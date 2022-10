Ελληνοτουρκικά: Το πάει για θερμό επεισόδιο ο Ερντογάν;

Η παγίδα την οποία έστησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απεδείχθη αριστοτεχνική. Προσερχόμενος στη Σύνοδο της λεγόμενης «Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας» που συνήλθε την Πέμπτη στην Πράγα, παρουσία 44 ηγετών από την Ε.Ε. και άλλες χώρες, διαμήνυσε ότι θα αναφερόταν στα ελληνοτουρκικά την επόμενη μέρα, που θα έμεναν στην τσεχική πρωτεύουσα μόνον οι «27». Το μήνυμα του Ελληνα πρωθυπουργού «αναγνώστηκε», όπως έδειξε η συνέχεια, λάθος από τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος υπολόγιζε ότι, όπως είχε κάνει δύο εβδομάδες νωρίτερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, θα επιδιδόταν σε αιτιάσεις κατά της Ελλάδας οι οποίες θα έμεναν αναπάντητες. Φρόντισε, μάλιστα, να μιλήσει λίγο προτού ολοκληρωθεί το δείπνο των ηγετών, έτσι ώστε, όπως ο ίδιος θεωρούσε, να μην υπάρξει αντίλογος στους ανυπόστατους ισχυρισμούς περί δήθεν προκλήσεων από την Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όμως, καραδοκούσε και έσπευσε να πάρει εκτός πρωτοκόλλου τον λόγο για να απαντήσει -«κατά πρόσωπο», όπως ο ίδιος εξήγησε την επομένη σε συναδέλφους του- στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αιφνιδιασμένος από την αμεσότητα της αντίδρασης εξέφραζε αργότερα παράπονα γιατί οι διοργανωτές επέτρεψαν στον Ελληνα πρωθυπουργό να μιλήσει. Οι «κουτοπονηριές» του «Σουλτάνου» Ηταν προφανές ότι ο αποκαλούμενος και «Σουλτάνος» είχε -με «κουτοπόνηρη διάθεση»- σχεδιάσει να επιτεθεί στην Ελλάδα, προεξοφλώντας ότι στη συνέντευξη Τύπου που είχε προγραμματίσει αμέσως μετά, θα μπορούσε να κομπορρημονεί ότι κέρδισε τις εντυπώσεις. «Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που καταφεύγει σε τέτοιου είδους φθηνά τεχνάσματα», όπως επισημαίνουν διπλωματικοί παρατηρητές. Νωρίτερα, μάλιστα, είχε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να μη βρεθεί στη διάρκεια της Συνόδου πρόσωπο με πρόσωπο με τον κ. Μητσοτάκη, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο, πολύ περισσότερο που, αντιθέτως, δεν δίστασε να ανταλλάξει χαιρετισμό και να συνομιλήσει δι’ ολίγον με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη. Εδειξε, έτσι, πόσο θυμωμένος είναι με τον Ελληνα πρωθυπουργό, αλλά και πόσο διατεθειμένος είναι να συνεχίσει τη… βεντέτα του «Μητσοτάκης γιοκ» που ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο μετά την παρουσία του πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο και την ομιλία του στο Κογκρέσο. Η ελληνική διπλωματία, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερη ευκαιρία, ώστε να πληροφορηθεί από πρώτο χέρι σύσσωμη η ευρωπαϊκή ηγεσία τη συμπεριφορά αλλά και τις θέσεις των δύο χωρών και να αντιληφθεί τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τις διαρκείς προκλήσεις της τουρκικής ηγεσίας με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η χώρα μας αλλά και όλη η ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Δείτε το βίντεο: Μητσοτάκης από Πράγα: «Είδαν όλοι οι ηγέτες στον διάλογο με Ερντογάν ποιος είναι αυτός που προκαλεί Με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ευθέως στις αιτιάσεις του Ερντογάν, καλώντας την Τουρκία να πάψει να αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Και, όπως συμπλήρωσε, «αντί να προκαλεί εντάσεις, θα πρέπει να προσέλθει σε συνεννόηση και διάλογο, χωρίς προκλήσεις και ακραία ρητορική, όπως κάνουν οι ηγέτες υπεύθυνων χωρών». Οπως, εξάλλου, εξήγησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, το γεγονός ότι όλα αυτά έγιναν ενώπιον της Συνόδου, ήταν μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για να αντιληφθούν οι ομόλογοί του -«ενδεχομένως και εκείνοι που δεν έχουν βαθιά γνώση των ζητημάτων που μας απασχολούν», όπως είπε- ποιος είναι αυτός που προκαλεί, ποιος είναι αυτός που υψώνει τους τόνους και ποια είναι εκείνη η χώρα η οποία με αυτοπεποίθηση υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα και είναι ανοιχτή, δεν κλείνει ποτέ την πόρτα του διαλόγου. «Δεν πρόκειται να αφήσουμε καμιά πρόκληση να περάσει αναπάντητη», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης σε δηλώσεις του μετά το πέρας της Συνόδου της Πράγας, φροντίζοντας ταυτόχρονα να μην κρύψει την ικανοποίησή του για τη «χρήσιμη», όπως τη χαρακτήρισε, «ανταλλαγή απόψεων», καθώς, όπως είπε, «όσοι συμμετείχαν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα και είδαν αυτόν τον διάλογο, έβγαλαν τα συμπεράσματά τους». Η διεθνής υποστήριξη Στην κυβερνητική ηγεσία εκτιμούν ότι η αυτοπεποίθηση, η ψυχραιμία και η αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζει η Αθήνα το κρεσέντο των απειλών της Τουρκίας αποτελούν το απαραίτητο τρίπτυχο για να αντιμετωπιστεί η προκλητικότητα του Ερντογάν. Σε συνδυασμό, εξάλλου, με τη συνεχή ενίσχυση του αξιόμαχου των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση, αλλά και τους δεσμούς που αναπτύσσει με εταίρους και συμμάχους, η κυβέρνηση πιστεύει ότι η ηγεσία της γείτονος έχει πάρει τα μηνύματα και θα αποφύγει την πρόκληση ενός θερμού επεισοδίου. Οι δηλώσεις υπέρ της Ελλάδος που έγιναν τον τελευταίο διάστημα, όχι μόνο από την Ουάσινγκτον, τις Βρυξέλλες και το Παρίσι, αλλά και από το Βερολίνο και το Λονδίνο, που μέχρι πρόσφατα προσπαθούσαν να φανούν ουδέτεροι, είναι ενδεικτικές του κλίματος που επικρατεί στον διεθνή ορίζοντα. Είναι η πρώτη φορά που όλες οι δυτικές δυνάμεις έλαβαν θέση, χωρίς τις «μεσοβέζικες» προτροπές του παρελθόντος που κατέτειναν στο «κάντε διάλογο για να τα βρείτε». Η περιπέτεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία κάνει πολλούς να φοβούνται ότι μπορεί να βρεθούν μιμητές του Πούτιν. Οι αναλογίες, άλλωστε, δεν είναι λίγες, αφού το θράσος της Αγκυρας φθάνει μέχρι του σημείου, αφενός, να κατηγορεί την Ελλάδα για προκλητικές παραβάσεις του διεθνούς δικαίου και, αφετέρου, να ισχυρίζεται ότι δήθεν «κρύβεται πίσω από τα φουστάνια άλλων», υπονοώντας τις ΗΠΑ χωρίς να τις κατονομάζει. Η αναβάθμιση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ελλάδα αποτελεί πηγή μεγάλου εκνευρισμού για την Αγκυρα, η οποία διαμαρτύρεται για την ενίσχυση των βάσεων τόσο στην Αλεξανδρούπολη όσο και στη Σούδα. Το τεράστιο, εξάλλου, αεροπλανοφόρο «George Η.W. Βush», που «δεσε τις προηγούμενες μέρες στην Κρήτη και θα παραμείνει για αρκετό διάστημα στην περιοχή, έστειλε ένα σαφές μήνυμα το οποίο συνέπεσε με την απόπειρα της Αγκυρας να δώσει υπόσταση στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο που δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα στις θαλάσσιες ζώνες που σχετίζονται με το μεγαλύτερο ελληνικό νησί. Το πυρηνοκίνητο αυτό σκάφος, το οποίο φιλοξενεί τέσσερις μοίρες αεροσκαφών, διαθέτει δύναμη πυρός με την οποία καμία χώρα δεν θα ήθελε να βρεθεί αντιμέτωπη. Η πεποίθηση που επικρατεί σε ελληνικούς διπλωματικούς κύκλους είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος και οι συν αυτώ, δηλαδή οι στενοί συνεργάτες του στο ΑΚΡ και οι κυβερνητικοί του εταίροι, όπως ο διαβόητος «Γκρίζος Λύκος» Ντεβλέτ Μπαχτσελί, θα συνεχίσουν να «εργαλειοποιούν» τις ελληνοτουρκικές σχέσεις για λόγους εσωτερικών ισορροπιών που σχετίζονται με τις κάλπες οι οποίες είναι προγραμματισμένες να στηθούν τον προσεχή Ιούνιο. Σε αυτές το πιθανότερο είναι ότι -αν διεξαχθούν με τιμιότητα- θα ηττηθεί ο αρχηγός του καθεστώτος που κουμαντάρει την Τουρκία, γεγονός που έχει πυροδοτήσει σενάρια για αναβολή της προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία με το πρόσχημα της υποτιθέμενης απειλής από την Ελλάδα. Οι διαρκείς επιθετικές κραυγές κατά της χώρας μας και οι εμμονικές αμφισβητήσεις της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Αιγαίου θεωρείται από πολλούς ότι αποτελούν αντιπερισπασμό στα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν τους Τούρκους πολίτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσθεώρητες πληθωριστικές πιέσεις, καθώς επισήμως ο δείκτης του πληθωρισμού φτάνει στο 80% και ανεπισήμως εκτιμάται ότι είναι πολύ ψηλότερος, κάνοντας τον βίο αβίωτο στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα που έφεραν και διατήρησαν στην εξουσία τον Ερντογάν. Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «George H.W. Bush», που έδεσε στην Κρήτη και θα παραμείνει στην περιοχή, έστειλε ένα σαφές μήνυμα το οποίο συνέπεσε με την απόπειρα της Αγκυρας να δώσει υπόσταση στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο που δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα στις θαλάσσιες ζώνες που σχετίζονται με το μεγαλύτερο ελληνικό νησί Δεν είναι λίγοι, πάντως, οι αναλυτές οι οποίοι πιστεύουν ότι, δεδομένων των συνθηκών, η Αγκυρα μπορεί στην παρούσα φάση να μην αποτολμήσει ένα θερμό επεισόδιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πλήρως μια «υβριδικού» τύπου επίθεση με χρήση των μεταναστών κατά το προηγούμενο της επίθεσης στον Εβρο που έγινε τον Μάρτιο του 2020. Χαρακτηριστικά, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «ΘΕΜΑ» και στον Δημήτρη Δανίκα, περιγράφει δύο πιθανά ενδεχόμενα εκδήλωσης της τουρκικής επιθετικότητας: ■ Πρώτον, να οργανωθεί αποστολή ομάδας μεταναστών σε ελληνικής κυριαρχίας βραχονησίδα και να ακολουθήσει επέμβαση τουρκικών υπηρεσιών με πρόσχημα υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης. ■ Δεύτερον, να επιχειρηθεί παρεμπόδιση ελληνικού πλοίου το οποίο θα μεταφέρει οπλισμό σε ένα από τα νησιά μας, που η Αγκυρα ισχυρίζεται ότι πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα.Την ίδια ώρα, πάντως, η ελληνική διπλωματία παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τις κινήσεις του καθεστώτος Ερντογάν στην καθημαγμένη και διαιρεμένη σε τιμάρια Λιβύη. Η πρόσφατη υπογραφή μνημονίων συνεργασίας για την εκμετάλλευση από την Αγκυρα των πιθανών υδρογονανθράκων που υπάρχουν στην ΑΟΖ, την οποία παρανόμως συνομολόγησαν πριν από τρία χρόνια το καθεστώς Ερντογάν και μια μερίδα της πολιτικής τάξης της Λιβύης, έχει σημάνει συναγερμό τόσο στην Αθήνα όσο και στο Κάιρο, που θίγονται από αυτές τις κινήσεις. Στις πρωτεύουσες της Ελλάδος και της Αιγύπτου, εξάλλου, δεν περνούν απαρατήρητες οι πρωτοβουλίες για αναβάθμιση των τουρκικών βάσεων στη Λιβύη που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα. Οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις, έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις συγκεκριμένες κινήσεις, καθώς θεωρείται ότι η παρουσία στρατευμάτων της Αγκυρας εκεί στοχεύει κατά της Ελλάδας προκειμένου σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών να βρεθούν στο τουρκικό στόχαστρο κρίσιμες σε στρατιωτικό επίπεδο εγκαταστάσεις σε περιοχές της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Στο κλείσιμο, πάντως, της Συνόδου της Πράγας, ο Ελληνας πρωθυπουργός επεσήμανε με νόημα: «Συγκρατώ την τοποθέτηση Ερντογάν ότι δεν έχει βλέψεις προς την εθνική κυριαρχία καμιάς άλλης χώρας». Εξέφρασε ταυτόχρονα την ελπίδα να έχει και συνέχεια η διακήρυξη αυτή της τουρκικής ηγεσίας, ώστε, όπως είπε, «να σταματήσει επιτέλους αυτή η απαράδεκτη ρητορική αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας όσον αφορά τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου». Οι Τούρκοι απειλούν και από τις βάσεις τους στη Λιβύη Να αξιοποιήσει τις στρατιωτικές βάσεις που διατηρεί από το 2020 στο έδαφος της Λιβύης προκειμένου να ανοίξει ένα νέο μέτωπο εναντίον της χώρας μας, θέτοντας την Κρήτη αλλά και την Πελοπόννησο στο βεληνεκές των μαχητικών της αεροσκαφών, επιχειρεί η Τουρκία μέσω της περαιτέρω ενεργοποίησης αυτών των δύο στρατιωτικών βάσεων. Οπως σημειώνουν κύκλοι του Πενταγώνου, μέσα στους σχεδιασμούς της Aγκυρας είναι η δημιουργία μιας νέας επιχειρησιακής απειλής στο μαλακό υπογάστριο της χώρας μας, νότια της Κρήτης, με διττό στόχο: πρώτον, τη δέσμευση δυνάμεων σε μια περιοχή που μέχρι πρότινος δεν υπήρχε κάτι που να συνιστά κίνδυνο για την εθνική μας κυριαρχία. Δεύτερον, στο ενδεχόμενο μιας ένοπλης ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης, να βρεθούν στην εμβέλεια των τουρκικών όπλων ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αεροπορικές βάσεις που βρίσκονται διάσπαρτες είτε στην Κρήτη, είτε στη Δυτική Πελοπόννησο. Η υπογραφή των δύο μνημονίων συνεργασίας για τους υδρογονάνθρακες και τα σχετικά πρωτόκολλα που συμφώνησαν την περασμένη Δευτέρα στη Λιβύη οι Τούρκοι υπουργοί, Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, Αμυνας Χουλουσί Ακάρ και Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ, με τον προσωρινό πρωθυπουργό της Λιβύης, Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά, την υπουργό Εξωτερικών Νετζλά αλ Μανγκούς και τον επικεφαλής του προεδρικού συμβουλίου της Λιβύης Μοχάμεντ αλ Μένφι, επί της ουσίας έθεσε σε κατάσταση συναγερμού τις ελληνικές διπλωματικές αλλά και στρατιωτικές αρχές, καθώς δείχνει ότι Αγκυρα και Τρίπολη είναι αποφασισμένες να προχωρήσουν στην πλήρη εφαρμογή του παράνομου τουρκολιβυκού συμφώνου αμφισβητώντας έμπρακτα τα ελληνικά επικυριαρχικά δικαιώματα σε μια τεράστια θαλάσσια περιοχή. Να υπενθυμίσουμε πως το συγκεκριμένο σύμφωνο υπογράφηκε το 2019 και στρέφεται ευθέως κατά της χώρας μας αλλά και κατά άλλων γειτονικών κρατών όπως η Αίγυπτος. Είναι δε η πρώτη φορά που τόσο η Ε.Ε. όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνομολογούν ότι το εν λόγω σύμφωνο απειλεί την ειρήνη αλλά και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο, αφού, μεταξύ άλλων, εξαφανίζει την ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και καταργεί τη συμφωνία για τη μερική οριοθέτηση της ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΖ που υπέγραψαν Αθήνα και Κάιρο τον Αύγουστο του 2020. Σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκαναν οι Τούρκοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, οι τουρκικές εταιρείες θα μπορούν πλέον να κάνουν έρευνες για υδρογονάνθρακες στην ξηρά αλλά και στην ΑΟΖ της Λιβύης. Πλέον η λιβυκή ΑΟΖ συναντιέται με εκείνη της Τουρκίας περίπου στα μισά της Μεσογείου, αφού, κόντρα σε κάθε κανόνα Διεθνούς Δικαίου, το σύμφωνο θεωρεί ότι τα ελληνικά νησιά, όπως η Ρόδος, η Κάρπαθος και η Κρήτη, δεν έχουν κανένα ανάλογο δικαίωμα! Αεροπορική απειλή Το τελευταίο χρονικό διάστημα και με πρόφαση την προστασία των ήδη υφιστάμενων τουρκικών εγκαταστάσεων στη Λιβύη, αλλά και των πετρελαϊκών εταιρειών που πρόκειται να αναπτυχθούν στο λιβυκό έδαφος αλλά και στη θάλασσα, η Αγκυρα εμφανίζεται να προχωρά, και μάλιστα με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, στον εκσυγχρονισμό των δύο βασικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που διατηρεί στο έδαφος της Λιβύης, της αεροπορικής βάσης «Αλ Ουατίγια» στα δυτικά της χώρας και της ναυτικής βάσης στο λιμάνι της Μισράτα. Η σημαντικότερη για τα τουρκικά γεωστρατηγικά συμφέροντα στην περιοχή και συνάμα εκείνη που αποτελεί την πιο επικίνδυνη απειλή για τη χώρα μας είναι η αεροπορική βάση «Αλ Ουατίγια». Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη βάση έχει εκσυγχρονιστεί σχεδόν πλήρως από την Τουρκία. Εχει ήδη σχεδόν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων υπόστεγων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση των Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών Bayraktar TB2 και Anka-S, που επιχειρούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια του εμφυλίου στη βορειοαφρικανική χώρα, αλλά και για την υποστήριξη των μαχητικών F-16 που κατά καιρούς μετασταθμεύουν εκεί. Παράλληλα, έχει ξηλωθεί σχεδόν το σύνολο του εξοπλισμού της βάσης που μέχρι πρότινος αποτελούνταν από υλικά και συστήματα σοβιετικής κυρίως κατασκευής. Τα συστήματα αυτά έχουν αντικατασταθεί από άλλα τουρκικής παραγωγής προκειμένου να είναι συμβατά με τα τουρκικά οπλικά και άλλα συστήματα που έχουν εγκατασταθεί κυρίως για την αντιαεροπορική προστασία της «Αλ Ουατίγια», όπως τα αντιαεροπορικά Hawk. Η εγκατάσταση αυτών των συστημάτων πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής άδειας που παραχωρήθηκε από τη λιβυκή κυβέρνηση σε Τούρκους τεχνικούς, ενώ η μεταφορά τους υλοποιήθηκε τμηματικά, κατά τα τελευταία δύο χρόνια, από μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 και A400M. Να επισημάνουμε πως η αεροπορική βάση «Αλ Ουατίγια» κατασκευάστηκε από τις ΗΠΑ κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και πλέον θεωρείται ζωτικής γεωστρατηγικής σημασίας για την Τουρκία λόγω του μεγέθους αλλά και της θέσης της. Τον Ιούλιο του 2020 η «Αλ Ουατίγια» δέχτηκε αεροπορική επίθεση από μαχητικά αεροσκάφη Rafale τα οποία εικάζεται ότι ανήκαν είτε στη γαλλική είτε στην αιγυπτιακή Πολεμική Αεροπορία. Ναυτική Βάση Σημαντική απειλή, πάντως, για τα ελληνικά συμφέροντα αποτελεί και η δεύτερη στρατιωτική εγκατάσταση που διατηρεί η Τουρκία στη Λιβύη, η ναυτική βάση στο λιμάνι της Μισράτα. Πρόκειται για μια θαλάσσια περιοχή που θεωρείται η πλουσιότερη σε αποθέματα υδρογονανθράκων στο Λιβυκό Πέλαγος, τα οποία πλέον θα ελέγχονται από εταιρείες τουρκικών συμφερόντων. Και η συγκεκριμένη βάση έχει αναβαθμιστεί σχεδόν πλήρως από το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό, ενώ χρησιμοποιείται ήδη για τον ελλιμενισμό και τον ανεφοδιασμό μονάδων επιφανείας αλλά και υποβρυχίων του τουρκικού στόλου. Η κομβική της θέση στα ανατολικά της Λιβύης, νότια της Ελλάδας και δίπλα στην Αίγυπτο, συνιστά απειλή όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για το Κάιρο. Θεωρείται ότι η δραστηριοποίηση τουρκικών εταιρειών και οι γεωτρήσεις που πρόκειται να πραγματοποιήσει η Αγκυρα στην περιοχή θα δώσουν άλλοθι στην κυβέρνηση Ερντογάν ώστε η παρουσία τουρκικών πλοίων να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα, υποτίθεται για την κάλυψη των σχετικών αναγκών ασφαλείας. Κινητοποίηση Πολεμικού Ναυτικού Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την τελευταία διετία το υπουργείο Εθνικής Αμυνας έχει επεξεργαστεί μια πληθώρα σεναρίων αντιμετώπισης της τουρκικής απειλής που έχει ενσκήψει νότια της Κρήτης, καθώς, όπως εκτιμούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, μέσα στις προθέσεις της Αγκυρας είναι να τοποθετήσει ως μόνιμη δύναμη στην αεροπορική βάση «Αλ Ουατίγια», 6-8 μαχητικά F-16, με ένα επίσης ιπτάμενο τάνκερ KC-35 να μετασταθμεύει εκεί σε περιόδους ελληνοτουρκικής κρίσης, με στόχο την αύξηση της εμβέλειας αλλά και της δυνατότητας παραμονής στον αέρα των παραπάνω αεροσκαφών. Εντός του βεληνεκούς των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών αναμένεται να βρεθούν ορισμένες κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας μας τόσο στην Κρήτη, π.χ 115 Π.Μ. στη Σούδα ή η βάση των S-300 στο Τυμπάκι, όσο και στην Πελοπόννησο, όπως η 117 Π.Μ. στην Ανδραβίδα, η 116 Π.Μ. στον Αραξο και η 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος στην Καλαμάτα. Στο πλαίσιο αυτό, μόνο τυχαίο δεν είναι πως την ερχόμενη εβδομάδα από την Τρίτη 11 έως και την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου το Πολεμικό Ναυτικό έχει προγραμματίσει μεγάλη άσκηση στη θαλάσσια περιοχή νότια της Πελοποννήσου. Πρόκειται για το δεύτερο μέρος της άσκησης «Λόγχη», η οποία έχει ως βασικό σενάριο την αντιμετώπιση εναέριας απειλής και γι’ αυτό, μεταξύ άλλων, προβλέπει την πραγματοποίηση αντιαεροπορικών βολών με πραγματικά πυρά από τα πλοία του Στόλου. Παράλληλα, το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, σε συνεργασία με το υπουργείο Αμυνας της Αιγύπτου, εντείνει ακόμη περισσότερο τη μεταξύ τους συνεργασία στον αεροναυτικό τομέα, υπό το βάρος και των νέων δεδομένων που έχει προκαλέσει στην περιοχή της Κεντρικής και ΝΑ Μεσογείου η ενεργοποίηση του παράνομου τουρκολιβυκού συμφώνου. Ενδεικτικά να σημειώσουμε πως η διεξαγωγή της μεγάλης αεροναυτικής άσκησης «Μέδουσα», η οποία ως προς τον βασικό της κορμό υλοποιείται με τη συμμετοχή των Ε.Δ. Ελλάδας και Αιγύπτου, φέτος πρόκειται να επανασχεδιαστεί αλλά και να επαναπροσδιοριστεί ως προς τους αντικειμενικούς της στόχους και σκοπούς, προκειμένου να ενσωματώσει την αντιμετώπιση της νέας απειλής που έχει προκύψει για τις δύο χώρες από την αναμενόμενη ενίσχυση της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στη Λιβύη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αντιμετώπιση της συγκεκριμένης απειλής θα βρεθεί στο επίκεντρο και της σχετικής συνάντησης που αναμένεται να έχουν οι υπουργοί Αμυνας Ελλάδας και Αιγύπτου Νίκος Παναγιωτόπουλος και Μοχάμεντ Ζακί, αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της άσκησης στις αρχές του επόμενου μήνα. Να επισημάνουμε ότι η άσκηση «Μέδουσα» διεξάγεται κάθε χρόνο από το 2010 μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, αλλά και με τη συμμετοχή δυνάμεων τρίτων χωρών, όπως η Γαλλία και η Κύπρος. Φρεγάτες Belharra Την ίδια στιγμή, η ελληνική πλευρά επιχειρεί να ασκήσει επιπλέον πίεση στους Γάλλους, σε μια προσπάθεια να τηρηθεί με κάθε τρόπο το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των τριών φρεγατών Belharra στο Πολεμικό Ναυτικό. Μάλιστα, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχει η δυνατότητα να επισπευσθούν οι χρόνοι παράδοσης των πλοίων, στα μέσα του μήνα μία επιτροπή επιτελών του υπουργείου Εθνικής Αμυνας πρόκειται να μεταβεί στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν για να επιθεωρήσει την πορεία των εργασιών κατασκευής των Belharra. Η συγκεκριμένη επιτροπή θα επισκεφτεί αρχικά την έκθεση Euronaval που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι, όπου και αναμένεται επίσης να έχει επαφές με αξιωματούχους του γαλλικού υπουργείου Αμυνας για το θέμα. Στη γαλλική πρωτεύουσα πρόκειται για τον ίδιο λόγο να βρεθεί και ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος εν συνεχεία είναι πιθανόν να συνοδεύσει την παραπάνω επιτροπή στο ταξίδι της στη Λοριάν. Ειδήσεις σήμερα: «Βόλτα» με το συρμό του Μετρό στον Πειραιά λίγες ώρες πριν παραδοθεί στο επιβατικό κοινό – Δείτε βίντεοΠαναγιωτόπουλος από Κύπρο: Εξωφρενικό και αστείο το αφήγημα της Τουρκίας περί αποστρατιωτικοποίησης Ο ΟΗΕ καταδικάζει τις «ειδεχθείς δολοφονίες» 15 μεταναστών στη Λιβύη

