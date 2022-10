Πόρισμα ΠΑΣΟΚ για τις παρακολουθήσεις: Παράνομη η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών Ανδρουλάκη «Kαθίσταται αναγκαία η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών» τονίζεται στο πόρισμα του ΠΑΣΟΚ Την πορισματική του έκθεση με τα συμπεράσματα από την έρευνα που πραγματοποίησε η Εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των παρακολουθήσεων κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ στο προεδρείο της επιτροπής. Στο πόρισμα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως η «άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη ήταν παράνομη». «Υφίστανται επομένως σοβαρές ενδείξεις ότι η ομάδα των προσώπων που αιτήθηκαν, υπέβαλαν, εισηγήθηκαν, επόπτευσαν, ενέκριναν, εκτέλεσαν και με οποιοδήποτε τρόπο γνώριζαν σε οποιοδήποτε χρόνο, δεν απέτρεψαν ή και συνέδραμαν με πράξεις και παραλείψεις τους στην παράνομη παρακολούθηση έχουν πιθανόν τελέσει αξιόποινες πράξεις» επισημαίνεται ακόμη. Σε άλλο σημείο του πορίσματος τονίζεται, επίσης, ότι καθίσταται «αναγκαία η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών». Ολόκληρο το πόρισμα: «1. Η στάση των βουλευτών της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο στο οργανωμένο κυβερνητικό σχέδιο συγκάλυψης του διερευνώμενου σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων. Η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας απέκλεισε όλους απαραίτητους μάρτυρες και το αποδεικτικό υλικό. Οι βουλευτές της πλειοψηφίας έκαναν πολύ λίγα για τη ανάδειξη της αλήθειας και πάρα πολλά για τη συγκάλυψη του σκανδάλου και τη συσκότιση της υπόθεσης. 2. Δεν προέκυψε ότι συνέτρεχε λόγος εθνικής ασφάλειας για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Επομένως η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ κ. Νίκου Ανδρουλάκη ήταν παράνομη. Υφίστανται επομένως σοβαρές ενδείξεις ότι η ομάδα των προσώπων που αιτήθηκαν, υπέβαλαν, εισηγήθηκαν, επόπτευσαν, ενέκριναν, εκτέλεσαν και με οποιοδήποτε τρόπο γνώριζαν σε οποιοδήποτε χρόνο, δεν απέτρεψαν ή και συνέδραμαν με πράξεις και παραλείψεις τους στην παράνομη παρακολούθηση έχουν πιθανόν τελέσει αξιόποινες πράξεις. 3. Καθίσταται αναγκαία η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και η ενίσχυση του ρόλου της εισαγγελικής αρχής και της Α.Δ.Α.Ε. ως ανεξάρτητης αρχής». Ειδήσεις σήμερα: Τα δίκτυα λαθροδιακίνησης σήμερα, αποφασίζουν ποιος θα εισέλθει στην Ευρώπη, λέει ο Μηταράκης Κολωνός: Ο 53χρονος που εξέδιδε την 12χρονη είχε φτιάξει ειδικό προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών Αποκάλυψη Nordic Monitor: Ο Ερντογάν στέλνει τη MIT στην Ελλάδα για να στήσει προβοκάτσια BEST OF NETWORK 10.10.2022, 17:30 10.10.2022, 10:32 10.10.2022, 10:29 10.10.2022, 21:05 10.10.2022, 21:06 10.10.2022, 23:27

