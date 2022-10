Κατακραυγή για την επίθεση του Γιώργου Τσίπρα σε δημοσιογράφο των Financial Times O δημοσιογράφος επαίνεσε την πορεία της ελληνικής οικονομίας Μία ακραία φράση που χρησιμοποίησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Τσίπρας, αλλά και συνολικά η επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον των Financial Times, επειδή δημοσίευσαν θετικό άρθρο για την ελληνική οικονομία, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στα social media, ενώ προκάλεσε και την έντονη αποδοκιμασία από κυβερνητικά στελέχη. Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής όταν σε τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία συμμετείχε ο κ. Τσίπρας με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο υπουργός Ανάπτυξης ζήτησε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάσει το άρθρο της εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο το ελληνικό παράδειγμα είναι στα 7 οικονομικά θαύματα του πλανήτη. Ο κ. Τσίπρας αμφισβήτησε αρχικά την αξιοπιστία του άρθρου, κάνοντας την ερώτηση «πόσα πήρε». Σχεδόν έκπληκτος ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε από τον βουλευτή να επαναλάβει την άποψή του, με τον κ. Τσίπρα να του λέει «το ‘χετε διαβάσει; Ο άνθρωπος ή παίρνει ναρκωτικά ή είναι πληρωμένος». Στην επισήμανση του υπουργού ότι με τη δήλωση αυτή προκύπτει «διεθνές θέμα», ο κ. Τσίπρας αντέτεινε ότι το άρθρο γράφει ότι στη χώρα «έχουμε αποπληθωρισμό και έχουμε 12% πληθωρισμό, τι να συζητάμε;» και ζήτησε από τον κ. Γεωργιάδη να πει εάν συμφωνεί με αυτό τον ισχυρισμό του άρθρου. «Προφανώς συμφωνώ» απάντησε ο υπουργός Ανάπτυξης και κάλεσε τον κ. Τσίπρα να διευκρινίσει εάν είναι «επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι οι FT πληρώθηκαν» προσθέτοντας πως θα κάνει ο ίδιος ερώτηση στην εφημερίδα. «Πληρώθηκαν; Πληρώθηκαν; Είπατε ‘‘τα πήρε’’» επέμεινε για να επαναλάβει ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης «ή ναρκωτικά παίρνει ή τα πήρε». Αργότερα, μόλις ο κ. Γεωργιάδης ανέβασε το σχετικό απόσπασμα από την τηλεοπτική αντιπαράθεση (στην ΕΡΤ) στα σόσιαλ μίντια ακολούθησε ορυμαγδός αρνητικών, κυρίως, σχολίων για τη δήλωση του κ. Τσίπρα, ο οποίος απάντησε με την εξής ανάρτηση στο tweet του υπουργού: «6οι σε πληθωρισμό στην ΕΕ, ρεκόρ αύξησης το Σεπτέμβρη και ο Sharma διακρίνει «οικονομικό θαύμα» γιατί «ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αποκλιμακώνεται γρήγορα». Ναι, ή έχει παραισθήσεις ή το άρθρο ήταν παραγγελία. Αναμένω τη δική σας αξιολόγηση». 6οι σε πληθωρισμό στην ΕΕ, ρεκόρ αύξησης το Σεπτέμβρη και ο Sharma διακρίνει «οικονομικό θαύμα» γιατί «ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αποκλιμακώνεται γρήγορα». Ναι, ή έχει παραισθήσεις ή το άρθρο ήταν παραγγελία. Αναμένω τη δική σας αξιολόγηση.— Γιώργος Τσίπρας (@giorgostsipras) October 9, 2022 Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, με την εξής ανάρτηση: «Πόσο ντροπή. Διαφωνεί ο @giorgostsipras με το άρθρο και λέει για έναν δημοσιογράφο ότι ή πληρώθηκε ή παίρνει ναρκωτικά!!!!!» Με ανακοίνωσή της η ΝΔ επέκρινε δριμύτατα τα λεγόμενα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο κ. Γ. Τσίπρας κληθείς από τον κ. Α. Γεωργιάδη να σχολιάσει το δημοσίευμα των Financial Times που χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύγχρονο οικονομικό θαύμα, δήλωσε ότι είτε το δημοσίευμα είναι πληρωμένο από την Κυβέρνηση, είτε ο αρθρογράφος έχει πάρει ναρκωτικά! Την ίδια ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει “σημαία” κάθε αρνητικό δημοσίευμα, ακόμη και fake news για τη χώρα, αποσιωπώντας όλα τα θετικά, χαρακτηρίζει άρθρο μιας από τις εγκυρότερες εφημερίδες στον κόσμο, ως πληρωμένο από την Κυβέρνηση ή/και αποτέλεσμα χρήσης ναρκωτικών! Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει για άλλη μια φορά πώς αντιλαμβάνεται τη δημοσιογραφία και την ελευθεροτυπία! Οτιδήποτε αρνητικό για τη χώρα είναι “ανεξάρτητη δημοσιογραφία” και γίνεται αντιπολιτευτική σημαία. Οτιδήποτε θετικό καταγγέλλεται ως πληρωμένο και κατευθυνόμενο. Αυτός ήταν και αυτός εξακολουθεί να παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ! Τίποτα δεν έμαθε από την εποχή των βοσκοτοπίων και τίποτα δεν άλλαξε». Ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ Τάσος Γαϊτάνης σε δήλωσή του τονίζει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει για άλλη μια φορά πώς αντιλαμβάνεται την ελευθεροτυπία. Οτιδήποτε συμβαδίζει με τις απόψεις του είναι “ανεξάρτητη δημοσιογραφία”. Τα θετικά δημοσιεύματα καταγγέλλονται ως πληρωμένα. Ο ορισμός της ολοκληρωτικής λογικής». Ειδήσεις σήμερα: -: Ο Σολτς έτοιμος να στηρίξει έκδοση ευρωομολόγου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης Επικίνδυνα φαινόμενα με ισχυρές καταιγίδες την Τρίτη – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν Τα δίκτυα λαθροδιακίνησης σήμερα, αποφασίζουν ποιος θα εισέλθει στην Ευρώπη, λέει ο Μηταράκης BEST OF NETWORK 10.10.2022, 17:30 10.10.2022, 10:32 10.10.2022, 10:29 10.10.2022, 21:05 10.10.2022, 21:06 10.10.2022, 23:27

