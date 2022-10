ΕΕ σε Τουρκία: Σε τέλμα οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις – «Σεβαστείτε την εδαφική ακεραιότητα των κρατών-μελών» «Ράπισμα» το προσχέδιο της Κομισιόν για τη διεύρυνση – H Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Άγκυρα να δεσμευτεί στις σχέσεις καλής γειτονίας Η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον να υπάρχει σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και να αναπτυχθεί συνεργασία και αμοιβαία επωφελής σχέση με την Τουρκία, αναφέρει το προσχέδιο της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεύρυνση, το οποίο περιήλθε σε γνώση του -. Τονίζεται ότι η Άγκυρα χρειάζεται να δεσμευτεί σε σχέσεις καλής γειτονίας και υπενθυμίζονται τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής του Μαρτίου του 2021, υπογραμμίζεται πως πρέπει να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών-μελών. Στο κείμενο επισημαίνεται ακόμη ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία παραμένουν σε τέλμα. Γίνεται λόγος για οπισθοδρόμηση σε τομείς όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος. Σημειώνεται παράλληλα ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στην λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών της Τουρκίας, καθώς και το ότι συνεχίζεται η επιδείνωση των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Επιτροπή επισημαίνει και πάλι τα σοβαρά προβλήματα στους δημοκρατικούς θεσμούς και την επιδείνωση των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όσον αφορά στο μεταναστευτικό αναφέρει ότι υπάρχει κάποια πρόοδος, ωστόσο τονίζει ότι παραμένει σε αναστολή η συμφωνία για επιστροφή των παράτυπων μεταναστών από την Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι εμφανές ήταν, στην Πράγα, το κλίμα απομόνωσης σε βάρος της Άγκυρας από τη Δύση μετά τις διαδοχικές τουρκικές προκλήσεις που προκάλεσαν την καταδίκη των κρατών-μελών της ΕΕ. Μετά τη Σύνοδο για την Ενέργεια, έγινε γνωστό ότι τα σχέδια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνουν στον «πάγο», λόγω των ενστάσεων από Κομισιόν και Τσεχία. «Είμαστε απαραίτητοι για την ΕΕ» λέει ο Ερντογάν Οι διεθνείς εξελίξεις καταδεικνύουν πόσο κρίσιμη είναι η Τουρκία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ουσιαστικά, οι διεθνείς εξελίξεις αποκαλύπτουν ότι «η Τουρκία είναι απαραίτητη για την Ευρωπαϊκή Ένωση» και την ευρωπαϊκή ήπειρο γενικότερα, τόνισε ο Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα. Αναφερόμενος στις επαφές που είχε την προηγούμενη εβδομάδα στην Πράγα, στο πλαίσιο της πρώτης συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η Τουρκία θέλει να επιλύσει τα «προβλήματα» – όπως είπε – σε Αιγαίο και Μεσόγειο επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου και προέτρεψε την ΕΕ να ζητήσει από την Αθήνα να ξεκινήσει διάλογο σε διμερή βάση. Υπογράμμισε επίσης ότι οι ηγέτες στη σύνοδο της ΕΠΚ επαίνεσαν τις μεσολαβητικές πρωτοβουλίες της Τουρκίας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ειδήσεις σήμερα: Πρόσωπο-κλειδί φαίνεται να ήξερε για τον εφιάλτη της 12χρονης στον Κολωνό Επικίνδυνα φαινόμενα με ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά Νέα κλιμάκωση «υπόσχεται» το Κρεμλίνο μετά τους βομβαρδισμούς Πούτιν – Συνεδριάζουν οι G7 για αντίμετρα BEST OF NETWORK 10.10.2022, 18:40 11.10.2022, 06:55 10.10.2022, 10:29 11.10.2022, 09:30 11.10.2022, 09:27 10.10.2022, 10:38

