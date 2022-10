Καραγιάννης: Τα έργα προχωρούν και δίνουν «ανάσα» στην Αττική, θα λύσουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα Με το «βλέμμα» στο μετρό της Θεσσαλονίκης μετά την επέκταση στον Πειραιά – Ποια επιπλέον έργα έχουν δρομολογηθεί για να «ξεμπλοκάρει» το Λεκανοπέδιο – Τι λέει για τα διόδια ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Στα έργα που προχωρούν στο Λεκανοπέδιο για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος, καθώς και στις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, κ. Γιώργος Καραγιάννης. Στον απόηχο των εγκαινίων της επέκτασης του Μετρό στον Πειραιά, ο κ. Καραγιάννης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία του έργου για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής που πλέον έρχεται πιο κοντά στην Αθήνα και το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Όπως έκανε γνωστό, στις αρχές του 2023 θα γίνει ο διαγωνισμός για την προμήθεια νέων συρμών στο Μετρό της Αθήνας. Σχολιάζοντας τις αναφορές και την αντιστοιχία που έγινε με το Μετρό της Θεσσαλονίκης ο Υφυπουργός Υποδομών είπε: «Η επέκταση του Μετρό στον Πειραιά ξεκίνησε το 2012, το Μετρό της Θεσσαλονίκης το 2006. Και επειδή είμαι και από τη Θεσσαλονίκη μπορώ να σας πω ότι πληρώνουμε ιδεοληψίες, πολιτικοποιήσαμε το Μετρό και αυτό το πληρώνει η πόλη». «Εμείς δεν κάνουμε εγκαίνια σε μουσαμάδες αλλά σε έργα που παραδίδονται στους πολίτες, όπως έγινε και με το Μετρό στον Πειραιά που δόθηκε σε λειτουργία» τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM. Τα έργα που θα «ξεμπλοκάρουν» το Λεκανοπέδιο Ο κ. Καραγιάννης αναφέρθηκε εκτενώς στα έργα που έχουν δρομολογηθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στο Λεκανοπέδιο. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι: -«Ξεμπλοκάραμε και προχωράμε την Γραμμή 4 του Μετρό που θα δώσει μεγάλη ανάσα καθώς θα εξυπηρετεί καθημερινά 340.000 ανθρώπους -θα προκηρύξουμε στο τέλος του 2022 την επέκταση της Γραμμής 2 προς Ίλιον, -αρχίζει το επόμενο διάστημα η κατασκευή της επέκτασης της Λεωφόρου Κύμης και η σύνδεσή της με την ΠΑΘΕ -θα ανακοινώσουμε το προσεχές διάστημα τον σχεδιασμό μας για τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και Λαύριο -προχωρά ο διαγωνισμός για την επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου προς Ραφήνα και Λαύριο -θα προχωρήσουμε στη δημοπράτηση της υπογειοποίησης της Ηλιουπόλεως». Όπως σημείωσε ο Υφυπουργός Υποδομών «όταν μία πόλη αναπτύσσεται, χωρίς να αναπτύσσονται αντίστοιχα τα μέσα σταθερής τροχιάς και οι αυτοκινητόδρομοι φτάνουμε σε ένα σημείο όπου το κυκλοφοριακό πρόβλημα γίνεται έντονο». Πρόσθεσε: «Στην Αθήνα είχαν να γίνουν μεγάλα έργα από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά αυτό πλέον έχει αλλάξει». Διόδια Αττικής Οδού και παραχωρήσεων Ερωτηθείς για το κύμα ανατιμήσεων και τον κίνδυνο αύξησης των διοδίων, ο κ. Καραγιάννης παρατήρησε ότι «δυστυχώς, τα διόδια είναι συνδεδεμένα με τον τιμάριθμο» προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «είμαστε σε συζητήσεις με τους παραχωρησιούχους, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο». «Στόχος μας είναι την επόμενη διετία να υπάρχει η αναλογική χρέωση με βάση τα χιλιόμετρα που διανύει κανείς» συνέχισε ο Υφυπουργός Υποδομών. Ειδικά για τα διόδια στην Αττική Οδό ο κ. Καραγιάννης τόνισε ότι «συζητάμε με το ΤΑΙΠΕΔ την τιμολογιακή πολιτική και θα είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε, μαζί με το ΤΑΙΠΕΔ, το επόμενο διάστημα». Δημοπρατήσαμε 4,5 δισ. ευρώ σιδηροδρομικά έργα Εκτενή αναφορά έκανε ο Υφυπουργός Υποδομών και στα σιδηροδρομικά έργα που προχωρούν σε όλη τη χώρα. Όπως είπε ο κ. Καραγιάννης «ήδη έχουμε δημοπρατήσει μόνο στον σιδηρόδρομο έργα ύψους 4,5 δισ. ευρώ και για πρώτη φορά κάνουμε το αυτονόητο, ενώνουμε τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας με τον σιδηρόδρομο αναδεικνύοντας έτσι και τον γεωστρατηγικό τους ρόλο». Σχολίασε δε ότι «πολλές φορές ο σχεδιασμός που γινόταν στα έργα εξυπηρετούσε πολιτικές σκοπιμότητες και όχι τη σκοπιμότητα κόστους-οφέλους». Κλείνοντας, ο κ. Καραγιάννης επισήμανε ότι «τα μεγάλα έργα υποδομών δεν ανήκουν σε καμία κυβέρνηση, απλώς κάποιες δίνουν μεγαλύτερη σημασία. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Μέσα σε μία 3ετία έχουμε δημοπρατήσει έργα προϋπολογισμού περίπου 10 δισ. ευρώ και έχουμε συμβασιοποιήσει έργα ύψους 4,6 δισ. ευρώ». Ειδήσεις σήμερα: Συντάξεις: Διπλές αυξήσεις σε 1,3 εκατ. συνταξιούχους – Eνας στους δύο θα δει τουλάχιστον μία επιπλέον σύνταξη Θάνος Πλεύρης: Αποκτήνωση ο ναζιστικός χαιρετισμός του πατέρα μου στο δικαστήριο μπροστά στη Μάγδα Φύσσα Κολωνός: Ερευνάται εάν κάποιο πρόσωπο του περιβάλλοντος της 12χρονης γνώριζε τον εφιάλτη BEST OF NETWORK 11.10.2022, 13:00 11.10.2022, 16:51 11.10.2022, 16:33 11.10.2022, 14:50 11.10.2022, 14:46 11.10.2022, 15:00

