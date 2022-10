SKY express: Απέσπασε 10 βραβεία στα Peak Performance Marketing Awards (pic)

Δέκα βραβεία απέσπασε στα φετινά Peak Performance Marketing Awards η SKY express, η οποία ξεχώρισε για την αποτελεσματικότητα των πρακτικών της.

O κορυφαίος θεσμός που επιβραβεύει την καινοτομία στο performance marketing διοργανώθηκε για έκτη χρονιά από την Boussias Communications με την υποστήριξη της Google, την Πέμπτη 06 Οκτωβρίου.

Η αεροπορική εταιρεία απέσπασε συνολικά ΔΕΚΑ βραβεία, ως «BRAND OF THE YEAR» με τέσσερα GOLD, τρία SILVER, ένα BRONZE, καθώς και το PLATINUM Award στην κατηγορία Growth & Innovation in Performance Marketing.

Η στρατηγική της SKY express σε συνδυασμό με τις πρωτοποριακές μεθόδους digital marketing που εφάρμοσε σε συνεργασία με την Media Cube οδήγησαν σε εντυπωσιακά και κυρίως μετρήσιμα αποτελέσματα που αγκαλιάστηκαν από το επιβατικό κοινό και αναγνωρίστηκαν από την αγορά.

Αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες της τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων, η εταιρεία κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα όχι μόνο να καλύψει, αλλά και να ξεπεράσει τους αρχικούς στόχους της.

Όπως δήλωσε σχετικά ο Digital Marketing & Sales Manager, Μάρκος Μαρκάκης: «Η αναγνώριση σημαίνει πολλά για εμάς στην SKY express, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες στην Media Cube που μοιράζονται την ίδια φλόγα, το όραμά μας και το πάθος γι αυτό που κάνουμε. Από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας μας ακολουθούμε ένα διαφορετικό μοντέλο που στηρίζεται στην πρωτοπορία και τη διαρκή εξέλιξη και είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό. Αναζητούμε διαρκώς καινοτομίες και νέες πρακτικές με σκοπό να προσφέρουμε μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία και φυσικά να συμβάλλουμε στην προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος όλο τον χρόνο. Σύνθημα μας είναι το «κάθε μέρα μακρύτερα, κάθε μέρα ψηλότερα» και έτσι συνεχίζουμε».

