επισήμανε ότι καλπάζει πάλι το ιδιωτικό χρέος και παρουσίασε την πρόσφατη πρωτοβουλία του Κινήματος για 120 δόσεις για τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ και την εφορία και ανακοίνωσε ότι «θα φέρουμε άμεσα νομοθετικό πλαίσιο εκ νέου προστασίας της πρώτης κατοικίας, διότι πλήττεται και η μεσαία τάξη και τα ευάλωτα νοικοκυριά». Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε αν ο κ. .Μητσοτάκης παρακολουθούσε τον κ. Τσίπρα ή το αντίστροφο, τί θα γινόταν στην Ελλάδα; «Ας το αναλογιστούν και να αξιολογήσουν μετά τη δική μου θεσμική στάση. Όταν μία παρακολούθηση ξεκινάει 15 Σεπτεμβρίου όταν αρχίζω την καμπάνια μου και τελειώνει λίγες μέρες μετά την εκλογή μου, τί είναι; Ο χρόνος της παρακολούθησης είναι αποκαλυπτικός. Αν ήταν εθνικοί λόγοι, θα την σταματούσαν; Ή θα έλεγε ο κ.Μητσοτάκης ότι είναι επιχειρησιακό λάθος; Θα είχαν πει: “ αυτός ο λόγος”, και δεν θα είχε καρατομήσει ούτε τον Διοικητή της ΕΥΠ ούτε τον ανιψιό του και δεξί του χέρι. Είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε μία απαράδεκτη παρακρατική πράξη. Απόρρητο για τους δύο διοικητές επί Νέας Δημοκρατίας δηλαδή για τη δική μου υπόθεση, αλλά για την εποχή ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε κανένα απόρρητο και ο κύριος Ρουμπάτης τα είπε όλα. Απόρρητο αλά καρτ. Και το καινούργιο, προχθές μας είπαν ότι τα πορίσματα θα είναι απόρρητα. Πότε ξανά έγινε αυτό στην Ελλάδα; Πάνε μέσα από ένα μηχανισμό απορρήτου να συγκαλύψουν ένα σκάνδαλο», υποστήριξε και επανέλαβε σχετικά με την πολιτική συγκυρία και το κόμμα του ότι «προσπαθούμε να είμαστε η πραγματική εναλλακτική σε αυτές τις δύο πολιτικές, του ελιτισμού και του λαϊκισμού». Ειδήσεις σήμερα: Με μετρό από σήμερα ο Πειραιάς: Παραδίδονται παρουσία του πρωθυπουργού οι τρεις νέοι σταθμοί «Προσωπική υπόθεση» για τον Πούτιν η έκρηξη στη γέφυρα – Σήμερα οι αποφάσεις για αντίποινα Κοινό μέτωπο Αθήνας – Καΐρου στα σχέδια Ερντογάν στη Λιβύη BEST OF NETWORK 09.10.2022, 11:30 10.10.2022, 11:31 10.10.2022, 10:29 10.10.2022, 09:18 10.10.2022, 09:20 10.10.2022, 10:20

