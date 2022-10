Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Εφιάλτης των εχθρών μας το «θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ» Ο πρόεδρος της Τουρκίας επιμένει στα fake news και την εμπρηστική ρητορική Στην εμπρηστική ρητορική του επιμένει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απευθυνόμενος κυρίως στο εσωτερικό πολιτικό κοινό της Τουρκίας μετά τις απαντήσεις που πήρε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη σύνοδο της Πράγας. Το τελευταίο δείγμα ήταν οι αναφορές του στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Δευτέρα κατά την οποία όχι μόνο επανήλθε στα fake news περί εχθρικών συμπεριφορών της Ελλάδας αλλά και στην φράση του «θα έλθουμε ξαφνικά ένα βράδυ». Ο πρόεδρος της Τουρκίας υποστήριξε, μάλιστα, ότι «η προειδοποίησή μας ότι θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ έγινε ο εφιάλτης των εχθρών μας». Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ ο Ερντογάν είπε, μεταξύ άλλων, «αξιολογήσαμε τις εσωτερικές και εξωτερικές απειλές στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Επιβεβαιώσαμε τη θέση μας σχετικά με τις εχθρικές συμπεριφορές που επιδεικνύονται κατά της χώρας μας, ιδιαιτέρως με μοχλό την Ελλάδα. Η φράση μας “θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ” έχει γίνει ο εφιάλτης των τρομοκρατικών οργανώσεων, αλλά και όλων όσων έχουν εχθρότητα εναντίον της χώρας μας και τις υποχρεώσεις αυτης της πρότασης μας την εκτελούμε κατα γράμμα». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cniugpilo8gp) Ο Ερντογάν τόνισε αρχικά πως «την Πέμπτη, εκπροσωπήσαμε την Τουρκία στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα με τη συμμετοχή αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων 44 ευρωπαϊκών χωρών. Σε αυτό το πλαίσιο, συζητήσαμε παγκόσμια ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του μέλλοντος, της ασφάλειας και της ευημερίας της Ευρώπης. Türkiye ‘indispensable’ for Europe: President Erdogan https://t.co/WAVJbnJ0Au pic.twitter.com/jdhekNB0cT — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 10, 2022 Είδαμε ότι εκτιμήθηκε η ισορροπημένη στάση της χώρας μας, ιδιαίτερα ο μεσολαβητικός ρόλος της στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.Στην Πράγα είπαμε ότι θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Είπαμε στην Πράγα ότι θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αναμένουμε να καλέσει τους συνομιλητές μας σε διάλογο σε διμερή βάση. Δηλώσαμε για άλλη μια φορά την εχθρική στάση που επιδεικνύεται κατά της χώρας μας από την Ελλάδα. Ειδήσεις σήμερα: ΝΔ: Ο Μητσοτάκης βγαίνει ξανά για περιοδείες – Πρόβα τελικής ευθείας με στόχο αυτοδυναμία Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνεδριάζουν για αντίμετρα στους βομβαρδισμούς Πούτιν οι G7 Καιρός: Επικίνδυνα φαινόμενα με ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά BEST OF NETWORK 10.10.2022, 18:40 11.10.2022, 06:55 10.10.2022, 10:29 11.10.2022, 09:30 11.10.2022, 09:27 10.10.2022, 10:38

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )