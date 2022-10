Τι σημαίνει για τα ρωσικά στρατεύματα στη νότια Ουκρανία η επίθεση στη Γέφυρα του Κερτς

Του David Axe

Το 2016, μια ρωσική εταιρεία ξεκίνησε να κατασκευάζει μία γέφυρα που συνέδεε την ηπειρωτική Ρωσία με την προσαρτημένη –από το 2014– χερσόνησο της Κριμαίας.

Το 2018, αυτή η γέφυρα μήκους 19 χιλιομέτρων έγινε η κύρια χερσαία οδός ανεφοδιασμού μεταξύ Ρωσίας και των κατεχόμενων –από τη Μόσχα– εδαφών στη νότια Ουκρανία: έως το πρωί του Σαββάτου, όταν κάποιοι –Ουκρανοί πράκτορες, κατά τα φαινόμενα– ανατίναξαν τη γέφυρα.

Η μερική καταστροφή της Γέφυρας του Κερτς θα απομονώσει και άλλο τις ρωσικές δυνάμεις στη νότια Ουκρανία, σε μια περίοδο που τα στρατεύματα αυτά θέλουν να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με τη μητροπολιτική Ρωσία. Στα τέλη Αυγούστου, οι Ουκρανοί εξαπέλυσαν την αντεπίθεσή τους στο νότιο μέτωπο· σταδιακά απέκτησαν δυναμική και πλέον απειλούν να περικυκλώσουν πολυάριθμες μονάδες του ρωσικού στρατού στην περιοχή.

Εάν η γέφυρα καταστρεφόταν μερικώς ή ολοσχερώς, τότε ο ανεφοδιασμός των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων θα εξαρτιόταν από πλοία και αεροσκάφη, καθώς και από το οδικό δίκτυο που θα τις καθιστούσε πιο ευάλωτες σε επιθέσεις του ουκρανικού Πυροβολικού.

Η έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου συντάραξε τη διπλής κατευθύνσεως Γέφυρα του Κερτς – παράλληλα με την οδική γέφυρα εκτείνεται και η σιδηροδρομική. Βίντεο που έχουν δημοσιοποιηθεί δείχνουν την έκρηξη και ακολούθως την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεξαμενές καυσίμων που μετέφερε ένα τρένο.

Από το χτύπημα κατέρρευσαν δύο τμήματα της οδικής γέφυρας –τεσσάρων λωρίδων συνολικά– στο ρεύμα προς την Κριμαία.

Δεν είναι σαφές πώς ανατίναξαν τη γέφυρα οι Ουκρανοί. Πιθανόν να τοποθέτησαν –στα κρυφά– ποσότητα εκρηκτικών σε κάποιο τρένο ή φορτηγό. Εξίσου πιθανό να κατηύθυναν ένα πλεούμενο-ρομπότ παγιδευμένο με εκρηκτικά κάτω από τη γέφυρα.

Apparent footage of the incredibly large explosion that largely destroyed the Kerch Bridge…pic.twitter.com/EEZDqzjx4Q

— Jimmy Rushton (@JimmySecUK) October 8, 2022