ΝΔ για παρακολουθήσεις: Μυστικό το πόρισμα – Ελληνικό Δημόσιο και ΕΥΠ δεν διαθέτουν το παράνομο λογισμικό Predator Σύμφωνα με πηγές από τη ΝΔ, οι επισυνδέσεις των μυστικών υπηρεσιών ακολούθησαν τη νόμιμη διαδικασία Χρήστος Μπόκας 10.10.2022, 19:41 Τις πορισματικές τους εκθέσεις με τα συμπεράσματα από την έρευνα που πραγματοποίησε η Εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των παρακολουθήσεων καταθέτουν τα κόμματα στο προεδρείο της επιτροπής. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί απόψε, καθώς τα κόμματα ενημερώθηκαν πως πρέπει να καταθέσουν τα συμπεράσματά τους έως τις 20:00, ενώ τις επόμενες ημέρες το τελικό πόρισμα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής. Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, η συνεδρίαση της Ολομέλειας θα είναι δημόσια. Πηγές από το στρατόπεδο της ΝΔ επισημαίνουν πάντως ότι τα μέλη που μετείχαν στην επιτροπή θα εξακολουθήσουν να κινούνται θεσμικά και θα αποφύγουν να διαρρεύσουν το τελικό πόρισμα ή τμήμα συμπερασμάτων. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ωστόσο πως τα ευρήματα της έρευνας που προηγήθηκε, δείχνουν ότι το Ελληνικό Δημόσιο και η ΕΥΠ δεν διαθέτουν το παράνομο λογισμικό Predator, ενώ οι επισυνδέσεις των μυστικών υπηρεσιών ακολούθησαν τη νόμιμη διαδικασία. Ηδη, πάντως, το ΚΚΕ έδωσε στη δημοσιότητα την πορισματική του έκθεση οκτώ σελίδων, θέτοντας 18 ερωτήματα, αλλά και καταγγέλλοντας ότι η όλη διαδικασία για τη διερεύνηση του θέματος υπονομεύτηκε εξ αρχής, με στόχο τη συγκάλυψη, αλλά και τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης. Ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, που εκπροσώπησε στην επιτροπή το κόμμα, σημειώνει χαρακτηριστικά: «Ο ίδιος ο τρόπος λειτουργίας της εξεταστικής επιτροπής, με πρώτιστη ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, υπονόμευσε εξαρχής την ουσιαστική έρευνα για την απόδοση όλων των πολιτικών και άλλων ευθυνών γύρω από τις υποκλοπές, σε βάρος τόσο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και των δημοσιογράφων, όσο βέβαια και του Κόμματός μας για τις παρακολουθήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής του από το 2016 μέχρι σήμερα. Υπηρετήθηκε έτσι η διπλή στόχευση, αφενός της πλήρους συγκάλυψης της αλήθειας, αφετέρου η επιχείρηση αποπροσανατολισμού από τα κομβικά ζητήματα, που έπρεπε και πρέπει να αναδειχθούν στον λαό, γύρω από το απόρρητο των επικοινωνιών του, την προστασία των προσωπικών δεδομένων του, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες του». Με 11 σημεία-συμπεράσματα κατατέθηκε και το πόρισμα του ΜέΡΑ25 που υπογράφει η κυρία Σοφία Σακοράφα. «Μόνο πόρισμα που μπορεί να εξαχθεί από όλη την παρούσα διαδικασία είναι η πλήρης έκπτωση των δημοκρατικής λειτουργίας του ελληνικού πολιτικού συστήματος και η καταρράκωση του κράτους δικαίου στη χώρα μας. Απλώς προστέθηκε άλλο ένα (βαρύ) περιστατικό στο πολιτικό μητρώο της κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση ένοχης πρακτικής της κυβερνητικής εξουσίας στην Ελλάδα» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο κείμενο, ενώ τονίζεται πως οι βουλευτές του κόμματος δεν θα μετέχουν στην τελικη συζήτηση που θα γίνει στην Ολομελεια, χαρακτηρίζοντας την ολη διαδικασία «καλοστημένη θεατρική παράσταση». Ειδήσεις σήμερα: Τα δίκτυα λαθροδιακίνησης σήμερα, αποφασίζουν ποιος θα εισέλθει στην Ευρώπη, λέει ο Μηταράκης Κολωνός: Ο 53χρονος που εξέδιδε την 12χρονη είχε φτιάξει ειδικό προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών Αποκάλυψη Nordic Monitor: Ο Ερντογάν στέλνει τη MIT στην Ελλάδα για να στήσει προβοκάτσια Χρήστος Μπόκας 10.10.2022, 19:41 BEST OF NETWORK 10.10.2022, 17:30 10.10.2022, 10:32 10.10.2022, 10:29 10.10.2022, 15:09 10.10.2022, 15:07 10.10.2022, 16:54

