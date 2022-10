Απάντηση Ηλιόπουλου σε Κουμουτσάκο: Ο βιασμός ήταν και παρέμεινε κακούργημα επί ΣΥΡIZA Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ παραθέτει και το διαγραφέν tweet του βουλευτή της ΝΔ Απάντηση στον Γιώργο Κουμουτσάκο έδωσε με ανάρτησή του στο twitter ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νάσος Ηλιόπουλος, με αφορμή την υπόθεση του βιασμού της 12χρονης. Στο tweet του ο κ. Ηλιόπουλος αναφέρει: «Ο Γιώργος Κουμουτσάκος έσβησε τουίτ, χωρίς το θάρρος να ζητήσει συγγνώμη για το ψέμα. Ο βιασμός ήταν και έμεινε κακούργημα, επίσης ορίστηκε ότι σεξ χωρίς συναίνεση είναι βιασμός (δηλ. αυστηρότερο πλαίσιο). Τα πληρωμένα τρολ συνεχίζουν την λάσπη. Εδώ χωρίς ντροπή ξέπλεναν τον Λιγνάδη». Στην ανάρτησή του, ο κ. Ηλιόπουλος παραθέτει και το διαγραφέν tweet του κ. Κουμουτσάκου το οποίο ανέφερε: «Όλοι αισθανόμαστε αποτροπιασμό και μεγάλο θυμό! Πάλι καλά που το ανθρωπόμορφο τέρας του Κολωνού θα δικαστεί για κακούργημα και όχι για πλημμέλημα, όπως ίσχυε με τον νόμο ΣΥΡΙΖΑ». Ο @GKoumoutsakos έσβησε το τουίτ, χωρίς το θάρρος να ζητήσει συγνώμη για το ψέμα. Ο βιασμός ήταν κ έμεινε κακούργημα, επίσης ορίσθηκε ότι σεξ χωρίς συναίνεση είναι βιασμός (δλδ αυστηρότερο πλαίσιο). Τα πληρωμένα τρολ συνεχίζουν τη λάσπη, εδώ χωρίς ντροπή ξέπλεναν τον Λιγνάδη. pic.twitter.com/BbkA7mg4ah— Νάσος Ηλιόπουλος (@n_iliopoulos) October 10, 2022 -- Ειδήσεις σήμερα: -: Ο Σολτς έτοιμος να στηρίξει έκδοση ευρωομολόγου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης Επικίνδυνα φαινόμενα με ισχυρές καταιγίδες την Τρίτη – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν Τα δίκτυα λαθροδιακίνησης σήμερα, αποφασίζουν ποιος θα εισέλθει στην Ευρώπη, λέει ο Μηταράκης BEST OF NETWORK 10.10.2022, 17:30 10.10.2022, 10:32 10.10.2022, 10:29 10.10.2022, 21:05 10.10.2022, 21:06 10.10.2022, 23:27

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )