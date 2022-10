Γεωργιάδης: Η λίστα για το «καλάθι του νοικοκυριού» θα σταλεί αύριο στα σουπερμάρκετ

«Αύριο θα στείλουμε στις αλυσίδες των σουπερμάρκετ τις κατηγορίες των προϊόντων για το λεγόμενο «καλάθι του νοικοκυριού». Πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο οι αλυσίδες θα είναι σε θέση να το παρουσιάσουν στους καταναλωτές». Αυτό γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του σήμερα, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Ο ίδιος σημείωσε ακόμη τα εξής: «Το καλάθι του νοικοκυριού θα έχει 50 κατηγορίες προϊόντων. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και εδώ είμαστε, ό,τι διορθωτική παρέμβαση χρειάζεται να την κάνουμε. Είμαι βέβαιος πως αυτό που κάνουμε θα λειτουργήσει και θα αποτελέσει πρότυπο και για άλλες χώρες στην Ευρώπη». «Μέσα στα όρια του καλαθιού που θα είναι δηλωμένο στο υπουργείο Ανάπτυξης και αναρτημένο στις αλυσίδες και στον e-καταναλωτής, οι αυξήσεις θα είναι πάρα πολύ χαμηλές έως και μηδενικές. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να χτίσουμε ένα υπόστεγο μέσα στη θύελλα για να προσφέρουμε την ευκαιρία στο κάθε νοικοκυριό να έχει μια ολοκληρωμένη ευκαιρία για τα βασικά προς το ζην αγαθά με πολύ χαμηλές ή και μηδενικές πληθωριστικές αυξήσεις». «Το καλάθι αυτό έχει σχεδιαστεί για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα και που πράγματι ο πληθωρισμός τους πλήττει. Δίνουμε τη μάχη για το μέσο νοικοκυριό». Για το αν έχουν εντοπιστεί φαινόμενα αισχροκέρδειας ο υπουργός ανέφερε: «Έχουμε κάνει τους πιο μαζικούς ελέγχους που έχουν γίνει ποτέ. Μόνο το τελευταίο εξάμηνο, πραγματοποιήθηκαν περίπου 4.000 έλεγχοι για αισχροκέρδεια. Όταν αρχικά εφαρμόσαμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, η παραβατικότητα ήταν περίπου 25%. Δηλαδή, ο ένας στους τέσσερις ελέγχους κατέληγε σε πρόστιμο. Πλέον η παραβατικότητα έχει πέσει στο 5%. Σε κάποιο βαθμό τα φαινόμενα αισχροκέρδειας έχουν υποχωρήσει. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και θα συνεχιστούν». Γενικότερα, για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου είπε: «Δεν ήταν έκπληξη το 12%. Το 5,5% είναι περίπου το φυσικό αέριο και το ρεύμα. Το 1,5% είναι η λήξη των εκπτώσεων και το υπόλοιπο είναι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και στα άλλα αγαθά. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 10%». «Είναι ο υψηλότερος πληθωριστικός κύκλος εδώ και πολλές δεκαετίες για όλη την Ευρώπη. Για αυτό οι κεντρικές τράπεζες ανεβάζουν τα επιτόκια και για αυτό οι κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για να μπορέσουμε να βγάλουμε τον χειμώνα. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε». Σε ό,τι αφορά στις τιμές στα καύσιμα ο υπουργός ανέφερε: «Στα καύσιμα υπήρξε ένα απρόβλεπτο γεγονός. Ο ΟΠΕΚ αποφάσισε ξαφνικά τη μείωση της ημερήσιας παραγωγής, κάτι που έδωσε αμέσως στο βαρέλι μεγάλη αύξηση. Είναι τόσο μεταβαλλόμενες οι συνθήκες, που μπορεί σε δυο εβδομάδες να δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο». Τέλος, για τις δηλώσεις του Γιώργου Τσίπρα για τους F.T. είπε: «Έχει αναλάβει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Γιάννης Οικονόμου να ενημερώσει επισήμως τους Financial Times. Όσοι κατηγορούν την Ελλάδα για έλλειμμα ελευθερίας στον Τύπο, καλό είναι να ενημερωθούν και να μας πουν αν συμφωνούν με την άποψη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως ότι όταν ένας δημοσιογράφος γράφει κάτι με το οποίο διαφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή είναι πληρωμένος ή είναι ναρκομανής». «Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ φτηνή κριτική του κυρίου Γεωργίου Τσίπρα, ο οποίος επέμενε και μετά στην άποψή του, καθώς τη λέξη «συγγνώμη» την έχουν πολύ δύσκολη στον ΣΥΡΙΖΑ. Η ιδέα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δυσανασχετεί γιατί ένα παγκόσμιας εμβέλειας έντυπο όπως οι Financial Times γράφουν κάτι καλό για την Ελλάδα, δείχνει και το ποιόν τους». Ειδήσεις σήμερα: Νεκροί και τραυματίες από εκρήξεις σε Κίεβο και άλλες 4 πόλεις – Άρχισαν τα αντίποινα Πούτιν Αποκάλυψη-βόμβα από τον Ράμα: Κάναμε λαθρεμπόριο εμβολίων κορωνοϊού με τον υπουργό Εξωτερικών της ΙταλίαςΜύκονος: Η μάχη Nammos με Principote για το Sea Satin και το Caprice

