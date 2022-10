ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα – Τι είπε εισαγωγικά ο Ανδρουλάκης Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ επέμεινε στο τρίπτυχο «ενότητα, ανανέωση και πολιτική αυτονομία του κόμματος» – Zήτησε από Χριστοδουλάκη και Κικίλια να παρουσιάσουν τις προτεραιότητες του υπό συγκρότηση προγράμματος Φώφη Γιωτάκη 11.10.2022, 15:02 Την επιλογή να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ προγραμματική πρόταση για την διακυβέρνηση της χώρας από την πρώτη Κυριακή των εκλογών υποστηρίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης περιγράφοντας το «στοίχημα» του κόμματος στην πορεία προς τις κάλπες. Μιλώντας στους βουλευτές του κόμματος – κατά τη σημερινή κλειστή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας- έβαλε ψηλά τον πήχη όσον αφορά τις εκλογικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για ένα διαφορετικό προοδευτικό μοντέλο διακυβέρνησης και υποστήριξε ότι «η χώρα μπορεί να έχει εναλλακτική πρόταση εξουσίας». Κάνοντας επίθεση, τόσο στο Μέγαρο Μαξίμου όσο και στην Κουμουνδούρου, τόνισε ότι οι πολίτες της χώρας –«και αυτό είναι το στοίχημά μας»- μπορούν στις επόμενες εκλογές να επιλέξουν θετικά, ένα γνήσια προοδευτικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι προγραμματικά ετοιμοπόλεμο από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, ωστόσο έσπευσε – σύμφωνα με πληροφορίες- να επισημάνει τις «ιδιαιτερότητες» της απλής αναλογικής, υπενθυμίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας που έφερε αυτό το εκλογικό σύστημα ισχυρίστηκε από τη ΔΕΘ ότι θα λειτουργήσει επί της ουσίας μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα! Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ επέμεινε με την εισαγωγική του ομιλία στο τρίπτυχο «ενότητα, ανανέωση και πολιτική αυτονομία του κόμματος» ενώ ζήτησε από το Νίκο Χριστοδουλάκη και τον Ηλία Κικίλια -το βασικό «δίδυμο» της αρμόδια Επιτροπής- να παρουσιάσουν τις προτεραιότητες του υπό συγκρότηση προγράμματος. Βάσει αυτών θα συνεχιστεί ο εσωκομματικός διάλογος- ζητήθηκε εξάλλου από τους βουλευτές να καταθέσουν σύντομα παρατηρήσεις και προτάσεις στην κατεύθυνση αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, προώθησης ενός ρεύματος αλλαγών στο κράτος, ανάδειξης λύσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κα. Ειδικό κεφάλαιο του προγράμματος είναι αφιερωμένο στην περιγραφή των θέσεων του ΠΑΣΟΚ για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, για το ρόλο της Ευρώπης και την απάντηση στην προκλητικότητα της Τουρκίας. Αναφερόμενος στα των υποκλοπών είπε με νόημα ότι «δεν είναι αυτοαναφορικό το διακύβευμα των προσεχών εκλογών» και έθεσε προς συζήτηση προτάσεις για την θωράκιση των δημοκρατικών θεσμών. Μετά τον κ. Ανδρουλάκη και την παρουσίαση της προγραμματικής ατζέντας από τους κ.κ. Χριστοδουλάκη και Κικίλια πήραν το λόγο βουλευτές του κόμματος που συμμετέχουν στην υπό εξέλιξη συνεδρίαση. Απουσιάζουν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Παπανδρέου και Λοβέρδος, οι δύο βασικοί αντίπαλοι του κ. Ανδρουλάκη στην εσωκομματική κόντρα για την εκλογή ηγεσίας τον περασμένο Δεκέμβρη. Ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου βρίσκεται στο Στρασβούργο, καθώς συμμετέχει στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην οποία η συζήτηση αφορά στις «πρωτοβουλίες της Ευρώπης έξι μήνες μετά την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» και στην «επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη, με τις εξαγωγές σιτηρών μέσω ουκρανικών λιμανιών». Ο Ανδρέας Λοβέρδος επιστρέφει σήμερα το βράδυ από το Κόσσοβο, όπου μετέβη την Παρασκευή συμμετέχοντας σε κοινοβουλευτική αποστολή. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης ανέλαβε δε με συνέντευξή του σήμερα στην ΕΤ1 να επιτεθιεί στην κυβέρνηση για την διαχείριση των κρίσιμων προκλήσεων της συγκυρίας όπως ο πληθωρισμός: «Πληθωρισμό είχαμε και πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το Φεβρουάριο του 2022 είχαμε ήδη 8% – έναν από τους μεγαλύτερους πληθωρισμούς στην Ευρωζώνη. Τον προηγούμενο μήνα φτάσαμε στα επίπεδα του 1993. Έχουμε 15% αύξηση τιμών για το καλάθι του νοικοκυριού, όταν πέρυσι η Κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο Υπουργός Ανάπτυξης έδινε – και συνεχίζει να δίνει – επικοινωνιακά show με τους ιδιοκτήτες των Σούπερ Μάρκετ για δήθεν συγκράτηση των τιμών». Σύμφωνα με τον κ. Κατρίνη «όλη αυτή η κατάσταση, μαθηματικά, οδηγεί στην μείωση της κατανάλωσης με βάση τα στοιχεία του ΕΛΓΑ και του ΣΕΠΕ», ενώ το ΠΑΣΟΚ προτείνει ότι: «Πρέπει να γίνουν έλεγχοι στην αγορά, γιατί η ακρίβεια είναι συνεχιζόμενη και εντεινόμενη και μετατρέπεται πλέον σε αισχροκέρδεια. Έλεγχοι, ωστόσο, δεν γίνονται στην αγορά. Π.χ. εδώ και έξι μήνες δεν έχει επιβληθεί ούτε ένα πρόστιμο στην αγορά τροφίμων. Αν δεν γίνονται έλεγχοι στην αγορά, αν δεν υπάρχει μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, αν δεν υπάρχει μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και αν δεν υπάρχει φορολόγηση των υπερκερδών των πετρελαϊκών εταιριών, δυστυχώς το καλάθι του νοικοκυριού θα συνεχίσει να γίνεται ολοένα και πιο ακριβό και οι πολίτες θα συνεχίζουν να ψωνίζουν ολοένα και λιγότερα. Από την πλευρά της η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί να συνεχίσει να κρύβει την αδράνειά της πίσω από τον πόλεμο στην Ουκρανία». Ειδήσεις σήμερα: Κολωνός: Θεοσεβούμενος, οικογενειάρχης και με πολιτικές φιλοδοξίες ο 53χρονος που εξέδιδε τη 12χρονη H Μπρουκ Σιλντς στο συνέδριο του Μarie Claire: Από τη «Γαλάζια Λίμνη» των 80s, στη συγγραφέα και την ακτιβίστρια Τζόνι Ντεπ: «Αγνώριστος» σε νέα του εμφάνιση στη Νέα Υόρκη Φώφη Γιωτάκη 11.10.2022, 15:02 BEST OF NETWORK 11.10.2022, 13:00 11.10.2022, 13:54 11.10.2022, 11:53 11.10.2022, 14:50 11.10.2022, 14:46 10.10.2022, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )