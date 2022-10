Βρυξέλλες – ΟΝΝΕΔ: Εκδήλωση για τη «συνεισφορά του απόδημου ελληνισμού στην ανάπτυξη της Ελλάδας» Θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία του ΕΛΚ την ερχόμενη Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου Εκδήλωση με θέμα «Η συνεισφορά του απόδημου ελληνισμού στην ανάπτυξη της Ελλάδας», πρόκειται να διοργανώσει η ΟΝΝΕΔ κατά την επίσκεψη της στις Βρυξέλλες, κατόπιν προσκλήσεως του Επικεφαλής της Ευρωομάδας της ΝΔ, Αντιπρόεδρο της Κ.Ο. του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και π. Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλη Μεϊμαράκη.Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου στις 18:30, στα Κεντρικά Γραφεία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Rue du Commerce 10, Brussels). Κεντρικοί Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι ο Αντιπρόεδρος της Κ.Ο. του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και π. Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Θανάσης Μπακόλας, οι οποίοι παρουσία του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ Ορφέα Γεωργίου, στελεχών του εκτελεστικού γραφείου της οργάνωσης, νέων ομογενών και μελών της ΟΝΝΕΔ από πόλεις του εξωτερικού θα αναπτύξουν τις προοπτικές της Ελλάδας στο διεθνές στερέωμα, την εμβληματική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για τη διευκόλυνση της ψήφου των πολιτών που κατοικούν στο εξωτερικό και το ρόλο και τη συνεισφορά της ελληνικής ομογένειας στην ανάπτυξη της Ελλάδας. Ειδήσεις σήμερα: Νεκροί και τραυματίες από εκρήξεις σε Κίεβο και άλλες 4 πόλεις – Άρχισαν τα αντίποινα Πούτιν Αποκάλυψη-βόμβα από τον Ράμα: Κάναμε λαθρεμπόριο εμβολίων κορωνοϊού με τον υπουργό Εξωτερικών της ΙταλίαςΜύκονος: Η μάχη Nammos με Principote για το Sea Satin και το Caprice BEST OF NETWORK 10.10.2022, 17:30 10.10.2022, 10:32 10.10.2022, 10:29 10.10.2022, 21:05 10.10.2022, 21:06 10.10.2022, 16:54

