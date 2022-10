ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ: Με σημαία την «πολιτική αυτονομία» ο Ανδρουλάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα Τι ειπώθηκε στην συνεδρίαση – Αιχμές και παρατηρήσεις για την τακτική και την οργάνωση του κόμματος από βουλευτές Φώφη Γιωτάκη 11.10.2022, 18:57 Την «πολιτική αυτονομία» του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να κάνει «σημαία» του κόμματος κατά την προεκλογική περίοδο ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας από τους βουλευτές του να λειτουργήσουν ως «πολλαπλασιαστές» του μηνύματος. Απέναντι στα μετεκλογικά σενάρια συνεργασιών, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ προτάσσει επί του παρόντος την απόφαση περί πολιτικής αυτονομίας και επιμένει στο «στοίχημα» για την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών. Βάζει ψηλά τον πήχη όσον αφορά στις εκλογικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ, κάνει λόγο για ένα διαφορετικό προοδευτικό μοντέλο διακυβέρνησης και υποστηρίζει ότι «η χώρα μπορεί να έχει εναλλακτική πρόταση εξουσίας» την επομένη των εκλογών. Επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία ότι το κόμμα του θα έχει τεκμηριωμένη προγραμματική πρόταση για να θέσει στο «τραπέζι» από την πρώτη Κυριακή (με το σύστημα της απλής αναλογικής), αλλά αποφεύγει τη συζήτηση περί κυβερνητικών σχημάτων συνεργασίας στη βάση των σημερινών δημοσκοπικών ευρημάτων. Με τη σημερινή εισαγωγική του ομιλία κατά τη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ έθεσε τις προτεραιότητες του κόμματος στην πορεία προς τις κάλπες, εστίασε στις «επικεφαλίδες» των προγραμματικών προτάσεων που παρουσίασαν οι κ.κ. Νίκος Χριστοδουλάκης και Ηλίας Κικίλιας και εν συνεχεία απάντησε στις επισημάνσεις των βουλευτών. «Πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων με ένα λόγο διακριτό, βαθιά προοδευτικό και αξιακό. Τα ζητήματα της πολιτικής αυτονομίας θα είναι ζητήματα κυρίαρχα και το πρόγραμμα που σήμερα καταθέτουμε στην κοινοβουλευτική ομάδα, διασφαλίζει αυτή την κατεύθυνση. Γιατί η πολιτική αυτονομία δεν είναι μια ρητορική θεώρηση, είναι μια πολιτική στάση, ένας αυτόνομος προγραμματικός λόγος και μια αξιακή στάση απέναντι σε έναν τοξικό δικομματισμό», είπε καλώντας τους βουλευτές να αξιοποιήσουν ως κυρίαρχο το δίλημμα: Δημοκρατική ανατροπή ή ανοχή στην αδικία και τον αυταρχισμό. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έκανε ειδική αναφορά στα μείζονα ζητήματα της ενεργειακής ακρίβειας και της εξωτερικής πολιτικής, ενώ κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για την πολιτική που ασκεί στα κρίσιμα πεδία της καθημερινότητας. «Προτείναμε από την αρχή πλαφόν στη λιανική γιατί αυτό απευθείας επιφέρει τη μείωση στους λογαριασμούς και άμεση εξοικονόμηση στην τσέπη του καταναλωτή. Η ΝΔ υποστηρίζει ότι δεν πληρώνει ο πολίτης και οι επιδοτήσεις προέρχονται από τα υπερκέρδη. Το 1,1 δις ευρώ είναι όμως από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα 800 εκατομμύρια δεν είναι από τη φορολόγηση των υπερκερδών, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό προέρχεται από το Ταμείο Ρύπων- δηλαδή είναι πάλι χρήματα του ελληνικού λαού», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης καταγγέλλοντας τόσο τη ΝΔ όσο και το ΣΥΡΙΖΑ ότι ευθύνονται για την εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και συμπλήρωσε: «420 ευρώ η μεγαβατώρα από το Χρηματιστήριο ενέργειας , 800 ευρώ από την τιμή του παρόχου. Μέχρι πρότινος με το μοντέλο της ΝΔ κερδοσκοπούσαν οι παραγωγοί και τώρα έχουμε και την κερδοσκοπία των παρόχων». Στην επίθεση εναντίον της κυβέρνησης πέρασε και για το θέμα της κοινωνικής κατοικίας: «Πήραμε πρωτοβουλίες για την κοινωνική κατοικία. Όταν το αναγγείλαμε ήταν λαϊκισμός. Εμφανίζει μετά κάτι, η ΝΔ, που επί της ουσίας είναι πολιτική real estate, ενώ εμείς μιλάμε για παρεμβάσεις που θα μειώσουν τις τιμές στην αγορά ενοικίων. Εμείς προτείνουμε αυτά που εφάρμοσαν άλλες χώρες για τη δημιουργία ενός αποθέματος κοινωνικών κατοικιών που θα διατίθενται με φθηνό ενοίκιο». Όσον αφορά στην παρακολούθηση του κινητού του τόνισε ότι δεν πρόκειται για ένα ειδικό θέμα, αλλά δείχνει μια συνολική κουλτούρα διακυβέρνησης- «από τη λειτουργία της ΕΥΠ έως τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, που υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον», πρόσθεσε. -Τι είπαν οι βουλευτές Νωρίτερα η βουλευτής και κοινοβουλευτική εκπρόσωπος, Νάντια Γιαννακοπούλου αφού εκτίμησε ότι εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα δυναμικής επιστροφής του ΠΑΣΟΚ -όπως καταγράφηκε στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων δέκα μηνών- άφησε αιχμές για την «γραμμή» του κόμματος καταθέτοντας τις δικές της προτάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες η κυρία Γιαννακοπούλου υπογράμμισε την ανάγκη αποσαφήνισης της στάσης του ΠΑΣΟΚ στο θέμα των συνεργασιών ώστε «να μην εμφανίζονται ότι αλληθωρίζουν προς τον ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε ότι «οι πολιτικοί συσχετισμοί και το πρόγραμμα είναι τα δύο στοιχεία που θα καθορίσουν τις συνεργασίες (αν χρειαστεί), υπενθύμισε ότι αυτό έχει συμβεί στη χώρα μας και συμβαίνει διεθνώς και κατέληξε σημειώνοντας με το εξής αιχμηρό σχόλιο: «Το πιο σοβαρό όμως , ακόμα και από μια λάθος γραμμή , είναι το θολό μήνυμα». Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος έθεσε, όπως και σειρά άλλων βουλευτών (πχ ο Χάρης Καστανίδης) το αίτημα να συνεδριάζουν πιο συχνά τα όργανα του κόμματος, μεταξύ των οποίων και η κοινοβουλευτική ομάδα. Ζήτησαν δηλαδή ασφαλιστικές δικλείδες για καλύτερο συντονισμό, συλλογική δράση και εντονότερες πολιτικές πρωτοβουλίες, εντός και εκτός βουλής. Ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Βασίλης Κεγκέρογλου, η Τόνια Αντωνίου και άλλοι επέμειναν στην ανάγκη καθαρού προοδευτικού στίγματος, ενώ ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, Μιχάλης Κατρίνης συμπέρανε ότι το εξάμηνο που ακολουθεί θα είναι «ένα εξάμηνο έντονων πολιτικών και κοινωνικών ανακατατάξεων και όχι απλώς μια προεκλογική περίοδος, καθώς η κρίση είναι μπροστά». Από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας απουσίαζαν οι κ.κ. Γιώργος Παπανδρέου, Ανδρέας Λοβέρδος και Γιώργος Καμίνης, ο οποίος έχει δηλώσει ότι δεν θα διεκδικήσει την επανεκλογή του. Ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου βρίσκεται στο Στρασβούργο, καθώς είναι εισηγητής στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης των εκθέσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουγγαρία- μάλιστα το πρωί ψηφίστηκε με σχεδόν απόλυτη πλειοψηφία η έκθεσή του (134 ναι, 3 όχι και 3 αποχές). Ο Ανδρέας Λοβέρδος επιστρέφει σήμερα το βράδυ από το Κόσσοβο, όπου μετέβη την Παρασκευή συμμετέχοντας σε κοινοβουλευτική αποστολή. Αύριο στις 11 το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφτεί την Επιτροπή Ανταγωνισμού για να συζητήσουν για τα θέματα αρμόδιότητάς της. Φώφη Γιωτάκη 11.10.2022, 18:57 BEST OF NETWORK 11.10.2022, 13:00 11.10.2022, 16:51 11.10.2022, 16:33 11.10.2022, 14:50 11.10.2022, 14:46 11.10.2022, 15:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )