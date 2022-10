Βουλή: Η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων θέμα συζήτησης των πολιτικών αρχηγών εντός Οκτωβρίου

Το εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων πρόκειται να εφαρμοσθεί από το τέλος Νοεμβρίου – αρχές Δεκεμβρίου, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Ταυτοχρόνως, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης θα διεξαχθεί συζήτηση πολιτικών αρχηγών την εβδομάδα μετά την 24η Οκτωβρίου. Το σχέδιο, που έχει εκπονηθεί από την Προεδρία της Κυβέρνησης και την Γενική Γραμματεία Συντονισμού, σε συνεργασία με 12 συναρμόδια Υπουργεία, είχε συζητηθεί σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου στις 30 Αυγούστου. Σε ανάρτησή του στο Facebook νωρίτερα ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος έγραψε: «στην καταιγίδα υπερασπίσου το παιδί γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα» Και πρόσθεσε: «Τα τελευταία γεγονότα αποτελούν ένα συλλογικό τραύμα για όλους μας. Τα σκοτάδια της ανθρώπινης ψυχής μας σοκάρουν βαθιά. Αλλά δεν πρέπει να μας αδρανοποιήσουν. Παράλληλα με την αστυνομική και δικαστική έρευνα, το αμέσως επόμενο διάστημα το εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση θα έρθει προς συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων και αμέσως μετά θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Η ελληνική πολιτεία μαζί με την κοινωνία πρέπει να δράσουν ενωμένες για να δώσουμε λύσεις και απαντήσεις που θα είναι σύγχρονες και ολοκληρωμένες με μοναδικό κριτήριο την προστασία των ανηλίκων», προτείνει ο υπουργός Επικρατείας, που υπενθυμίζει, συγχρόνως, την ανάρτηση που είχε κάνει στις 30 Αυγούστου, με τα συγκεκριμένα μέτρα – δράσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του ειδεχθούς φαινομένου. Το εθνικό σχέδιο δράσης είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «ένα πολυσχιδές σχέδιο με 11 οριζόντιες πολιτικές και 80 επιμέρους δράσεις που υλοποιούνται ισομερώς απο τα 12 Υπουργεία. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν πρόκειται για ακόμη ένα σχέδιο – ευχολόγιο, καθώς το 75% των δράσεων έχει ήδη ενταχθεί στα ετήσια σχέδια δράσης των Υπουργείων και αρκετές απο αυτές υλοποιούνται ήδη. Είναι η πρώτη φορά όμως που μια τέτοια στρατηγική αποκτά συνεκτικό πλαίσιο με σαφείς στόχους, δομή Διακυβέρνησης, ρόλο Εθνικού Συντονιστή, πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που φέρνει», επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές. Παράλληλα, προσθέτουν ορισμένα παραδείγματα, για να γίνει κατανοητό το εύρος και το βάθος του σχεδίου: «*Δημιουργία ενιαίου πρωτοκόλλου διαχείρισης όλων των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης από κάθε φορέα υποδοχης (δρομολογείται κεντρικά απο την Προεδρία της Κυβέρνησης). *Αυστηροποίηση των ποινών για τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων σε κακούργημα από πλημμέλημα που είχε γίνει το 2019 (έχει ήδη υλοποιηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης). *Αναβάθμιση των δικαστικών δομών Υποδοχής των κακοποιημένων παιδιών (τα λεγόμενα ‘Σπίτια του Παιδιού’), ώστε τα θύματα να περιβάλλονται με τη μέγιστη φροντίδα και να μην υφίστανται δευτερογενή θυματοποίηση από τις κρατικές δομές (υλοποιείται ήδη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης). *Θέσπιση μαθήματος σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία και εκπαίδευσης των παιδιών, αλλά και των δασκάλων για την προστασία από κάθε είδους σεξουαλική βία (υλοποιείται ήδη από το Υπουργείο Παιδείας). *Εκπόνηση θεραπευτικών πρωτοκόλλων για την επανένταξη των θυμάτων στην οικογενειακή, κοινωνική, εκπαιδευτική ζωή (δρομολογείται από το Υπουργείο Υγείας). *Εκπαίδευση και θέσπιση μητρώων επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με ανήλικους, ώστε να μπορούν να εντοπίσουν και να διαχειριστούν κατάλληλα και με ευαισθησία τέτοια περιστατικά (δρομολογείται από το Υπουργείο Εργασίας). *Θέσπιση ειδικού ρόλου ψυχολόγου στις αθλητικές ομοσπονδίες (δρομολογείται από το Υπουργείο Αθλητισμού)». Ειδήσεις σήμερα: Κολωνός: Γνωστός στους οίκους ανοχής ο παιδόφιλος Ηλίας Μίχος – Μαρτυρίες ντοκουμέντο από τις ιερόδουλες του Κεραμεικού Άμεση ανάλυση Bild: Πώς ο νέος «σφαγέας» της Ρωσίας Σεργκέι Σουροβίκιν θα εξοντώσει τους Ουκρανούς Βιασμός 12χρονης: Τι «έκαψε» τη μητέρα του κοριτσιού – Τα εμβάσματα στον λογαριασμό της και η κατηγορία για μαστροπεία

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )