Προσχέδιο της ΕΕ για διεύρυνση: Απόλυτη η απαίτησή μας να απέχει η Άγκυρα από μονομερείς ενέργειες Oι θαλάσσιες ζώνες όλων των γειτονικών παράκτιων κρατών, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων ζωνών που δικαιούνται τα νησιά τους, πρέπει να γίνονται σεβαστά επισημαίνει η Επιτροπή Σκληρή γλώσσα υιοθετεί η Κομισιόν για την Τουρκία σύμφωνα με νέα σημεία του προσχεδίου της Επιτροπής για τη διεύρυνση τα οποία έχει στη διάθεσή της η ΕΡΤ, στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα και καλώντας την Άγκυρα να απέχει από μονομερείς ενέργειες. Πιο συγκεκριμένα, κομμάτι του νέου προσχεδίου της Κομισιόν για τη διεύρυνση αναφέρει: «H κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα στον εναέριο χώρο και τις θαλάσσιες ζώνες όλων των γειτονικών παράκτιων κρατών, συμπεριλαμβανομένων (των θαλάσσιων ζωνών) που δικαιούνται τα νησιά τους, πρέπει να γίνονται σεβαστά και η οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και της υφαλοκρηπίδας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο μέσω διαλόγου με καλή πίστη και επιδίωξη σχέσεων καλής γειτονίας. Η συνέχιση του διαλόγου με καλή πίστη και η αποχή από μονομερείς ενέργειες που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της ΕΕ και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ αποτελεί απόλυτη απαίτηση για τη διασφάλιση σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην ανατολική Μεσόγειο και την ανάπτυξη σχέσης συνεργασίας και αμοιβαίας επωφελούς σχέσης μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας». Η Επιτροπή όπως είναι γνωστό στο προσχέδιο των συμπερασμάτων επισημαίνει και πάλι τα σοβαρά προβλήματα στους δημοκρατικούς θεσμούς και την επιδείνωση των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Τουρκία. Όσον αφορά στο μεταναστευτικό αναφέρει ότι υπάρχει κάποια πρόοδος, ωστόσο τονίζει ότι παραμένει σε αναστολή η συμφωνία για επιστροφή των παράτυπων μεταναστών από την Ελλάδα. Ειδήσεις σήμερα: Νέες αποκαλύψεις: «Θα σας κάψω ζωντανούς» απειλούσε ο 53χρονος – «Η γυναίκα του μας έδινε 10.000 ευρώ» Πρόσωπο «κλειδί» στην υπόθεση του Κολωνού η θεία της 12χρονης που ανακάλυψε τα μηνύματα – «Τα έχουμε χαμένα» Διπλές αυξήσεις σε 1,3 εκατ. συνταξιούχους – Αυτά είναι τα νέα ποσά, δείτε τα 6 παραδείγματα BEST OF NETWORK 11.10.2022, 13:00 11.10.2022, 16:51 11.10.2022, 16:33 11.10.2022, 21:30 11.10.2022, 21:31 11.10.2022, 15:00

