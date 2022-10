ΝΔ: Ο Μητσοτάκης βγαίνει ξανά για περιοδείες – Πρόβα τελικής ευθείας με στόχο αυτοδυναμία Η νέα πολιτική σεζόν, σηματοδοτεί και στρατηγική εξωστρέφειας για το κυβερνών κόμμα, το οποίο επανενεργοποιεί το στελεχιακό δυναμικό του Γιώργος Ευγενίδης 11.10.2022, 06:37 Ξανά στον δρόμο βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ζεσταίνει τον γαλάζιο κομματικό μηχανισμό, στην τελική ευθεία προς τις κάλπες. Και τις προηγούμενες μέρες, άλλωστε, η κομματική μηχανή πήρε ξανά μπρος με τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και την εκδήλωση για τα γενέθλια του κόμματος. Η νέα πολιτική σεζόν, λοιπόν, σηματοδοτεί και στρατηγική εξωστρέφειας για το κυβερνών κόμμα, το οποίο επανενεργοποιεί το στελεχιακό δυναμικό του. Ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε χθες στον Πειραιά για τα εγκαίνια του μετρό, ενώ σήμερα θα βρίσκεται στην Πέλλα και τη Θεσσαλονίκη. Θα συναντήσει κομματικά στελέχη σε Έδεσσα και Γιαννιτσά, ενώ θα συζητήσει και με στελέχη της αυτοδιοίκησης, ενώ το βράδυ, αφού παρευρεθεί στην απονομή των βραβείων “Αυτοκράτειρα Θεοφανώ”, θα κάνει ένα πέρασμα από τα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ στη συμπρωτεύουσα. Ακόμα, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ο γραμματέας του κόμματος Παύλος Μαρινάκης καλεί τους προέδρους των ΝΟΔΕ και των δημοτικών οργανώσεων σε ειδική ολομέλεια στο ΟΑΚΑ, με ομιλητή τον κ. Μητσοτάκη, κάτι που είχε να γίνει καιρό. Το επόμενο διάστημα, παράλληλα, θα συνεδριάσει μετά την Κ.Ο. και η Πολιτική Επιτροπή, αρκετά μέλη της οποίας βρέθηκαν στα γραφεία της Πειραιώς την Τρίτη. Η συνεδρίαση ήταν αρχικώς προγραμματισμένη για αύριο, Τετάρτη, αλλά αναβλήθηκε λόγω της μετάβασης του κ. Μητσοτάκη στο Λονδίνο για την κηδεία του πεθερού του, πατέρα της συζύγου του Μαρέβας. Το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται επισκέψεις στην Πάτρα, τη Σάμο, αλλά και το Ιόνιο, ενώ το κόμμα θα πυκνώνει την παρουσία του και στο Λεκανοπέδιο. Σε όλες τις επαφές του, πάντως, ο κ. Μητσοτάκης στέκεται και επισημαίνει τη σημασία της πρώτης κάλπης της απλής αναλογικής, ξορκίζοντας τη χαλαρή ψήφο και υπογραμμίζοντας ότι κάθε ψήφος κερδίζεται…με αίμα. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, πάντως, υπάρχει και η παράμετρος “Ελληνική Λύση”, η οποία καταγράφει αυξημένα ποσοστά σε αρκετούς νομούς και μάλιστα, το προηγούμενο διάστημα, έμπειροι δημοσκόποι είχαν παρατηρήσει αύξηση δυναμικότητας σε νομούς με σχετικά χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού. Ο εκλογικός χάρτης Ένα θέμα που συζητείται, παράλληλα, στα γαλάζια πηγαδάκια έχει να κάνει με τον εκλογικό χάρτη της επόμενης αναμέτρησης. Αν ισχύσει ο χάρτης της νέας απογραφής, ο οποίος δεν έχει επικυρωθεί οριστικά από την ΕΛΣΤΑΤ, αυτό θα σημαίνει μεγάλες αλλαγές σε αρκετές εκλογικές περιφέρειες εκτός αστικών κέντρων, με αποτέλεσμα αρκετές να χάνουν τουλάχιστον μια έδρα. Αντιθέτως, ενισχύονται τα αστικά κέντρα, πλην ίσως της Α’ Πειραιώς. Αυτό σημαίνει ότι σε αρκετές τετραεδρικές, για παράδειγμα, όπου η ΝΔ βγάζει τέσσερις βουλευτές, μπορεί να καταλήξει να βγάζει έναν, εφόσον η εν λόγω περιφέρεια χάσει μια έδρα, λόγω διαφορετικής κατανομής εδρών με βάση το μέτρο. Δεν είναι μυστικό ότι η εν λόγω προοπτική προκαλεί αγωνία σε αρκετούς εκ των 157 βουλευτών, πολλοί εκ των οποίων είναι… πρωτάρηδες. Στο Μαξίμου, πάντως, δεν φαίνεται να υπάρχει βιασύνη για αλλαγή του εκλογικού χάρτη, αν και αυτό μένει να φανεί στην πράξη. Ειδήσεις σήμερα: -: Ο Σολτς έτοιμος να στηρίξει έκδοση ευρωομολόγου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης Επικίνδυνα φαινόμενα με ισχυρές καταιγίδες την Τρίτη – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν Τα δίκτυα λαθροδιακίνησης σήμερα, αποφασίζουν ποιος θα εισέλθει στην Ευρώπη, λέει ο Μηταράκης Γιώργος Ευγενίδης 11.10.2022, 06:37 BEST OF NETWORK 10.10.2022, 17:30 10.10.2022, 10:32 10.10.2022, 10:29 10.10.2022, 21:05 10.10.2022, 21:06 10.10.2022, 23:27

