Άδωνις Γεωργιάδης: Μετά το τένις το έριξε στη… μυϊκή μάζα – Δείτε βίντεο Δεν έχει ησυχία τις τελευταίες μέρες ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς επιδίδεται εντατικά σε αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες προωθούνται συστηματικά στα social media – Με ανεβασμένη… Κυριακάτικη διάθεση και η personal trainer Μεγάλο μέρος του χρόνου του φαίνεται ότι αφιερώνει σε αθλητικές δραστηριότητες ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, οι οποίες μάλιστα βιντεοσκοπούνται και διακινούνται εντατικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο TikTok, ο υπουργός Ανάπτυξης εμφανίζεται με γνωστή personal trainer να γυμνάζεται με τη μέθοδο της ηλεκτροδιέγερσης που βοηθά στη γρήγορη απώλεια κιλών και ενδυνάμωση των μυών. Είναι ένας παθητικός τρόπος άσκησης που επιτρέπει να αυξηθεί ο μυϊκός τόνος και βελτιώνει τα προβλήματα αστάθειας. Επιπλέον, αυξάνει τον όγκο, τη δύναμη αλλά και την αντοχή. Κι όπως επισημαίνουν γνώστες του αντικειμένου, είναι μια σκληρή προπόνηση. Ο υπουργός πάντως, εμφανίζεται άνετος παρά τη σκληρή προπόνηση και μάλιστα μασάει τσίχλα. Μόλις χθες, ο ίδιος ο υπουργός είχε αναρτήσει στους λογαριασμούς του στο facebook τον αποκλεισμό του από τους 16 στο τουρνουά τένις στη Φιλοθέη. Τα βίντεο από την γυμναστική του με τη μέθοδο της ηλεκτροδιέγερσης αναρτήθηκαν στο tik tok από την προσωπική γυμνάστρια του υπουργού. Η γυμνάστρια του Άδωνι Γεωργιάδη είχε ανεβασμένη διάθεση την Κυριακή και σε νέο βίντεο που ανάρτησε χόρευε και τραγουδούσε παρέα με το σκυλάκι της. Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργού, ο Σωτήρης Χατούπης ήταν εκείνος που τον απέκλεισε στο τάι μπρέικ. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι στο πρώτο σετ έχασε με ανατροπή από το 4-1, στο δεύτερο «σάρωσε», όπως λέει με 6-1 και εν τέλει ηττήθηκε στο τάι μπρέικ αποδίδοντας τα εύσημα στον αντίπαλό του. Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη Όλα τα ωραία τελειώνουν κάποτε. Χθες βράδυ αποκλείστηκα δικαίως στο Τουρνουά στη Φιλοθέη (tennis Holdem) από τον κ. Χατούπη Σωτήρη το πρώτο που το γύρισε από το 4-1 και κέρδισε 4-6. Στο δεύτερο σάρωσα 6-1 και τάι έχασα 5-10. Άξιος αντίπαλος και καλό παιδί. Καλή επιτυχία Σωτήρη και στο κύπελλο! Ειδήσεις σήμερα: «Είχαν απαγάγει ξανά την Μαρκέλλα», λέει η μητέρα της 14χρονης που αγνοείται στη Νίκαια Τζόκοβιτς σε Τσιτσιπά: «Στέφανε καλύτερα να πηγαίνεις σε εστιατόρια, παρά να ανοίξεις ένα»Θα υπερασπιστούμε με κάθε νόμιμο μέσο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα τονίζει ο Δένδιας από την Αίγυπτο BEST OF NETWORK 11.10.2022, 13:00 11.10.2022, 16:51 11.10.2022, 16:33 11.10.2022, 21:30 11.10.2022, 21:31 11.10.2022, 15:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )