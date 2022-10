Θεοδωρικάκος: Η έρευνα για τον Κολωνό θα πάει μέχρι τέλους, θα αποκαλυφθούν όσοι εμπλέκονται «Η ΕΛ.ΑΣ μέχρι στιγμής έχει κάνει τη δουλειά της με άψογο τρόπο» τόνισε ο υπουργός «Η ιστορία θα πάει μέχρι τέλους και όλοι θα αποδοθούν στη Δικαιοσύνη» δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στην υπόθεση του Κολωνού με τη 12χρονη. «Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου και την αγανάκτησή μου για αυτό το ανθρωπόμορφο τέρας, αν αποδειχθεί ότι έχουν συμβεί όλα όσα έχουμε δει να δημοσιεύονται. Πρόκειται για ένα τέρας, είναι ένα έγκλημα που δεν περνάει από ανθρώπινο μυαλό. Σφραγίζει με τον πιο τραγικό τρόπο τη ζωή ενός 12χρονου παιδιού», ανέφερε στο Mega και την εκπομπή «Live News». Ο υπουργός, μιλώντας για την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που έχει γίνει με άρτιο τρόπο. «Η ΕΛ.ΑΣ μέχρι στιγμής έχει κάνει τη δουλειά της με άψογο τρόπο. Έχει κινηθεί με επαγγελματισμό, αρτιότητα, μυστικότητα και είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι αυτή η έρευνα θα πάει μέχρι το τέλος, θα μάθουμε όλη την αλήθεια και όποιοι και όποιες εμπλέκονται θα αποδοθούν στην ελληνική δικαιοσύνη. Να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό». Δείτε το βίντεο: Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnj60sflkxbd) Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως «θα ρίξουμε άπλετο φως στην υπόθεση», σημειώνοντας πως «ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ΕΛ.ΑΣ έχει πέσει πάνω από την υπόθεση. Γίνεται ενδελεχή έρευνα σε κινητά, λάπτοπ, USB, ό,τι έχει σχέση με την υπόθεση. Θα ξετινάξουν τα πάντα, μην έχετε αμφιβολία για αυτό. Θα βρούνε τα πάντα και τότε θα γίνουν σχετικές ανακοινώνεις». Ειδήσεις σήμερα: Κολωνός: Μόνος του σε κελί στη ΓΑΔΑ ο 53χρονος – Φόβοι για επίθεση από άλλους κρατουμένους Πόλεμος στην Ουκρανία: Ασκήσεις πυρηνικής αποτροπής από το ΝΑΤΟ στη «σκιά» των απειλών Πούτιν Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Στις Φιλιππίνες η Λυδία, κόρη της Καρολάιν και του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου BEST OF NETWORK 11.10.2022, 13:00 11.10.2022, 16:51 11.10.2022, 16:33 11.10.2022, 21:30 11.10.2022, 21:31 11.10.2022, 15:00

