Μητσοτάκης για το μετρό Πειραιά: Αναβαθμίζουμε ουσιαστικά την ποιότητα ζωής για τους πολίτες Τα tweets του πρωθυπυοργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την επέκταση του μετρό στον Πειραιά Με δυο tweets στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter «υποδέχτηκε» ο Κυριάκος Μητσοτάκης την επέκταση του μετρό στον Πειραιά. «Το Μετρό έφτασε στον Πειραιά. Το πρώτο λιμάνι της χώρας αποκτά τη θέση που του αξίζει και η κυβέρνησή μας για ακόμα μία φορά κάνει πράξη το κεντρικό μας σύνθημα: Συνέπεια, Συνέχεια, Σταθερότητα και στην υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής» αναφέρει στο πρώτο «τιτίβισμα» ο πρωθυπουργός. Το Μετρό έφτασε στον Πειραιά. Το πρώτο λιμάνι της χώρας αποκτά τη θέση που του αξίζει και η κυβέρνησή μας για ακόμα μία φορά κάνει πράξη το κεντρικό μας σύνθημα: Συνέπεια, Συνέχεια, Σταθερότητα και στην υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής. pic.twitter.com/PwbSadjan8— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 10, 2022 «Μαζί με τις στάσεις του Μετρό «Μανιάτικα», «Πειραιάς» και «Δημοτικό Θέατρο», παραδίδουμε και καινούργιες πλατείες-κοσμήματα. Αναβαθμίζουμε έτσι ουσιαστικά την ποιότητα ζωής για τους πολίτες, σε μία εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή» προσθέτει, παραθέτοντας σχετικές φωτογραφίες και βίντεο. Μαζί με τις στάσεις του Μετρό «Μανιάτικα», «Πειραιάς» και «Δημοτικό Θέατρο», παραδίδουμε και καινούργιες πλατείες-κοσμήματα. Αναβαθμίζουμε έτσι ουσιαστικά την ποιότητα ζωής για τους πολίτες, σε μία εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή. pic.twitter.com/xeulHkeud6— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 10, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Τα δίκτυα λαθροδιακίνησης σήμερα, αποφασίζουν ποιος θα εισέλθει στην Ευρώπη, λέει ο Μηταράκης Κολωνός: Ο 53χρονος που εξέδιδε την 12χρονη είχε φτιάξει ειδικό προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών Αποκάλυψη Nordic Monitor: Ο Ερντογάν στέλνει τη MIT στην Ελλάδα για να στήσει προβοκάτσια BEST OF NETWORK 10.10.2022, 17:30 10.10.2022, 10:32 10.10.2022, 10:29 10.10.2022, 21:05 10.10.2022, 21:06 10.10.2022, 16:54

