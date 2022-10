Συνεδριάζει αύριο το ΚΥΣΕΑ – Στο Πεντάγωνο ο Νίκος Δένδιας Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον Νίκο Παναγιωτόπουλο για τις συνομιλίες με τους Αιγύπτιους Στο Πεντάγωνο βρέθηκε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος ενημέρωσε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο για τις συζητήσεις που είχε με τον Αιγύπτιο ομόλογο του κ. Σούκρι σε σχέση με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η συνάντηση Δένδια – Παναγιωτόπουλου έγινε ενόψει και της αυριανής συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ που θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις 12.00. BEST OF NETWORK 11.10.2022, 13:00 11.10.2022, 16:51 11.10.2022, 16:33 11.10.2022, 14:50 11.10.2022, 14:46 11.10.2022, 15:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )