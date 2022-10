Νέες απειλές Τσαβούσογλου: Η Τουρκία θα κάνει γεωτρήσεις, ακόμη κι αν ο κόσμος σταθεί απέναντί μας

Απειλές, προσβολές και προκλήσεις προς την Ελλάδα περιείχε η συνέντευξη που παραχώρησε σε τηλεοπτικό κανάλι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. «Η Τουρκία θα κάνει έρευνες, γεωτρήσεις και εμπόριο» διεμήνυσε ο Τσαβούσογλου. «Πρέπει να προστατεύσουμε τη χώρα μας, ακόμη κι αν ο κόσμος σταθεί απέναντί μας. Όποιος κι αν είναι», συμπλήρωσε. Μιλώντας με ιδιαίτερα απαξιωτικό τρόπο, ο Τσαβούσογλου χαρακτήρισε την Ελλάδα αξιολύπητη και ανέφερε ότι η Αθήνα «νιώθει άβολα με την Τουρκία να είναι παγκόσμιος παράγοντας». «Όποιος καβαλάει ένα αυτοσχέδιο άλογο πέφτει γρήγορα. Μην λέτε συνέχεια ότι πίσω μου είναι οι ΗΠΑ και πίσω μου η ΕΕ. Έχεις μπροστά σου μια δυνατή Τουρκία» διεμήνυσε, προσθέτοντας «στην ιστορία, ο Τούρκος στρατιώτης σε έριξε στη θάλασσα κι επειδή δεν μπόρεσες να το χωνέψεις, είσαι παντού εχθρικούς με τους Τούρκους». Ο Τσαβούσογλου διερωτήθηκε γιατί ενοχλούνται η ΕΕ, η Ελλάδα και η Αίγυπτος για την τουρκολιβυκή συμφνία, λέγοντας ότι η Τουρκία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για τη Λιβύη και έχει μόνον έναν στόχο, τη σταθερότητά της. «Η Ελλάδα είναι αξιολύπητη. Είναι σε τόσο αξιολύπητη κατάσταση που πάνε σε άλλες χώρες και κλαίνε και ζητιανεύουν», είπε, με εμφανή προσβλητική διάθεση. «Ισχύει το “μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά”» Ο Τσαβούσογλου κάλεσε τις ΗΠΑ να επιστρέψουν στην ισορροπία και επανέλαβε το μήνυμα της τουρκικής ηγεσίας. «Όποιος και να απειλεί την Τουρκία, ισχύει το “θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα”», είπε, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία το κάνει για τα δικά της συμφέροντα. Επίσης, κατηγόρησε για άλλη μια φορά την Ελλάδα ότι παραβιάζει τις συνθήκες της Λωζάνης και των Παρισίων για την ειρήνη, θέτοντας θέμα αποστρατιωτικοποίησης. «Για τη συνέχιση της ειρήνης, πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθούν. Άρα θέλουν σύγκρουση, δεν θέλουν ειρήνη. Κι αυτό πρέπει να απαντηθεί» είπε. Συνεχίζοντας το παραλήρημά του για την Ελλάδα, είπε ότι «στη Θράκη υπάρχει καταδίωξη, καταπίεση, δεν υπάρχει θρησκευτική ελευθερία». Δεν θα υπήρχε συμφωνία για τα σιτηρά εάν η Τουρκία επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία «Αν είχαμε ακολουθήσει τη Δύση, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τη συμφωνία για τα σιτηρά» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αναφερόμενος στην απόφαση της Άγκυρας να μην επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία, όπως οι χώρες της Δύσης. Ο Τσαβούσογλου μάλιστα υπεραμύνθηκε της στάσης της χώρας του, σημειώνοντας ότι η Τουρκία είναι η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που έχει επισκεφθεί τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου. Πάντως, παραδέχθηκε ότι το σενάριο της ειρηνευτικής διαδικασίας δεν υπάρχει πλέον στο τραπέζι. «Δυστυχώς η διαπραγματευτική και ειρηνευτική διαδικασία έχει απομακρυνθεί. Αυτή η ευκαιρία χάθηκε. Βλέπουμε επεμβάσεις τρίτων χωρών. Ειδικά το δημοψήφισμα της Ρωσίας για την προσάρτηση και η ανακοίνωση γι’ αυτή έκανε τα βήματα πιο δύσκολα», ανέφερε. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι η Τουρκία ακολούθησε πολιτική αρχών από την αρχή. Ωστόσο διαβεβαίωσε ότι σε αντίθεση με τις τιμές στην ενέργεια, «η Τουρκία δεν υποφέρει από ελλείψεις φυσικού αερίου», κάτι που συμβαίνει σε άλλες χώρες. «Δεν συμμετέχουμε ποτέ σε μονομερείς κυρώσεις. Πρέπει να υπάρξει βιώσιμη κατάπαυση του πυρός, μία δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία. Ως Τουρκία, υποστηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας» σημείωσε. Ειδήσεις σήμερα: Τρανς τρέλα στα σόσιαλ μίντια για τη «Στρέλλα» της Λυρικής Η θεία της 12χρονης «ξεκλείδωσε» τη φριχτή υπόθεση – Ο 53χρονος έστελνε χυδαία μηνύματα Σεξ, μυστικά και κατασκοπεία: Στο φως άγνωστες πτυχές του σκανδάλου Προφιούμο που «γκρέμισε» μια κυβέρνηση

