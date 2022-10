Οικονόμου για Κολωνό: Καμία ανοχή στους παιδεραστές, είναι υποχρέωση της πολιτείας να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα όλων «Είναι ένας βιαστής, για τον οποίον πρέπει να εξαντληθεί η αυστηρότητα της Δικαιοσύνης», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζοντας ότι αρνείται να μπει σε συζήτηση πολιτικής αντιπαράθεσης για αυτό το θέμα «Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας εγκληματίας με φριχτές και αποτρόπαιες πράξεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτός και όλοι οι υπόλοιποι που έπαιρναν σειρά για να κακοποιήσουν αυτό το 12χρονο παιδί. Είναι υποχρέωση της πολιτείας, μέσα στα νομικά όρια που έχει – είναι θέμα τιμής του νομικού μας πολιτισμού – να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα όλων αυτών που διεκδικούσαν να πάρουν σειρά για να βιάσουν το 12χρονο κορίτσι» τόνισε σε συνέντευξή του στον ANT1 o κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. «Γνωρίζω ότι το νομικό μας σύστημα οφείλει να τηρεί τους όρους και τους κανόνες, αλλά από την άλλη η ελληνική κοινωνία οφείλει να μάθει ποιοι είναι αυτοί που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Μιλάμε για μια υπόθεση σοκαριστική, που η Ελληνική Αστυνομία έχει φέρει στο φως. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι δεν θα μείνει καμία σκιά, θα αποσαφηνιστεί πλήρως. Η ελληνική Δικαιοσύνη έχει όλα τα θεσμικά εργαλεία στα χέρια της για να τιμωρήσει παραδειγματικά, αυστηρότατα τον βιαστή και τους συνεργούς τους. Με την αλλαγή του ποινικού κώδικα, υπό όρους, εφόσον κριθεί ένοχος, μπορεί να καταδικαστεί μέχρι και ισόβια. Ήταν ένα από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, έπαψε να είναι, μόλις δημοσιοποιήθηκε το γεγονός. Είναι αυτονόητο, δεν χωράει οποιαδήποτε πολιτική διάσταση» πρόσθεσε. Ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε ότι αρνείται να μπει σε συζήτηση πολιτικής αντιπαράθεσης για αυτό το θέμα. «Είναι ένας βιαστής, για τον οποίον πρέπει να εξαντληθεί η αυστηρότητα της Δικαιοσύνης. Πρέπει να μάθουμε όλα τα υπόλοιπα ονόματα. Καμία ανοχή στους εγκληματίες, καμία ανοχή στους παιδεραστές, καμία ανοχή σε όλους αυτούς που κάνουν αυτά τα φρικτά πράγματα. Η δική μας πολιτική είναι πολιτική που βλέποντας τις τάσεις των καιρών, την εξέλιξη των εγκλημάτων και την κορύφωση στη φρίκη, προσαρμόζει και το νομικό μας πολιτισμό και τον ποινικό κώδικα και αποτρεπτικά και τιμωρητικά σε πιο ακραίες ποινές» είπε. «Δεν είναι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος εγκληματίας που εξαπάτησε ανθρώπους και φωτογραφήθηκαν μαζί του. Οι 213 που είχαν πάρει σειρά για να βιάσουν αυτό το ανήλικο κορίτσι, πρέπει έναν-έναν να τους μάθουμε και να τους δούμε. Με σοκάρει το γεγονός ότι αυτός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που συναντάς το πρωί που πας να πάρεις καφέ. Που να είναι της διπλανής πόρτας, να είναι οποιοσδήποτε. Καμία ανοχή» πρόσθεσε. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cniwqef0zh09) Για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση υπογράμμισε ότι είναι κρίσεις που δεν ενέσκηψαν εδώ, αλλά τις συνέπειές τους τις βιώνουμε και δυστυχώς κάποιοι πολύ περισσότερο. «Οι πιο ευάλωτοι υποφέρουν περισσότερο. Κι αν αντιληφθεί κανείς ότι αυτό έρχεται από μια 10ετή περίοδο μνημονίων και μετά την πανδημία, δοκιμάζονται και οι οικονομικές και οι ψυχολογικές μας αντοχές. Εμείς λέμε καθαρές κουβέντες. Το πρώτο πράγμα που οφείλεις να κάνεις, είναι να είσαι ειλικρινής. Το δεύτερο που οφείλεις να κάνεις, είναι να είσαι συντονισμένος με την πραγματικότητα. Δεν μπορείς να την αρνείσαι. Και το τρίτο, με τι πολιτικές μπορείς να μετριάσεις το «αποτύπωμα» αυτής της ακρίβειας. Προσπαθούμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της ακρίβειας στη ζωή των πολιτών» ανέφερε. Τέλος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι υπάρχουν κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση -κυρίως αυτές που έχουν καλύτερα δημοσιονομικά χαρακτηριστικά από τα δικά μας, αλλά και άλλα πλεονεκτήματα- που έχουν αξιοποιήσει φορολογικά εργαλεία, Φ.Π.Α. και Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, για να προσπαθήσουν να τιθασεύσουν τις τιμές. «Όχι με ιδιαίτερη επιτυχία. Έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές γιατί, εδώ στη χώρα, δεν είναι εύκολο κανείς να πάρει αυτή την απόφαση. Διότι τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, είναι δυσανάλογα περισσότερο συνδεδεμένα με τους έμμεσους φόρους, απ’ ό,τι με τους άμεσους» σημείωσε. «Αυτό που λέμε αύξηση εσόδων είναι επί της ουσίας έσοδα που στηρίζουν τη μόνιμη μείωση φόρων. Είναι έσοδα που στηρίζουν τους φοιτητές, που από 1.500 ευρώ παίρνουν 2.000 επίδομα, που στηρίζουν την επιταγή ακρίβειας, που θα δώσουμε. Είναι έσοδα που στηρίζουν την οριζόντια στήριξη για το ρεύμα, που μας επιτρέπουν να μην παράγουμε καινούργια ελλείμματα, άρα, να μην έχουμε ανάγκη να δανειστούμε με τα υψηλότατα επιτόκια που αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στην αγορά. Παρά το γεγονός ότι ζούμε σε αυτές τις δυσμενείς και ασταθείς συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον, η χώρα πορεύεται σε στέρεες βάσεις» πρόσθεσε. Ειδήσεις σήμερα: Κολωνός: Θεοσεβούμενος, οικογενειάρχης και με πολιτικές φιλοδοξίες ο 53χρονος που εξέδιδε τη 12χρονη Κύπελλο Ελλάδος: Κληρώθηκε με τον ΠΑΣ Γιάννινα η ΑΕΚ – Όλα τα ζευγάρια της πέμπτης φάσης Μακρυπούλια στη δίκη Φιλιππίδη: Δεν θυμάμαι την πρώτη καταγγέλλουσα BEST OF NETWORK 11.10.2022, 13:00 11.10.2022, 10:13 11.10.2022, 11:53 11.10.2022, 09:30 11.10.2022, 09:27 10.10.2022, 15:30

