Τουρκία – Μπαχτσελί: Η Ελλάδα να μην κουνάει το δάχτυλο στην Τουρκία, γιατί θα της κόψουμε το φυσικό αέριο Ενεργειακές απειλές εντάσσει στην προκλητική ρητορική του ο εθνικιστής εταίρος του Ερντογάν – «Ιστορική» χαρακτήρισε τη συμφωνία υδρογονανθράκων που υπέγραψαν με τη Λιβύη – «Η Ευρώπη θα κρυώσει φέτος σε αντίθεση με την Τουρκία» Συνεχίζει να εξαπολύει απειλές προς την Ελλάδα ο εθνικιστής εταίρος της τουρκικής κυβέρνησης, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος αυτή τη φορά επιστράτευσε την ενεργειακή απειλή, μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Συγκεκριμένα, ο Μπαχτσελί απείλησε τη χώρα να σταματήσει να «κουνάει το δάχτυλο» και να «προκαλεί την υπομονή» τους, καθώς, αν η Ελλάδα συμπεριφερθεί με αυτό τον τρόπο, ενδέχεται να υπάρξει διακοπή παροχή ενέργειας μέσω του αγωγού ΤΑP. Σύμφωνα με τον Μπαχτσελί «η Τουρκία είναι ο ασφαλέστερος διάδρομος για τη μεταφορά πλούσιων πόρων φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, την ανατολική Μεσόγειο και τον Καύκασο προς την Ευρώπη. Η γραμμή που μεταφέρει ενέργεια στην Ελλάδα είναι το TANAP. Θα είναι υπέρ της ενεργειακής ασφάλειας για αυτή τη χώρα, αν σταματήσει να κουνάει το δάχτυλο στην Τουρκία και σταματήσει να προκαλεί την υπομονή μας». «Η γραμμή που μεταφέρει ενέργεια στην Ελλάδα είναι o TAP», δήλωσε, ενώ άφησε αιχμές κατά της Ελλάδας και των άλλων χωρών που αντέδρασαν αρνητικά στην υπογραφή νέας τουρκολιβυκής συμφωνίας. «Η συμφωνία υδρογονανθράκων που υπέγραψε η χώρα μας με τη Λιβύη είναι επίσης ιστορικού χαρακτήρα και έχει ενοχλήσει πολύ τις δυτικές χώρες». Επιπλέον, ο εθνικιστής εταίρος του Ερντογάν υποστήριξε ότι η Ευρώπη θα κρυώσει φέτος σε αντίθεση με την Τουρκία, που δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα. «Όταν ερμηνεύουμε τις εξελίξεις με όρους ενεργειακής γεωπολιτικής, η Τουρκία είναι ο ασφαλέστερος και πιο σίγουρος τερματικός σταθμός για τη μεταφορά των πλούσιων πόρων φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, την ανατολική Μεσόγειο και τον Καύκασο στην Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές χώρες σκέφτονται πώς να ζεσταθούν και να έχουν φως αυτό τον χειμώνα. Ευτυχώς, η Τουρκία δεν έχει ποτέ τέτοιο πρόβλημα, τέτοιο φόβο», ανέφερε. Παράλληλα, ο Νουμάν Κουρτουλμούς, αντιπρόεδρος του ΑΚΡ, κάλεσε την Ελλάδα «να συνέλθει» αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Καμιά δύναμη που χτυπήθηκε στην πλάτη και μπήκε στον πόλεμο, δεν πέτυχε. Ο εξοπλισμός των νησιών θα αυξήσει τις εντάσεις. Είμαστε υπέρ της ειρήνης, θέλουμε λύση». Ακόμη, ο υποστράτηγος Ναΐμ Μπαμπούρογλου τόνισε: «Τα πιο καυτά ελληνικά επικίνδυνα σημεία είναι η Αλεξανδρούπολη, η Μυτιλήνη και η Σάμος. Ο εξοπλισμός τους μπορεί να αποτελέσει απειλή για την Τουρκία». Ακόμη, με πολύ σκληρή γλώσσα μίλησε και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου για την Ελλάδα, αναφέροντας ότι «είναι αξιολύπητη, πάει σε άλλους, κλαίει και ζητιανεύει». Ειδήσεις σήμερα: Συντάξεις: Διπλές αυξήσεις σε 1,3 εκατ. συνταξιούχους – Eνας στους δύο θα δει τουλάχιστον μία επιπλέον σύνταξη Θάνος Πλεύρης: Αποκτήνωση ο ναζιστικός χαιρετισμός του πατέρα μου στο δικαστήριο μπροστά στη Μάγδα Φύσσα Κολωνός: Ερευνάται εάν κάποιο πρόσωπο του περιβάλλοντος της 12χρονης γνώριζε τον εφιάλτη BEST OF NETWORK 11.10.2022, 13:00 11.10.2022, 16:51 11.10.2022, 16:33 11.10.2022, 14:50 11.10.2022, 14:46 11.10.2022, 15:00

