Αποκάλυψη Nordic Monitor: Ο Ερντογάν στέλνει μονάδες της MIT στην Ελλάδα για να στήσουν προβοκάτσια

Να κλιμακώσει έτη περαιτέρω την ένταση με την Ελλάδα φέρεται να είναι έτοιμος ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Nordic Monitor ο Ερντογάν ο οποίος τους τελευταίους μήνες έχει επανειλημμένα απειλήσει με εισβολή σε ελληνικά νησιά στο Αιγαίο, σχεδιάζει να αναπτύξει μια μυστική, ειδικά εκπαιδευμένη μονάδα που υπάγεται στην τουρκική υπηρεσία πληροφοριών MIT. Η συγκεκριμένη ομάδα είναι ένα νέο σχετικά «εργαλείο» στο οπλοστάσιο της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών και θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά για τη συγκρότηση μιας μυστικής, στρατιωτικού τύπου επιχείρησης εναντίον μιας δυτικής χώρας, αναφέρει το δημοσίευμα. Τα τρία σενάρια Σύμφωνα με το Nordic Monitor το τουρκικό σχέδιο περιλαμβάνει διάφορες επιλογές. Από σαμποτάζ σε ελληνικά νησιά που βρίσκονται κοντά στην τουρκική ηπειρωτική χώρα μέχρι την ύψωση τουρκικής σημαίας σε μία ή περισσότερες ακατοίκητες νησίδες και βραχώδεις σχηματισμούς, καθώς και διεξαγωγή επιχείρησης με ψευδούς σημαίας για να δικαιολογηθεί μια τουρκική απάντηση. Ο Ερντογάν εξακολουθεί να εξετάζει τις εναλλακτικές λύσεις που του υπέβαλε ο έμπιστός του, ο Χακάν Φιντάν, επικεφαλής της ΜΙΤ, και δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποια πορεία δράσης θέλει να ακολουθήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε το Nordic Monitor από πηγές με γνώση το σχεδίου, θα εναπόκειται στην ειδική αυτή μονάδα που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της υπηρεσίας πληροφοριών να πραγματοποιήσει την επιχείρηση στο Αιγαίο Πέλαγος με υλικοτεχνική υποστήριξη από εναέριες και ναυτικές δυνάμεις του τουρκικού στρατού. Ο σχεδιασμός είναι άκρως εμπιστευτικός και σύμφωνα με το δημοσίευμα πρόκειται να ενεργοποιηθεί κοντά στις τουρκικές εκλογές του 2023 για να λειτουργήσει συσπειρωτικά για τους ψηφοφόρους του Ερντογάν αλλά και των ψηφοφόρων του ακροδεξιού εταίρου του Μπαχτσελί. Για δεκαετίες, η τουρκική MIT δεν είχε επιχειρησιακή ικανότητα στρατιωτικού τύπου και η εντολή της περιοριζόταν κυρίως σε επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών για την παροχή των καλύτερων πληροφοριών στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην Τουρκία. Όταν η MIT χρειαζόταν υποστήριξη στο έδαφος, βασιζόταν σε πολλές ελίτ μονάδες του στρατού, όπως η Combat Search and Rescue (Muharebe Arama Kurtarma, ή MAK), μέρος της Διοίκησης των Ειδικών Δυνάμεων (Özel Özel Kuvvetler Komutanlığı), Υποβρύχια Επίθεση του Τουρκικού Ναυτικού (Su Altı Taarruz, ή SAT), το αντίστοιχο των Πεζοναυτών των ΗΠΑ και Υποβρύχια Άμυνα (Sualtı Savunma, ή SAS). Αυτό άρχισε να αλλάζει όταν ο Φιντάν, ένας σκληροπυρηνικός ισλαμιστής υπέρ του Ιράν που δεν είχε εμπειρία στις πληροφορίες, διορίστηκε επικεφαλής της υπηρεσίας τον Μάιο του 2010. Ο Φιντάν ξεκίνησε την μεταμόρφωση της υπηρεσίας σύμφωνα με τις οδηγίες του Ερντογάν μεταφέροντας νέα άτομα από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες και κατά καιρούς στρατολογώντας μερικούς από το εξωτερικό, ειδικά από ισλαμιστικές ομάδες. Πλέον, η μονάδα είναι έτοιμη να πλήξει ελληνικούς στόχους, όχι τόσο για να προωθήσει τα στρατηγικά σχέδια της Τουρκίας ή για να αντιμετωπίσει ανησυχίες εθνικής ασφάλειας, αλλά για να προωθήσει το προφίλ ενός μαχόμενου Ερντογάν πριν τις εκλογές, την ώρα που οι οικονομικές δυσκολίες των Τούρκων αυξάνονται συνεχώς. Εάν και όταν συμβεί αυτό, η δημόσια συζήτηση θα προσπεράσει τις καθημερινές δυσκολίες του τουρκικού λαού και θα ασχολείται με την Ελλάδα, ενώ μέσω μίας αυξημένης εθνικιστικής ευφορίας, καταλήγει το δημοσίευμα. Το άρθρο που δημοσίευει το Nordic Monitor υπογράφει ο Tούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρντ, που ζει εδώ και χρόνια εξόριστος στο εξωτερικό. Ειδήσεις σήμερα: Νεκροί και τραυματίες από εκρήξεις σε Κίεβο και άλλες 4 πόλεις – Άρχισαν τα αντίποινα Πούτιν Αποκάλυψη-βόμβα από τον Ράμα: Κάναμε λαθρεμπόριο εμβολίων κορωνοϊού με τον υπουργό Εξωτερικών της ΙταλίαςΜύκονος: Η μάχη Nammos με Principote για το Sea Satin και το Caprice

