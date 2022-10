My market: Εισέρχονται στον χώρο του franchising και καλωσορίζουν τα My market Local (pic)

Η METRO ΑΕΒΕ, μία 100% ελληνική εταιρεία με σταθερή ανάπτυξη από το 1976, μέσω της αλυσίδας καταστημάτων λιανικής My market πραγματοποιεί μία στρατηγικής σημασίας κίνηση, σύμφωνα με ανακοίνωσή της: Τα My market εισέρχονται δυναμικά στον επιχειρηματικό χώρο των καταστημάτων της γειτονιάς, μέσω του μοντέλου franchising και την ονομασία My market Local.

Για την ανάπτυξη του δικτύου των My market Local, η εταιρεία επενδύει σε ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεται κοινές αξίες. Ο κάθε νέος franchisee παραλαμβάνει με το κλειδί στο χέρι ένα κατάστημα, που λειτουργεί στα πρότυπα, τις αρχές και τη σχέση εμπιστοσύνης των εταιρικών καταστημάτων, εξασφαλίζοντάς του σιγουριά, σταθερότητα, επαγγελματική ανέλιξη και αξιοπρεπή έσοδα.

Παράλληλα, υπάρχει συνεχής καθοδήγηση από την εταιρεία για τη στήριξη των νέων συνεργατών, στα πρώτα τους βήματα.

Η απόφαση της εταιρείας είναι μία στρατηγική κίνηση επέκτασης του δικτύου της, η οποία στοχεύει σε ανάπτυξη 280 σημείων σε όλη την Ελλάδα σε βάθος 10ετίας, ενώ για το πρώτο διάστημα, το πλάνο ανάπτυξης επικεντρώνεται στην Αττική.

Η πρωτοβουλία δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπους που θέλουν να αποκτήσουν τη δική τους επιχείρηση, να κάνουν το επιχειρηματικό βήμα με τα My market Local, με πολύ μικρό αρχικό κεφάλαιο.

Τα My market Local επικεντρώνονται στην εγγύτητα και την ευκολία, τόσο για τον επιχειρηματία που θα προχωρήσει στην επένδυση, όσο και για τον καταναλωτή που θα επιλέξει το κατάστημα για τις αγορές του, διατηρώντας παράλληλα τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει η αλυσίδα.

Το πρώτο κατάστημα λειτουργεί ήδη από τον Μάιο του 2021 στην Κυψέλη, ενώ πρόσφατα ξεκίνησε και η λειτουργία του 2ου My market Local, στην Καλλιθέα.

