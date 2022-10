Νίκος Παπανδρέου: Η μητέρα μου μένει με τον αδελφό μου σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα Τι είπε σε συνέντευξή του για την περιουσία της οικογένειας ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου Σε όλα αυτά που γράφονται και λέγονται σχετικά με την περιουσία της οικογένειας Παπανδρέου, απάντησε σε συνέντευξή του ο Νίκος Παπανδρέου, εξηγώντας πώς έχει η πραγματικότητα. Ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου, είπε ότι ο πατέρας του στη διαθήκη του είχε γράψει ότι «το πιο σημαντικό κληροδότημα που αφήνω στα παιδιά μου είναι το επίθετο μου». Σχολιάζοντας μάλιστα παλαιότερες αναφορές ότι η μητέρα του έχει καταθέσεις εκατομμυρίων στο εξωτερικό, είπε ότι «η μητέρα μου Μαργαρίτα με τον αδελφό μου Γιώργο, μένουν μαζί σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο. Αυτό δείχνει ότι έχουμε παλάτια;». Συγκεκριμένα η ερώτηση που δέχτηκε από την lifo ήταν, «ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχει γραφτεί για σας;» με τον Νίκο Παπανδρέου να απαντά, «Όχι μόνο για μένα αλλά για όλη μου την οικογένεια. Ήταν τη μνημονιακή περίοδο, ειδικά τα χρόνια 2013-2014. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πάνος Καμμένος μας είχαν κατηγορήσει ότι έχουμε αμύθητα πλούτη. Διέδιδαν ότι η «Μαργαρίτα Παπανδρέου έχει 550 εκατομμύρια ευρώ στο εξωτερικό». Ζήσαμε ένα τοξικό κλίμα. Η δύναμη του επιθέτου δεν μπορούσε να αποδομηθεί ιδεολογικά και αποφάσισαν να το κάνουν στοχεύοντας στο ηθικό. Μια ατελείωτη τυμβωρυχία. Έπρεπε να δημιουργήσουν την εικόνα ότι είμαστε κλέφτες. Τώρα, πόσοι ακόμη το πιστεύουν αυτό; Τι να σας πω. Το μόνο που θα απαντήσω, και το λέω για πρώτη φορά, είναι ότι η μητέρα μου Μαργαρίτα με τον αδελφό μου Γιώργο μένουν μαζί σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο. Αυτό δείχνει ότι έχουμε παλάτια; Ο πατέρας μου άλλωστε στη διαθήκη είχε γράψει «το πιο σημαντικό κληροδότημα που αφήνω στα παιδιά μου είναι το επίθετο μου». Ανάρτηση του Νίκου Παπανδρέου από τα γενέθλια της μητέρας του στις 30 Σεπτεμβρίου Ειδήσεις σήμερα: Ρωσία – Πούτιν: «Τρομοκρατική ενέργεια» το χτύπημα στην Κριμαία – Θα απαντήσουμε σκληρά αν συνεχίσουν Κολωνός: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 53χρονος που εξέδιδε τη 12χρονη Η Λευκορωσία στέλνει δυνάμεις στο πλευρό των Ρώσων για τον πόλεμο στην Ουκρανία BEST OF NETWORK 11.10.2022, 10:35 11.10.2022, 10:13 11.10.2022, 10:51 11.10.2022, 09:30 11.10.2022, 09:27 10.10.2022, 10:38

