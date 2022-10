Καραγκούνης: Mε νόμο της ΝΔ ισόβια χωρίς ευεργετήματα για βιαστές ανηλίκων Το 2021, η ΝΔ, αυστηροποίησε το θεσμικό πλαίσιο για τις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων Χρήστος Μπόκας 11.10.2022, 10:24 Την κατάργηση του ευεργετικού υπολογισμού έκτισης ποινής για βιαστές ανηλίκων με νομο της ΝΔ υπενθυμίζει ο Κωστας Καραγκούνης επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης του 53χρονου ο οποίος φέρεται να βίαζε και να εξέδιδε 12χρονη. Υπενθυμίζεται πως λιγο πριν τις εκλογές του 2019 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προωθούσε αλλαγες στους Ποινικούς Κώδικες οι οποίες περιόριζαν σημαντικά την νομική προστασία των θυμάτων βιασμού προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις. Τελικά ηρθε κυβέρνηση τηε ΝΔ το 2021 για να αυστηροποιησει το θεσμικό πλαίσιο ειδικά για τις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων. Ο κ. Καραγκούνης, βουλευτής της πλειοψηφίας και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής για το σωφρονιστικό σύστημα αναφέρει χαρακτηριστικά “Μετά τις τελευταίες φρικιαστικές αποκαλύψεις για τους βιασμούς ανηλίκων και την αποκρουστική εκμετάλλευση αθώων ψυχών με αποκορύφωμα την υπόθεση της δωδεκάχρονης καλό είναι να υπενθυμίσω τα εξής. Είχα καταθέσει από τον Φεβρουάριο του 2021 την πρόταση ο βιασμός ανηλίκων να επισείει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Να τροποποιηθεί δηλαδή το άρθρο 336 του Ποινικού Κώδικα περί βιασμού και στην παράγραφο 3 όπου εισάγεται επιβαρυντική περίσταση του εγκλήματος (δηλαδή 2 περιπτώσεις που ο βιασμός επιφέρει βαρύτερη ποινή) να προστεθεί και η περίπτωση του βιασμού ανηλίκου. Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή από το υπουργείο Δικαιοσύνης και ψηφίσθηκε στον νέο Ποινικό Κώδικα από όλα τα κόμματα. Σήμερα ο βιαστής ανηλίκου τιμωρείται με ισόβια και εκτίει πραγματική ποινή τουλάχιστον 18 χρόνια. Νωρίτερα από τα 18 χρόνια δεν μπορούν να απολυθούν με οποιοδήποτε ευεργετικό υπολογισμό. Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας κάποιων απόψεων που αναπαράγονται στο δημόσιο διάλογο”. Παράλληλα τονιζει πως .Το μήνυμα αυτό θα πρέπει να πάει παντού “Απαιτείται άμεση διερεύνηση και πλήρης αποκάλυψη του κυκλώματος. Καμία ανοχή σε αυτούς τους αποκρουστικούς εγκληματίες”. Ειδήσεις σήμερα: Πρόσωπο-κλειδί φαίνεται να ήξερε για τον εφιάλτη της 12χρονης στον Κολωνό Επικίνδυνα φαινόμενα με ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά Νέα κλιμάκωση «υπόσχεται» το Κρεμλίνο μετά τους βομβαρδισμούς Πούτιν – Συνεδριάζουν οι G7 για αντίμετρα Χρήστος Μπόκας 11.10.2022, 10:24 BEST OF NETWORK 11.10.2022, 10:35 11.10.2022, 10:13 11.10.2022, 10:51 11.10.2022, 09:30 11.10.2022, 09:27 10.10.2022, 10:38

