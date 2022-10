ΠΑΣΟΚ: Σε προεκλογική τροχιά – Συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα Ο Νίκος Ανδρουλάκης σκοπεύει να απευθυνθεί στο σύνολο των κομματικών δυνάμεων, να τεστάρει τα υπό διαμόρφωση εκλογικά διλλήματα και να στείλει μηνύματα «εντός και εκτός των τειχών» Φώφη Γιωτάκη 11.10.2022, 07:43 Τις «σημαίες» της προεκλογικής στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει σήμερα να περιγράψει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας από τους βουλευτές του κόμματος να ηγηθούν της μάχης για την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών. Με αφορμή τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας στις 11 το πρωί, ο κ. Ανδρουλάκης σκοπεύει να απευθυνθεί στο σύνολο των κομματικών δυνάμεων, να τεστάρει τα υπό διαμόρφωση εκλογικά διλλήματα, να στείλει μηνύματα «εντός και εκτός των τειχών» και να ανοίξει ταυτόχρονα την προγραμματική «βεντάλια» του ΠΑΣΟΚ, που ανέλαβε να προετοιμάσει ομάδα στελεχών και συμβούλων υπό τον πρώην υπουργό, Νίκο Χριστοδουλάκη. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στην ανταλλαγή απόψεων για όλα τα μείζονα ζητήματα της συγκυρίας, θα ζητήσει οι παρατηρήσεις για πιθανές τροποποιήσεις του προγράμματος και του προτεινόμενου μοντέλου διακυβέρνησης να υποβληθούν στην αρμόδια ομάδα εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και θα επισημάνει την απόφασή του να κλείσουν μέχρι το τέλος του Νοέμβρη οι λίστες με τους υποψήφιους βουλευτές σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Με την εισαγωγική του ομιλία θα κάνει εκ νέου σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την διαχείριση της κρίσιμης συγκυρίας και θα υπογραμμίσει αναφερόμενος στα των υποκλοπών ότι «δεν είναι αυτοαναφορικό το διακύβευμα των προσεχών εκλογών». Στόχος του είναι να τονίσει τις «διαφορές» με τον ΣΥΡΙΖΑ και να καταγγείλει τα δύο μεγάλα κόμματα για να ένα παιχνίδι πόλωσης, τη στιγμή που η χώρα και οι πολίτες χρειάζονται αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και των «διαρκών» προκλήσεων. Με την ανάδειξη, για άλλη μια φορά, του συνθήματος για «ενότητα, ανανέωση και πολιτική αυτονομία» θα προσπαθήσει να καταδείξει την ανάγκη συστράτευσης όλων των δυνάμεων και απεμπλοκής από την «αποπροσανατολιστική συζήτηση περί των μετεκλογικών σεναρίων». Με τη δε φράση «δεν περισσεύει κανείς» θα προσπαθήσει αφενός να διαχειριστεί την αγωνία επανεκλογής των βουλευτών του και αφετέρου να στείλει «σήμα» αξιοποίησης όλων των στελεχών στον αγώνα με βασική επιδίωξη την «αλλαγή πίστας» όσον αφορά στα εκλογικά ποσοστά. Από τη συνεδρίαση θα απουσιάζουν οι δύο βασικοί του αντίπαλοι στην εσωκομματική αναμέτρηση για την εκλογή ηγεσίας τον περασμένο Δεκέμβρη. Ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου βρίσκεται στο Στρασβούργο, καθώς συμμετέχει στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην οποία η συζήτηση αφορά στις «πρωτοβουλίες της Ευρώπης έξι μήνες μετά την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» και στην «επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη, με τις εξαγωγές σιτηρών μέσω ουκρανικών λιμανιών». Ο Ανδρέας Λοβέρδος επιστρέφει σήμερα το βράδυ από το Κόσσοβο, όπου μετέβη την Παρασκευή συμμετέχοντας σε κοινοβουλευτική αποστολή. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις των άλλων βουλευτών- αρκετοί εξ’ αυτών είχαν διαμηνύσει στη Χαριλάου Τρικούπη ότι οι συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι τακτικές, ειδικά κατά το τελευταίο εξάμηνο προ των εκλογών. Το σίγουρο είναι ότι θα τεθούν ζητήματα αποσαφήνισης της «γραμμής» στο πλαίσιο λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, προσπάθειας καλύτερου συντονισμού για την προετοιμασία κρίσιμων συνεδριάσεων στην Ολομέλεια αλλά και στις Επιτροπές. Σχετικά με το πρόγραμμα, το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση το επόμενο διάστημα, ηγεσία και στελέχη θα εστιάσουν στις προτάσεις για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας κα. Ειδήσεις σήμερα: ΝΔ: Ο Μητσοτάκης βγαίνει ξανά για περιοδείες – Πρόβα τελικής ευθείας με στόχο αυτοδυναμία Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνεδριάζουν για αντίμετρα στους βομβαρδισμούς Πούτιν οι G7 Καιρός: Επικίνδυνα φαινόμενα με ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά Φώφη Γιωτάκη 11.10.2022, 07:43 BEST OF NETWORK 10.10.2022, 17:30 11.10.2022, 06:55 10.10.2022, 10:29 10.10.2022, 21:05 10.10.2022, 21:06 10.10.2022, 23:27

