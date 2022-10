Θάνος Πλεύρης: Αποκτήνωση ο ναζιστικός χαιρετισμός του πατέρα μου στο δικαστήριο μπροστά στη Μάγδα Φύσσα «Ο χαιρετισμός με κάνει να αισθάνομαι πολύ άσχημα», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης αποδοκίμασε τον ναζιστικό χαιρετισμό του πατέρα του, Κώστα Πλεύρη, μέσα στη δικαστική αίθουσα, κατά την κατάθεση της Μάγδας Φυσσα. «Ο πατέρας μου ποτέ δεν έχει κρύψει την ιδεολογία του που η Δημοκρατία επιτρέπει στον καθένα να έχει. Εδώ έχουν γίνει δύο τρομακτικά ατοπήματα για τα οποία εγώ ανατρίχιασα.Το πρώτο είναι ότι ο χαιρετισμός γίνεται μέσα σε αίθουσα δικαστηρίου. Και το δεύτερο, με συγχωρείτε, αυτό χωρίς να έχω καμία ευθύνη, με κάνει να αισθάνομαι πολύ άσχημα, είναι ότι ο χαιρετισμός γίνεται μπροστά σε μία μητέρα που το παιδί της δολοφονήθηκε από έναν Ναζί, στη Μάγδα τη Φύσσα, σε μια γυναίκα που δολοφόνησαν το παιδί της», είπε, μιλώντας στην εκπομπή Αταίριαστοι στον ΣΚΑΪ, ο κ. Πλεύρης και κατέληξε: «Αυτό, με συγχωρείτε, είναι αποκτήνωση». Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cnj1fujk6o9d) Ο ναζιστικός χαιρετισμός του Κωνσταντίνου Πλεύρη στη δίκη της Χρυσής Αυγής Υπενθυμίζεται πως στη δίκη που διεξήχθη πριν από τέσσερις μέρες, την Παρασκευή (7/10), ο συνήγορος του κατηγορούμενου Ιωάννης Λαγού, Κωνσταντίνος Πλεύρης, χαιρέτησε ναζιστικά στο δικαστήριο και αμέσως μετά αποχώρησε από την αίθουσα. Το περιστατικό συνέβη ενώ στο δικαστήριο κατέθεσε η Μάγδα Φύσσα. Η μητέρα του Παύλου Φύσσα είπε στην κατάθεσή της: «Είναι πολιτικός κρατούμενος ο Λαγός; Θα τρίζουν τα κόκαλα των πολιτικών κρατουμένων». Αμέσως στην αίθουσα ξέσπασαν χειροκροτήματα γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου. Στη συνέχεια ο Κ. Πλεύρης πήρε το λόγο, λέγοντας πως στο εξωτερικό δεν θα υπήρχε τέτοια εικόνα με χειροκροτητές σε δικαστική αίθουσα. «Θα τολμούσατε εσείς να χαιρετίσατε ναζιστικά αν ήσασταν στο εξωτερικό;» είπε η κ. Φύσσα με το δικηγόρο να χαιρετά ναζιστικά πριν η έδρα φύγει από την αίθουσα. «Δεν ντρέπεστε φασίστα; Δεν ντρέπεστε τόσα εγκλήματα; Ψόφα ρε» φώναξαν οι παρευρισκόμενοι με τη δίκη να διακόπτεται. Δείτε τις φωτογραφίες με τον ναζιστικό χαιρετισμό: Και δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κωνσταντίνος Πλεύρης χαιρετά ναζιστικά στη δίκη της Χρυσής Αυγής καθώς έχει επαναλάβει την κίνηση αυτή πριν από μερικές εβδομάδες: «Ο ναζιστικός χαιρετισμός απάδει στο δικηγορικό ήθος και αντίκειται στη συνταγματική δημοκρατική τάξη», λέει ο ΔΣΑ Στο μεταξύ, σε ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, επισημαίνεται ότι «ο ναζιστικός χαιρετισμός είναι απόλυτα ασυμβίβαστος με τις αρχές, τις αξίες, τις παραδόσεις και τη δεοντολογία του δικηγορικού σώματος» και για το λόγο «ο ΔΣΑ έχει διαχρονικά στηλιτεύσει τέτοιου είδους συμπεριφορές, που προσβάλλουν τα εκατομμύρια θυμάτων του ναζισμού, ξυπνούν ανατριχιαστικές μνήμες από τις πιο μαύρες σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας, απάδουν στο δικηγορικό ήθος και αντίκεινται στη συνταγματική δημοκρατική τάξη». Με αφορμή το ναζιστικό χαιρετισμό του δικηγόρου Κωνσταντίνου Πλεύρη, μέσα στην δικαστική αίθουσα που δικάζεται η υπόθεση της Χρυσής Αυγής, ο ΔΣΑ εξέδωσε σήμερα το επίμαχο ψήφισμα, ενώ σε βάρος του κ. Πλεύρη ασκήθηκε δεύτερη προκαταρκτική πειθαρχική δίωξη. Το ψήφισμα του ΔΣΑ αναφέρει: «Με αφορμή τις επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές δικηγόρου Αθηνών, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη της Χρυσής Αυγής, το ΔΣ του ΔΣΑ αποφάσισε, τα κάτωθι: 1. Ο δικηγόρος είναι από τη φύση του λειτουργήματός του υπέρμαχος της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, με καθήκον να υπερασπίζεται το Σύνταγμα, τα δικαιώματα του ανθρώπου και τους δημοκρατικούς θεσμούς (άρθρα 5 και 24 του Κώδικα Δικηγόρων, Προοίμιο και άρθρα 2, 5, 14 και 30 του Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος). 2. Ο ναζιστικός χαιρετισμός είναι απόλυτα ασυμβίβαστος με τις αρχές, τις αξίες, τις παραδόσεις και τη δεοντολογία του δικηγορικού σώματος. Για το λόγο αυτό, ο ΔΣΑ έχει διαχρονικά στηλιτεύσει τέτοιου είδους συμπεριφορές, που προσβάλλουν τα εκατομμύρια θυμάτων του ναζισμού, ξυπνούν ανατριχιαστικές μνήμες από τις πιο μαύρες σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας, απάδουν στο δικηγορικό ήθος και αντίκεινται στη συνταγματική δημοκρατική τάξη. 3. Για τη συμπεριφορά συνηγόρου υπεράσπισης στη δευτεροβάθμια δίκη της Χρυσής Αυγής, ο οποίος όπως προκύπτει από δημοσιεύματα και φωτογραφικό υλικό χαιρέτισε ναζιστικά κατά τη δικάσιμο της 28.9.2022 στην Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών, καθώς και για το παρεμφερές περιστατικό της 7.10.2022, έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών οι σχετικές πρωτοβουλίες. 4. Εφόσον η σχετική πράξη τελείται κατά τη διάρκεια της δίκης, το Δικαστήριο υποχρεούται να προβεί στα όσα προβλέπονται από το ουσιαστικό και δικονομικό ποινικό δίκαιο. Για το λόγο αυτό, εστάλη ήδη επιστολή προς την Πρόεδρο και την Εισαγγελέα της έδρας του A’ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με αίτημα να διερευνηθεί στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας η συγκεκριμένη συμπεριφορά». Δεύτερη πειθαρχική δίωξη κατά Κωνσταντίνου Πλεύρη Στο μεταξύ, μετά την επιστολή του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρη Βερβεσού, ο πρόεδρος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ζήσης Κωνσταντίνου, άσκησε σήμερα δεύτερη προκαταρκτική πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Κωνσταντίνου Πλεύρη, συνηγόρου του Γιάννη Λαγού, για το ναζιστικό χαιρετισμό του μέσα στην δικαστική αίθουσα που δικάζεται η υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Ειδικότερα, ο κ. Βερβεσός το περασμένο ο Σάββατο είχε στείλει επιστολές για το εν λόγω θέμα, τόσο στον Ζήση Κωνσταντίνου όσο και στην πρόεδρο και στην εισαγγελέα του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών που δικάζεται η υπόθεση της Χρυσής Αυγή. Ο πρόεδρος του ΔΣΑ από τον κ. Ζήση ζητούσε την αμελλητί διενέργεια πειθαρχικής προκαταρκτικής έρευνας για το περιστατικό αυτό και τη συσχέτισή της με συναφή εκκρεμή για ίδια συμπεριφορά, που έλαβε χώρα στις 28.9.2022, από τον ίδιο δικηγόρο, ενώπιον του ιδίου δικαστηρίου. Παράλληλα, ο κ. Βερβεσός από την πρόεδρο και στην εισαγγελέα του Εφετείου ζητούσε να προβούν, σύμφωνα με το νόμο και εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους, στις προβλεπόμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση τέτοιων συμπεριφορών, που εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της δίκης.

