Τουρκολιβυκό μνημόνιο – Κριτική από την αντιπολίτευση: «Πρόβλημα να μην αναγνωρίζετε τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου» Ο Aμντουραχμάν Μπιλγκτίς, συντονιστής Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικών Ασφαλείας του κόμματος DEVA (Μπαμπατζάν), δήλωσε ότι η τουρκική κυβέρνηση εσφαλμένα υποστηρίζει πως το περιεχόμενο της συμφωνίας επικυρώθηκε και απο τον ΟΗΕ «H Ελλάδα με την Αίγυπτο έχουν υπογράψει μια συμφωνία καθορισμού περιοχών θαλάσσιων περιοχών ευθύνης», το επιχείρημα που προτάσσει η τουρκική αντιπολίτευση η οποία δεν φαίνεται να υποστηρίζει το τουρκολιβυκό σύφωνο. Την κριτική και της αντιπολίτευσης στην Άγκυρα έχει ξεσηκώσει – σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με τη Λιβύη για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Ο Aμντουραχμάν Μπιλγκτίς, συντονιστής Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικών Ασφαλείας του κόμματος DEVA (Μπαμπατζάν), δήλωσε ότι η (τουρκική) κυβέρνηση υποστηρίζει πως το περιεχόμενο της συμφωνίας επικυρώθηκε και απο τον ΟΗΕ, ενώ δεν είναι έτσι. «Εδώ μιλάμε για μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών». «Με τη νέα συμφωνία λέμε πως θα κάνουμε εξορύξεις αερίου και πετρελαίου στις ακτές στα ανοιχτά της Λιβύης, στις περιοχές θαλάσσιων περιοχών ευθύνης. Ωραία, να το κάνουμε. Όμως η Ελλάδα με την Αίγυπτο έχουν υπογράψει μια συμφωνία καθορισμού περιοχών θαλάσσιων περιοχών ευθύνης κι όπως ξέρουμε, σημεία που οι δύο συμφωνίες εφάπτονται. Κι αν εσείς συνεχίσετε τις εργασίες σημαίνει πως λέτε πως δεν αναγνωρίζετε τη συμφωνία των άλλων. Και ο υπουργός Εξωτερικών μας είπε: ποιον ενδιαφέρει τι μας νοιάζει. Ε αυτό το ύφος έχει πρόβλημα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της τουρκικής αντιπολίτευσης. Ειδήσεις σήμερα: Τα δίκτυα λαθροδιακίνησης σήμερα, αποφασίζουν ποιος θα εισέλθει στην Ευρώπη, λέει ο Μηταράκης Κολωνός: Ο 53χρονος που εξέδιδε την 12χρονη είχε φτιάξει ειδικό προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών Αποκάλυψη Nordic Monitor: Ο Ερντογάν στέλνει τη MIT στην Ελλάδα για να στήσει προβοκάτσια BEST OF NETWORK 10.10.2022, 17:30 10.10.2022, 10:32 10.10.2022, 10:29 10.10.2022, 15:09 10.10.2022, 15:07 10.10.2022, 16:54

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )