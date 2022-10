Τουρκία: «Ο Θεός με αξίωσε να ανοίξω την Αγία Σοφία, θα έρθουν κι άλλα τέτοια» απειλεί ο Ερντογάν «Μετά τις απώλειες πριν από έναν αιώνα δίνουμε αγώνα να ανυψωθούμε ξανά», είπε ο Τούρκος πρόεδρος αναφερόμενος και στη «γεωγραφία της καρδιάς μας» Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει τις προκλήσεις καθώς μιλώντας χθες σε νέους προανήγγειλε και άλλες μετατροπές μουσείων σε τζαμί, όπως έγινε με την Αγία Σοφία «Ο θεός με αξίωσε να ανοίξω την Αγία Σοφία, αν θέλει ο Θεός θα έρθουν κι άλλα τέτοια» είπε, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ. «Να είχε γλώσσα η πλατεία του Σουλταν Αχμέτ και να μιλούσε. Απο την πρώτη στιγμή λέγαμε για την ημέρα που θα ανοίξουμε την Αγία Σοφία. Ο Θεός μας αξίωσε να την ανοιξουμε. Τον ευχαριστώ! Θα έρθουν κι άλλα τέτοια; Αν θέλει ο Θεός θα γίνει. Αρκεί εμείς να είμαστε ενωμένοι, δυνατοί, ισχυροί, αδελφωμένοι και όλοι μαζί να είμαστε η Τουρκία» είπε χαρακτηριστικά. Επιπλέον ο Ερντογάν επανήλθε στην εμπρηστική ρητορική, εξαπολύοντας νέες απειλές. «Μετά τις απώλειες πριν από έναν αιώνα δίνουμε αγώνα για να ανυψωθούμε και πάλι» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος. Πρόσθεσε πως «δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη μας στη γεωγραφία της καρδιάς μας» και συμπλήρωσε: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω όποιον στρέφει το βλέμμα του σε εμάς». «Αυτό που επιδιώκουμε μετά από τις απώλειες πριν από ἐναν αιώνα, να δώσουμε τον αγώνα για να ανυψωθούμε και πάλι. Όταν εργαζόμαστε για να ανυψώσουμε τον δικό μας λαό, δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω κανέναν άνθρωπο που στρέφει το βλέμμα και την καρδιά του σε μας. Εμείς δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη μας σε οτιδήποτε και σε οποιονδήποτε που βρίσκεται στη γεωγραφία της καρδιάς μας». Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε: «Είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε τα δικαιώματάς μας σε Αιγαίο, Μεσόγειο, Λιβύη και Κύπρο. Τα περισσότερα προβλήματα προκαλούντια από την απέναντι πλευρά». Ειδήσεις σήμερα: Κόλιν Κόουι, ο wedding planner των σταρ: «Μου πήρε 6 μήνες να οργανώσω τον γάμο των Mπένιφερ» Ουκρανία: «Προσωπική υπόθεση» για τον Πούτιν η έκρηξη στη γέφυρα – Σήμερα πιθανόν οι αποφάσεις για αντίποινα Καιρός: Στους 27 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα – Πού θα βρέξει BEST OF NETWORK 09.10.2022, 11:30 10.10.2022, 08:03 07.10.2022, 12:15 09.10.2022, 20:22 09.10.2022, 20:23 09.10.2022, 10:39

