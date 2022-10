Μητσοτάκης από Έδεσσα: Αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για τους αγρότες, θα το κάνουμε Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες θα υπάρξει η σύμβαση για το υπόλοιπο τμήμα του δρόμου Θεσσαλονίκης – Έδεσσας Την Πέλλα και την Έδεσσα επισκέπτεται από το πρωί της Τρίτης (11/10) ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε το πρωί από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και την προϊσταμένη της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων Ελισάβετ Τσιγαρίδα στο Μουσείο της Πέλλας και τον αρχαιολογικό χώρο του βασιλικού ανακτόρου της αρχαίας μακεδονικής δυναστείας και θαύμασε τις αρχαιότητες, τα ψηφιδωτά, τα κειμήλια, ενώ επιθεώρησε τις εργασίες στο ανάκτορο του Φιλίππου και του Μ. Αλεξάνδρου. Στο χώρο του αρχαίου ανακτόρου Πέλλας έχουν δρομολογηθεί έργα και παρεμβάσεις ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, που αναβαθμίζουν σημαντικά τις υποδομές με διαδρομές ΑμεΑ, νέο εκδοτήριο, είσοδο, νέους χώρους υγιεινής και ανάδειξη της αρχαίας παλαίστρας και της αρχαίας κολυμβητικής δεξαμενής. Επίσης έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και έχει ξεκινήσει το έργο στο Κάστρο της Αλμωπίας, 1.850.000 εκ ευρώ. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnizq2yay95d) Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον γραμματέα της κεντρικής πολιτικής επιτροπής της ΝΔ Παύλο Μαρινάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Γεωργαντά και τον υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Σταύρο Καλαφάτη, τους τοπικούς βουλευτές και στελέχη της ΝΔ κάθισε για καφέ στον πεζόδρομο της Πέλλας και συζήτησε με νέους και κατοίκους της περιοχής για τα προβλήματα και τις προοπτικές της περιοχής. Ο κ. Μητσοτάκης τους εξέφρασε την ικανοποίηση του για την πρόοδο των εργασιών στο βασιλικό ανάκτορο της αρχαίας Πέλλας και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ενισχύει τις προσπάθειες για την αποκατάσταση του, ώστε να αναδειχθεί μια “πλήρης εικόνα του μεγαλείου του μακεδονικού πολιτισμού”. Σημείωσε ότι η Μακεδονία, με τα έργα που γίνονται, σε συνδυασμό με την ιστορία της, καθίσταται “μοναδική” ως τουριστικός προορισμός. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι “μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες” θα συμβασιοποιηθεί και το υπόλοιπο τμήμα του δρόμου Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, υπενθυμίζοντας ότι ήταν μεταξύ των αρχικών εξαγγελιών και δεσμεύσεων του. “Υπήρξαν αρκετά προβλήματα, αλλά μπήκε το νερό στο αυλάκι, τα δύο βασικά έργα για την περιοχή είναι ο δρόμος και το φράγμα” είπε ο πρωθυπουργός. Με την ευκαιρία της συνάντησης του με τον πρόεδρο της κοινότητας Πέλλας, που είναι πυροσβέστης στο επάγγελμα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας και τα οποία προβλήματα υπήρξαν, έδωσε έμφαση στην πολιτική προστασία και στην προηγούμενη αντιπυρική περίοδο και ότι στο προσεχές υπουργικό συμβούλιο θα συζητηθεί και ο νέος σχεδιασμός για την πολιτική προστασία για τη νέα χρονιά. Σημείωσε, επίσης ότι ψηλά στην ατζέντα της είναι και η αντιμετώπιση των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τα αναπτυξιακά ζητήματα που συνδέονται με αυτήν και η προοπτική της ανάπτυξης σε όλους τους τομείς κάθε περιοχής. “Η Πέλλα στον πρωτογενή τομέα είναι πρωταγωνιστής, αλλά κοιτάμε και το σήμερα και το μέλλον” τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Τέλος, με αφορμή παρατηρήσεις του κ. Μαρινάκη για τα νέα στελέχη του κόμματος που δραστηριοποιούνται στην περιοχή σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία ως ένα “μαζικό λαϊκό κόμμα” έχει τη δυνατότητα να αντλεί δυνάμεις από νέα στελέχη, ενώ ο ίδιος ως πρόεδρος του κόμματος δίνει αυτή τη δυνατότητα σε νέους να ανελιχθούν στο εσωκομματικό πεδίο και να υποστηρίξουν στην κοινωνία τις ιδέες και τις αξίες του κόμματος. “Το κόμμα είναι αξιοκρατικό” είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης μονάδα τυποποίησης και εξαγωγής φρούτων στην περιοχή της Πέλλας. Ο πρωθυπουργός είχε συνομιλία με αγρότες στους οποίους είπε ότι «ασχολούμαστε με τα προβλήματα του αγροτικού τομέα και εδώ είμαστε για να λύσουμε και άλλες εκκρεμότητες» συμπληρώνοντας ότι «αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnj0du3invmh) Αυξημένος κατά σχεδόν 20% φέτος οι εξαγωγές, δείχνουν τη δυναμική του πρωτογενούς τομέα Επόμενος σταθμός του πρωθυπουργού ήταν το εργοστάσιο Αφοί ΣΕΞΤΟΥ – ΕΞΦΡΟΥΤ Α.Ε., μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις και παρακολούθησε τη διαδικασία διαλογής και συσκευασίας προϊόντων. «Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεται η δυνατότητα σήμερα να επισκεφτώ μία ιστορική αλλά και καινοτόμο εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον εξαιρετικά κρίσιμο τομέα των εξαγωγών των νωπών προϊόντων μας. Μια εταιρεία που φροντίζει τους εργαζόμενους της και που αποτελεί υπόδειγμα για το πώς ο πρωτογενής τομέας μπορεί να στραφεί προς τις εξαγωγές και να μεγαλώσει μέσα από την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. Θέλω να τονίσω ότι φέτος οι εξαγωγές του πρωτογενούς μας τομέα είναι αυξημένες, μέχρι στιγμής, κατά σχεδόν 20% και αυτό δείχνει τη δυναμική την οποία έχει ο πρωτογενής τομέας, αρκεί να επενδύουμε στην ποιότητα, στη σωστή τυποποίηση, στις καλές σχέσεις με τους προμηθευτές μας. Η αξιοπιστία είναι εξαιρετικά κρίσιμη όταν μιλάμε για αγορές στην Ευρώπη, οι οποίες έχουν απαιτήσεις», ανέφερε ο πρωθυπουργός. «Νομίζω ότι αποτελείτε παράδειγμα προς μίμηση και βέβαια αντικείμενο στήριξης και από την πολιτεία, προκειμένου να συνεχίσετε να μεγαλώνετε. Και με αυτό τον τρόπο τα εξαιρετικά προϊόντα της Ελληνικής γης -γιατί καταλαβαίνω ότι τροφοδοτείστε σχεδόν από όλη την χώρα- να βρίσκουν την θέση που τους αξίζει -και τις τιμές που αξίζουν τα προϊόντα μας- στα ράφια της Ευρώπης. Οπότε και πάλι συγχαρητήρια», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα αγροτικά προϊόντα και στον πρωτογενή τομέα, όπου η Πέλλα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, το πρώτο οκτάμηνο του 2022 σημειώθηκε αύξηση της αξίας εξαγωγών πρωτογενούς τομέα από 24,6 δισ. ευρώ σε 35,3 δισ. ευρώ το 2022, συμβάλλοντας στην ευρύτερη αύξηση του μεριδίου που κατέχουν οι εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς αποτελούν πλέον το 41% του ΑΕΠ (έναντι 22% το 2010). Αναφερόμενος στις δυνατότητες εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και στο πρόβλημα χωρητικότητας του δικτύου, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Είναι μια σημαντική προτεραιότητα για εμάς να απελευθερώσουμε χώρο στο δίκτυο, ωστε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις να μπορούν να κινηθούν σε αυτή τη λογική της αυτοπαραγωγής και της πώλησης της ενέργειας στο δίκτυο. Ξέρω ότι είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολλές επιχειρήσεις ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα και αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει». Τον πρωθυπουργό συνόδευσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς, ο Υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Ιορδάνης Τζαμτζής, ο Δήμαρχος Πέλλας Γρηγόρης Στάμκος, οι βουλευτές Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Καρασμάνης, Διονύσης Σταμενίτης και Λάκης Βασιλειάδης, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος και ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Παύλος Μαρινάκης. -- Ειδήσεις σήμερα: Κολωνός: Θεοσεβούμενος, οικογενειάρχης και με πολιτικές φιλοδοξίες ο 53χρονος που εξέδιδε τη 12χρονη H Μπρουκ Σιλντς στο συνέδριο του Μarie Claire: Από τη «Γαλάζια Λίμνη» των 80s, στη συγγραφέα και την ακτιβίστρια Κολωνός: Η θεία της 12χρονης «ξεκλείδωσε» τη φριχτή υπόθεση – Ο 53χρονος έστελνε χυδαία μηνύματα BEST OF NETWORK 11.10.2022, 13:00 11.10.2022, 10:13 11.10.2022, 11:53 11.10.2022, 09:30 11.10.2022, 09:27 10.10.2022, 15:30

