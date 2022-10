Μητσοτάκης: Η Ελλάδα αναδύεται ταχέως σε πρωταγωνίστρια στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας «Σημαντικό ορόσημο» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός την Παρασκευή, καθώς η πανελλαδική ανάγκη για ηλεκτρικό καλύφθηκε με «πράσινη ενέργεια» για πέντε ώρες «Η Ελλάδα αναδύεται ταχέως ως μία πρωταγωνίστρια στις ΑΠΕ» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο γεγονός ότι την Παρασκευή και για διάστημα πέντε ωρών, η πανελλαδική ανάγκη για ηλεκτρικό ρεύμα καλύφθηκε για πρώτη φορά με «πράσινη ενέργεια». Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η Ελλάδα «κατατάσσεται στην 7η θέση παγκοσμίως για το 2021 σε ό,τι αφορά στο μερίδιο ήλιου και ανέμου ως πηγές της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας». «Αντιμέτωποι με μία πρωτοφανή παγκόσμια ενεργειακή κρίση, ο δρόμος μπροστά μας είναι ξεκάθαρος: πρέπει να κινηθούμε ταχύτερα για περισσότερες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ώστε να προσφέρουμε φθηνότερη ενέργεια στους πολίτες μας» κατέληξε με ανάρτησή του στο twitter. On October 7, renewables covered for the 1st time Greece’s entire electricity demand for 5 hours. A significant milestone as Greece rapidly emerges as a leader in renewables – ranked 7th globally in 2021 in solar and wind as a share of total electricity generation. pic.twitter.com/A9a4SpvPF7— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 11, 2022 Αναλυτικά ο πρωθυπουργός έγραψε: «Στις 7 Οκτωβρίου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κάλυψαν για πρώτη φορά ολόκληρη την πανελλαδική ανάγκη για ηλεκτρικό ρεύμα για 5 ώρες. Ένα σημαντικό ορόσημο καθώς η Ελλάδα αναδύεται ταχέως ως ένας πρωταγωνιστής στις ΑΠΕ – κατατάσσεται στην 7η θέση παγκοσμίως για το 2021 σε ό,τι αφορά στο μερίδιο ήλιου και ανέμου ως πηγές της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αντιμέτωποι με μία πρωτοφανή παγκόσμια ενεργειακή κρίση, ο δρόμος μπροστά μας είναι ξεκάθαρος: πρέπει να κινηθούμε ταχύτερα για περισσότερες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ώστε να προσφέρουμε φθηνότερη ενέργεια στους πολίτες μας». Ειδήσεις σήμερα: Τρανς τρέλα στα σόσιαλ μίντια για τη «Στρέλλα» της Λυρικής Η θεία της 12χρονης «ξεκλείδωσε» τη φριχτή υπόθεση – Ο 53χρονος έστελνε χυδαία μηνύματα Σεξ, μυστικά και κατασκοπεία: Στο φως άγνωστες πτυχές του σκανδάλου Προφιούμο που «γκρέμισε» μια κυβέρνηση BEST OF NETWORK 11.10.2022, 13:00 11.10.2022, 13:54 11.10.2022, 11:53 11.10.2022, 14:50 11.10.2022, 14:46 10.10.2022, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )