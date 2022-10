Οθωμανικούς τίτλους ιδιοκτησίας «ξεθάβουν» οι Τούρκοι για τα νησιά του Αιγαίου Με δημοσίευμά της η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Safak, παρουσιάζει κτηματολογικά έγγραφα -από τα Οθωμανικά Αρχεία- που αφορούν ελληνικά νησιά και αφορούν τα έτη 1847 και 1912 Παναγιώτης Σαββίδης 10.10.2022, 10:07 Οθωμανικούς τίτλους ιδιοκτησίας νησιών του Αιγαίου «ξεθάβουν» οι Τούρκοι για να ενισχύσουν το αφήγημά τους για μη ελληνική κυριαρχία σε αυτά, λόγω της «στρατικοποίησής» τους από την Ελλάδα. Με δημοσίευμά της η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Safak, παρουσιάζει κτηματολογικά έγγραφα -από τα Οθωμανικά Αρχεία- που αφορούν ελληνικά νησιά και συμπεριλαμβάνονται σε 324 βιβλία και αφορούν τα έτη 1847 και 1912. Στα βιβλία υπάρχουν πληροφορίες για την επαρχία, το χωριό, την γειτονιά, το μέγεθος, την ημερομηνία κτήσης, το όνομα του ιδιοκτήτη κ.α. κάθε ακίνητου. «Τα αρχεία που χρονολογούνται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία για τα νησιά που η Ελλάδα μετέτρεψε σε αποθήκες όπλων -κατά παράβαση των συμφωνιών ενώ θα έπρεπε να τελούν σε αποστρατικοποιημένο καθεστώς- σώζονται στην Τουρκία. Στα αρχεία του Κτηματολογίου υπάρχουν 721 κτηματολογικά βιβλία που ανήκουν στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 324 ανήκουν στα νησιά και καλύπτουν τα έτη μεταξύ 1847 και 1912» αναφέρει το δημοσίευμα το οποίο φιλοξενεί δηλώσεις του επικεφαλής του Τμήματος Έρευνας του αρχείου Χακί Σαχίν, για το περιεχόμενο αλλά και το πως μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε αυτό. Στα Οθωμανικά Αρχεία υπάρχουν κτηματολογικές πληροφορίες για Λήμνο, Ρόδο, Κως, Λέσβο, Σαμοθράκη, Χίο, Κρήτη κ.α. Τα αρχεία είμαι προσβάσιμα για έρευνα σε Τούρκους και ξένους ερευνητές. Όπως λέει ο επικεφαλής του Τμήματος Έρευνας, οι κάτοχοι ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα μπορούν να υποβάλουν αίτηση -συμπληρώνοντας σχετική φόρμα- προκειμένου να γίνει η απαραίτητη έρευνα από το προσωπικό και να λάβουν τα έγγραφα που θέλουν. «Ο αριθμός των αιτήσεων που έγιναν στο ίδρυμά μας για τα νησιά τα τελευταία 10 χρόνια είναι 95» είπε ο Σαχίν. Ειδήσεις σήμερα: «Βόλτα» με το συρμό του Μετρό στον Πειραιά λίγες ώρες πριν παραδοθεί στο επιβατικό κοινό – Δείτε βίντεοΠαναγιωτόπουλος από Κύπρο: Εξωφρενικό και αστείο το αφήγημα της Τουρκίας περί αποστρατιωτικοποίησης Ο ΟΗΕ καταδικάζει τις «ειδεχθείς δολοφονίες» 15 μεταναστών στη Λιβύη Παναγιώτης Σαββίδης 10.10.2022, 10:07 BEST OF NETWORK 09.10.2022, 11:30 10.10.2022, 08:03 10.10.2022, 10:29 10.10.2022, 09:18 10.10.2022, 09:20 09.10.2022, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )