Τσίπρας: Πολιτική επιλογή Μητσοτάκη η απουσία ελέγχων για την αισχροκέρδεια

Παρουσία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα συνεδρίασε σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Σχολιάζοντας τη διεθνή συγκυρία και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως «η Διεθνής συγκυρία γίνεται ολοένα και πιο δυσμενής. Ο πόλεμος σκληραίνει, χωρίς προοπτική διεξόδου. Και η Ευρώπη κινείται αμήχανα και βρίσκεται μπροστά στις αντιφάσεις της. Χωρίς σχέδιο απέναντι στην όξυνση της σύγκρουσης, με μόνο κερδισμένο τις ΗΠΑ. Ενώ την ίδια στιγμή η ακροδεξιά κερδίζει έδαφος και κυβερνητικές θέσεις σε σημαντικές χώρες, όπως η Ιταλία και η Σουηδία». Στο ίδιο πλαίσιο, «η ΕΕ φαίνεται να μην έχει ένα συλλογικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η Γερμανία μπλοκάρει ευρωπαϊκές λύσεις για πλαφόν στη τιμή αγοράς του φυσικού αερίου και για κοινό δανεισμό για παρεμβάσεις χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κρίσης, την ώρα όμως που εσωτερικά ακολουθεί δική της ιδιαίτερα γενναιόδωρη πολιτική» παρατήρησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, λέγοντας ακόμα πως «είναι κρίσιμη η μάχη των προοδευτικών ευρωπαϊκών δυνάμεων για την έκδοση κοινού χρέους για την αλληλέγγυα αντιμετώπιση της κρίσης, του δύσκολου χειμώνα και του ενεργειακού κόστους, σε όλες τις χώρες της ΕΕ». «Στο μόνο που όλη την Ευρώπη συγκλίνει, είναι η επιστροφή του κράτους στην ενέργεια για να στηρίξει κοινωνία και επιχειρήσεις. Όλη, εκτός από την Ελλάδα όπου ο κος Μητσοτάκης αποφάσισε να ιδιωτικοποιήσει τη ΔΕΗ εν μέσω της ενεργειακής κρίσης. Και για αυτό τα δραματικά αποτελέσματα που βιώνουμε δεν είναι τυχαία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας. Παρεμβαίνοντας ακόμη αναφορικά με την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τόνισε πως «η Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat είναι η χώρα με την ακριβότερη τιμή στην ηλεκτρική ενέργεια σε όλη την Ευρώπη (προ φόρων και επιδοτήσεων). Και αυτό οφείλεται στην επιλογή Μητσοτάκη η ΔΕΗ να γίνει πρωταγωνιστής της αισχροκέρδειας. Και ένα χρόνο τώρα να μη λαμβάνει κανένα μέτρο για την αντιμετώπισή της. Η δήθεν κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής έδειξε το αποτέλεσμα μόνο τον Σεπτέμβριο έχουμε 450 εκ υπερκέρδη». Λεηλασία της μεσαίας τάξης «Ο πληθωρισμός έχει σκαρφαλώσει στο 12%. Και στην αγορά δεν υπάρχει σχεδόν κανένας έλεγχος τιμών. Αυτό είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής. Όπως ζήτημα πολιτικής επιλογής είναι η διατήρηση υψηλού συντελεστή φορολόγησης σε προϊόντα βασικής κατανάλωσης, όπως και στα καύσιμα» περιέγραψε από πλευράς του ο κ. Τσίπρας και συνέχισε, λέγοντας πως «αυτό στη πράξη δίνει τη δυνατότητα να λεηλατείται κυρίως η μεσαία τάξη αλλά και τα χαμηλά στρώματα, αφού αυτά κυρίως πλήττουν οι έμμεσοι φόροι, ώστε να δίδεται η δυνατότητα διαθέσιμων πόρων για επιδοτήσεις που στη πραγματικότητα πηγαίνουν στις τσέπες των παραγωγών ενέργειας». Με φόντο την έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας, ο κ. Τσίπρας επισήμανε πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη πορεύεται με έλλειμμα στρατηγικής απέναντι στην προκλητικότητα Ερντογάν. Με αλλαγή του δόγματος που η εξωτερική πολιτική της χώρας κινήθηκε για δεκαετίες. Από πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας σε προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης και από ισότιμος εταίρος σε δεδομένος σύμμαχος που τα δίνει όλα χωρίς να ζητά καμία εγγύηση για τα δικά της συμφέροντα. Και αυτή η πολιτική φέρνει επικίνδυνες εξελίξεις και αρνητικά τετελεσμένα». «Γιατί η Τουρκική προκλητικότητα δεν αντιμετωπίζεται με λόγια αλλά με πράξεις», όπως είπε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας πως «και όσο ο κος Μητσοτάκης απλά αρκείται να λέει τα αυτονόητα για τη κυριαρχία των νησιών μας στις Συνόδους Κορυφής αλλά δε τολμά καν να θέσει ζήτημα κυρώσεων αν η Τουρκία αμφισβητήσει εμπράκτως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τόσο ο Ερντογάν θα αποθρασύνεται». Ως προς τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, «είναι προφανές ότι ο κος Μητσοτάκης αναγνωρίζοντας πλέον ότι είναι απερχόμενος, ότι δεν έχει καμία ελπίδα επανεκλογής, αγωνιά να κερδίσει χρόνο. Όσο περισσότερο χρόνο μπορεί, γαντζωμένος στη καρέκλα της εξουσίας» υποστήριξε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «τόσο για να πετύχει τη συγκάλυψη, το κουκούλωμα του μεγάλου σκανδάλου των παρακολουθήσεων όσο και για να προλάβει να ελέγξει τη κατανομή του μεγαλύτερου μέρους των ευρωπαϊκών πόρων, με όρους απόλυτης αδιαφάνειας», σημείωσε. Ανανεωμένα ψηφοδέλτια «Απέναντι σε αυτή την επιλογή Μητσοτάκη να κερδίσει χρόνο, οφείλουμε να επαγρυπνούμε αλλά οφείλουμε και να αξιοποιήσουμε το χρόνο αυτό. Για να βαθύνουμε τη κομματική ανασυγκρότηση. Για να ετοιμάσουμε ανανεωμένα και ισχυρά ψηφοδέλτια παντού. Για να οργανώσουμε τις κοινωνικές αντιστάσεις στη βαρβαρότητα των κυβερνητικών επιλογών. Να μετατρέψουμε την απόγνωση σε αγώνα, την οργή σε ελπίδα αλλαγής. Είναι στο χέρι μας να το πετύχουμε και μόνο έτσι θα καταφέρουμε να φέρουμε τη πολιτική αλλαγή μια ώρα αρχύτερα παρά τις προθέσεις του κου Μητσοτάκη και των συμφερόντων που τον στηρίζουν», κατέληξε ο κ. Τσίπρας. Ειδήσεις σήμερα: Ρωσία: Στη λίστα των «τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών οργανώσεων» η Meta Η σημαντικότερη αιτία αναπηρίας οι ρευματικές παθήσεις – Υπεύθυνες για το 60% των αναρρωτικών αδειών μακράς διαρκείας Στις Φιλιππίνες η Λυδία, κόρη της Καρολάιν και του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )