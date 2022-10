Θεσσαλονίκη: Στη Ροτόντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τελετή απονομής του βραβείου «Αυτοκράτειρα Θεανώ» Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, το βραβείο απονεμήθηκε στον παγκοσμίου φήμης πιανίστα και μαέστρο Daniel Barenboim Στην τελετή απονομής του βραβείου «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ», που πραγματοποιήθηκε στο μνημείο της Ροτόντας στη Θεσσαλονίκη, παραβρέθηκε απόψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του Πρωθυπουργού, το βραβείο απονεμήθηκε στον παγκοσμίου φήμης πιανίστα και μαέστρο Daniel Barenboim. Το παρέλαβε εκ μέρους του ο γιος του Michael Barenboim, καθώς ο βραβευθείς δεν μπορούσε να παραβρεθεί για λόγους υγείας. Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε στη συνέχεια την έκθεση φωτογραφίας που φιλοξενείται στην έδρα της Διοικούσας Επιτροπής Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τα 48 χρόνια από την ίδρυση της ΝΔ, όπου ξεναγήθηκε από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Ζήση Ιωακείμοβιτς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε από κοντά το σπάνιο υλικό και τα ντοκουμέντα από την ιστορία της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη που προβάλλονται στην έκθεση. Στην έκθεση παρευρέθηκαν επίσης η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για Θέματα Μακεδονίας – Θράκης και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης, ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Δημήτρης Κούβελας, ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, η Διευθύντρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης και ο Διευθυντής του Γραφείου Προέδρου της ΝΔ και Γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης. Ειδήσεις σήμερα: Κολωνός: Μόνος του σε κελί στη ΓΑΔΑ ο 53χρονος – Φόβοι για επίθεση από άλλους κρατουμένους Πόλεμος στην Ουκρανία: Ασκήσεις πυρηνικής αποτροπής από το ΝΑΤΟ στη «σκιά» των απειλών Πούτιν Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Στις Φιλιππίνες η Λυδία, κόρη της Καρολάιν και του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου BEST OF NETWORK 11.10.2022, 13:00 11.10.2022, 16:51 11.10.2022, 16:33 11.10.2022, 14:50 11.10.2022, 14:46 11.10.2022, 15:00

