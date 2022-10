Κατσανιώτης: Η διπλωματική-αποτρεπτική ενίσχυση της Ελλάδας «απάντηση» στην τουρκική προκλητικότητα Ο υφυπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε ευθέως την γειτονική χώρα για την διεθνοποίηση των προβλημάτων – Τι ανέφερε για το τουρκολιβυκό μνημόνιο Τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την διπλωματική – αποτρεπτική ενίσχυση της Ελλάδας και για την απόλυτη προάσπιση των εθνικών συμφερόντων υπογράμμισε ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης μιλώντας στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Κατά την συζήτηση των σχεδίων νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και του Καναδά, αφετέρου» και «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα προνόμια και τις ασυλίες της Διεθνούς Αρχής Βυθού» επισήμανε πως «Η κυβέρνηση “οπτικοποιεί” όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο, ώστε οι συνομιλητές μας να κατανοούν ποιoς έχει δίκαιο και ποιος δημιουργεί προβλήματα. Η πολιτική της διεθνοποίησης των προβλημάτων που δημιουργεί η Τουρκία, οι γρήγορες αντιδράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και του κ. Δένδια, η συντονισμένη παρουσία του πρωθυπουργού στα διεθνή φόρα -είδατε τι συνέβη στην Πράγα- φέρνουν αποτέλεσμα. Απέναντι σε ένα γείτονα ο οποίος λεκτικά έχει ξεπεράσει κάθε όριο, εμείς με συνέπεια και σοβαρότητα υποστηρίζουμε την άποψή μας σε όλα τα επίπεδα και, παράλληλα, προχωρούμε σε διεθνείς συμφωνίες και εξοπλίζουμε την χώρα. Αυτός είναι και ο μόνος δρόμος που θα φέρει την ηρεμία στην περιοχή και αυτόν ακολουθούμε». Παράλληλα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών απαντώντας σε αναφορές βουλευτών για το τουρκολιβυκό μνημόνιο σημείωσε: «Ο υπουργός Εξωτερικών μετέβη την Κυριακή στο Κάιρο και είχε συνομιλίες με τον Αιγύπτιο ομόλογό του για το παράνομο, άκυρο και ανύπαρκτο τουρκολιβυκό σύμφωνο. Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε ότι η κυβέρνηση της Λιβύης δεν μπορεί να υπογράφει τέτοιες συμφωνίες με την Τουρκία. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ανέφερε ότι με το συγκεκριμένο μνημόνιο παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας μίλησε για παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων, ενώ και το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας ανέφερε ότι δεν αναγνωρίζει την συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης». Ειδήσεις σήμερα: Κολωνός: Θεοσεβούμενος, οικογενειάρχης και με πολιτικές φιλοδοξίες ο 53χρονος που εξέδιδε τη 12χρονη H Μπρουκ Σιλντς στο συνέδριο του Μarie Claire: Από τη «Γαλάζια Λίμνη» των 80s, στη συγγραφέα και την ακτιβίστρια Τζόνι Ντεπ: «Αγνώριστος» σε νέα του εμφάνιση στη Νέα Υόρκη Best of Network 11.10.2022, 13:00 11.10.2022, 16:51 11.10.2022, 16:33 11.10.2022, 14:50 11.10.2022, 14:46 11.10.2022, 16:30

