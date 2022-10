Το πόρισμα του ΜέΡΑ25 για τις παρακολουθήσεις – Δεν θα συμμετάσχει στην τελευταία συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής Η κυρία Σοφία Σακοράφα υπογράφει την πορισματική έκθεση καθώς εκπροσώπησε το ΜέΡΑ25 στις εργασίες της εξεταστικής Τα συμπεράσματα για τις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής που ερεύνησε την υπόθεση των παρακολουθήσεων εδωσε στη δημοσιότητα το ΜεΡΑ25 επισημαίνοντας παράλληλα πως οι βουλευτές του κόμματος δεν θα μετέχουν στην τελικη συζήτηση που θα γίνει στην Ολομελεια χαρακτηρίζοντας την ολη διαδικασία «καλοστημένη θεατρική παράσταση». Η κυρία Σοφία Σακοράφα που υπογράφει την πορισματική έκθεση καθώς εκπροσώπησε το ΜεΡΑ25 στις εργασίες της εξεταστικής σημειώνει «με δεδομένο ότι το θεσμοποιημένο καθεστώς του λεγόμενου «απορρήτου» χρησιμοποιείται από τους μηχανισμούς της Κυβέρνησης Μητσοτάκη μόνο προσχηματικά και καταχρηστικά, σαν εργαλείο συσκότισης και συγκάλυψης, αποτελεί σήμερα στοιχειώδες καθήκον κάθε δημοκρατικού κόμματος να δημοσιοποιήσει τις θέσεις του για τη διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής. Ακριβώς επειδή η ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας αποτελεί στοιχειώδη δημοκρατική υποχρέωση. Ο λαός μας έχει δικαίωμα να μάθει και δεν θα του το στερήσει κανείς. Το ΜέΡΑ25, με πλήρη αίσθηση δημοκρατικής ευθύνης, δημοσιοποιεί το πλήρες κείμενο της κυρίας Σοφίας Σακοράφα (Βουλευτής μας – μέλος της Επιτροπής), που κατατέθηκε σήμερα στην Εξεταστική, αφού μάλιστα στο περιεχόμενό του δεν υπάρχει τίποτε που να αποτελεί αποκάλυψη “κρατικού μυστικού” και τίποτα που να μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την περίφημη “εθνική ασφάλεια”. Από το ίδιο το κείμενο προκύπτει ότι δεν υπάρχει πλέον κανείς λόγος να συνεχίζουμε να συμμετέχουμε σε αυτήν την κακοστημένη θεατρική παράσταση και δεν θα παραστούμε στο “φινάλε”, στην τελευταία συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, για την ψήφιση του εντελώς προβλέψιμου “Πορίσματος” της δέσμιας κυβερνητικής πλειοψηφίας». Τα βασικά σημεια του κειμένου που κατέθεσε το ΜΕΡΑ25 έχουν ως εξής: Τίτλος: ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – «ΜΗ ΠΟΡΙΣΜΑ» 1). Ο δυσανάλογος αριθμός των διατάξεων για άρση του απορρήτου σε σχέση με τα διεθνή δεδομένα, οδηγεί σε δύο υποχρεωτικές εκδοχές: Στην Ελλάδα ή έχουμε μεγαλύτερο κυβερνητικό ζήλο, αυθαιρεσία και κατάχρηση στις παρακολουθήσεις, ή έχουμε δυσανάλογα πολλαπλάσιο αριθμό πολιτών που επιβουλεύονται την εθνική ασφάλεια. 2). Η Εξεταστική Επιτροπή αποτελεί εξ ορισμού ανώτατο όργανο κοινοβουλευτικού, δηλαδή δημοκρατικού, ελέγχου. Ο δημοκρατικός αυτός έλεγχος αποτελεί άμεση έκφραση της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας. 3). Ο δημοκρατικός έλεγχος, όπως και το καθήκον διερεύνησης για την πιθανότητα διάπραξης ποινικών αδικημάτων, δεν μπορεί να ακυρώνεται, και μάλιστα εξ αρχής, εν ονόματι οποιουδήποτε “απορρήτου”. Αυτό το “απόρρητο” είναι το οχυρό μέσα από το οποίο αμύνεται πεισματωδώς ένα ένοχο σύστημα. 4). Εδώ υπάρχει διακύβευμα για την ίδια τη δημοκρατία. Γι’ αυτό, δεν ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως στις κοινές ποινικές υποθέσεις, αλλά τεκμήριο Ενοχής. 5). Ζητήσαμε να αρθεί το απόρρητο. Δεν έγινε! Και, εδώ, η κύρια και βαριά ευθύνη ανήκει προφανώς στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που υποχρέωσε την Κυβέρνηση και ολόκληρη την παράταξή του να εγκλωβιστεί σε αυτή την απαράδεκτη διαδικασία. 6). Επομένως, καμία έκπληξη: Μία διατεταγμένη παρωδία εξεταστικής επιτροπής, μια διεκπεραιωτική διαδικασία, αυτοδεσμευόμενη να μην αγγίξει επ’ ουδενί την ουσία των κρίσιμων ζητημάτων. 7). Σε οποιαδήποτε ποινική υπόθεση, ακόμα και στην τελευταίας σημασίας, ένας ανακριτής που θα είχε ενεργήσει με ανάλογο τρόπο θα ήταν αμέσως υπόλογος, και πειθαρχικά και ποινικά – εάν δεν έμπαινε και φυλακή μάλλον θα έχανε τη δουλειά του. 8). Μετά την όλη εξέλιξη των εργασιών της Επιτροπής, αρνούμεθα για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθύνης και αξιοπρέπειας κάθε ανάμιξη σε οποιαδήποτε διαδικασία έκδοσης δήθεν «Πορίσματος». Το εσκεμμένα ελλιπές και απολύτως ατελές υλικό που προέκυψε από τις διαδικασίες της Επιτροπής είναι απρόσφορο ακόμα και για την εξαγωγή στοιχειωδών συμπερασμάτων, πόσο μάλλον για τη σύνταξη σοβαρού «Πορίσματος». 9). Επίσης: Η εμπειρία της συγκεκριμένης Εξεταστικής Επιτροπής δεν μας επιτρέπει να διατυπώσουμε οποιαδήποτε θεσμική πρόταση για τα επίδικα ζητήματα. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ένα ψήγμα ηθικής και πολιτικής από μέρους μας νομιμοποίησης της όλης απαράδεκτης διαδικασίας, την οποία στοιχειώδεις λόγοι δημοκρατικής συνείδησης – χωρίς να διεκδικούμε για αυτήν κανένα μονοπώλιο – δεν μας επιτρέπουν να παράσχουμε. 10). Το ΜέΡΑ25 είναι έτοιμο αλλά και θα επιδιώξει να υπάρξει ουσιαστικός και αποτελεσματικός διάλογος με τα υπόλοιπα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, για τα αναγκαία θωράκιση της δημοκρατίας μας, με βάση την εμπειρία των συγκεκριμένων υποθέσεων, τόσο από όσα αποκαλύφθηκαν αλλά και, ιδίως, από όσα, σκοπίμως, δεν αποκαλύφθηκαν. 11). Το μόνο πόρισμα που μπορεί να εξαχθεί από όλη την παρούσα διαδικασία είναι η πλήρης έκπτωση των δημοκρατικής λειτουργίας του ελληνικού πολιτικού συστήματος και η καταρράκωση του κράτους δικαίου στη χώρα μας. Απλώς προστέθηκε άλλο ένα (βαρύ) περιστατικό στο πολιτικό μητρώο της κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση ένοχης πρακτικής της κυβερνητικής εξουσίας στην Ελλάδα. Μια κυβερνητική πρακτική, που δεν διστάζει να εργαλειοποιεί ακόμα και το Κοινοβούλιο, για τις επιδιώξεις του κέντρου και των παράκεντρων εξουσίας. (βλ. χαρακτηριστικά την υπουργική τροπολογία 826/145, τροπολογία της τελευταίας στιγμής σε άσχετο νομοσχέδιο, που έγινε νόμος του κράτους – άρθρο 87 ν. 4790/2021: Άλλαξαν βεβιασμένα το νόμο, μόνο και μόνο για να μην απαντήσουν στη νόμιμη αίτηση που είχε ήδη καταθέσει στην ΑΔΑΕ ο παρακολουθούμενος δημοσιογράφος κ. Κουκάκης). Ειδήσεις σήμερα: Κολωνός: Ο 53χρονος που εξέδιδε την 12χρονη είχε φτιάξει ειδικό προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών Αποκάλυψη Nordic Monitor: Ο Ερντογάν στέλνει τη MIT στην Ελλάδα για να στήσει προβοκάτσια Θεσσαλονίκη: Με το υπηρεσιακό περίστροφο αυτοκτόνησε ο αστυνομικός στο ΙΧ του BEST OF NETWORK 10.10.2022, 17:30 10.10.2022, 10:32 10.10.2022, 10:29 10.10.2022, 15:09 10.10.2022, 15:07 10.10.2022, 16:54

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )