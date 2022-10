Ελληνοτουρκικά: Σε «γραμμή» Άγκυρας η νορβηγική ΜΚΟ που καταγγέλλει την Ελλάδα πως εξοπλίζει τα νησιά Τα τουρκικά ΜΜΕ έκαναν «σημαία» τις καταγγελίες της ΜΚΟ Aegean Boat Report, κατά της χώρας μας – Τι έγραψαν Anadolu, Sabah, TRT κ.ά, τουρκικά ΜΜΕ Παναγιώτης Σαββίδης 12.10.2022, 10:18 «Πανηγυρίζουν» τα τουρκικά ΜΜΕ για την «σύμπλευση» της ΜΚΟ Aegean Boat Report -που δραστηριοποιείται στο Αιγαίο- με τις τουρκικές θέσεις για το θέμα των νησιών. Πρόσφατα, και απαντώντας στον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότη Μηταράκη, η Aegean Boat Report κατήγγειλε την χώρα μας πως εξοπλίζει τα νησιά με αμερικανικό εξοπλισμό. «Το να γεμίζουμε τα νησιά με αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό μπορεί να θεωρηθεί, από ορισμένους, ως πρόκληση, ειδικά επειδή αποτελεί παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947» σχολίασε η νορβηγική ΜΚΟ, ρίχνοντας νερό στο «μύλο» της τουρκικής προπαγάνδας. Η Ελλάδα ουδέποτε προκαλεί, απαντά όμως πάντα με αυτοπεποίθηση, όταν προκαλείται. Αισθανόμαστε απόλυτη αυτοπεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι έχουμε το δίκιο και το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας. Κλείνουμε όλα τα παράθυρα σε κάθε πρόκληση, αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου. pic.twitter.com/7dPYuA48or— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 7, 2022 Τόσο το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, όσο και ΜΜΕ της γείτονας, αναδημοσίευσαν και έκαναν «σημαία» την αναδημοσίευση της Aegean Boat Report, επαναλαμβάνοντας τις καταγγελίες κατά της Ελλάδας. Το Anadolu σημειώνει πως η συγκριμένη ΜΚΟ επιβεβαιώνει : «την αντίθεση της Τουρκίας στη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, λέγοντας ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να είναι “πρόκληση”. «Η μη κυβερνητική οργάνωση Aegean Boat Report με έδρα τη Νορβηγία ερμήνευσε τον οπλισμό ελληνικών νησιών στο Αιγαίο ως πρόκληση. H Αθήνα λέει ψέματα» γράφει η Yeni Akit. «Η Aegean Boat Report με έδρα τη Νορβηγία αποκάλυψε τα γεγονότα. Η ΜΚΟ έστειλε μήνυμα στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντάς του : «Ο οπλισμός των νησιών του Αιγαίου είναι πρόκληση και η Τουρκία έχει δίκιο για τους πρόσφυγες» σχολιάζει δημοσίευμα της εφημερίδας Sabah, με τίτλο: «Νορβηγική ΜΚΟ αποκάλυψε το παιχνίδι της Ελλάδας στα νησιά. Η Τουρκία έχει δίκαιο: Παραβιάζεται η Λωζάνη» Norveç merkezli Aegean Boat Report, gerçekleri ortaya döktü. Kurum, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e “Ege adalarının silahlandırılması bir provokasyondur ve mülteciler konusunda da Türkiye haklı” mesajını verdi— Sabah (@Sabah) October 12, 2022 «Η νορβηγική MKO Aegean Boat Report χαρακτήρισε πρόκληση τον εξοπλισμό των νησιών της Ελλάδας στο Αιγαίο» γράφει η ελληνική έκδοση του δικτύου TRT. Ποια είναι η «Aegean Boat Report» Ερωτηματικά δημιουργούνται από τη δράση της ΜΚΟ «Aegean Boat Report» στα νησιά του Αιγαίου. Στα τέλη του 2020 o υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ.Νότης Μηταράκης, είχε αφήσει αιχμές εναντίον της, καταγγέλλοντας πως με τη χρήση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών (messenger, whatsUp κ.α) καλεί ομάδες παράνομων μεταναστών, που βρίσκονται στη θάλασσα και στα ελληνικά χωρικά ύδατα, να την ενημερώσουν με φωτογραφικό υλικό και το «στίγμα» τους, προκειμένου να τους καθοδηγήσει για το πως θα προσεγγίσουν το κοντινότερο ελληνικό νησί και τι πρέπει να πράξουν στη συνέχεια ώστε έρθουν σ’ επαφή με την Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ . Μ’ ανακοίνωσή της τότε η Aegean Boat Report, είχε αρνηθεί κατηγορηματικά πως αποτελεί «μέρος δικτύου διακίνησης ανθρώπων» και πως μοναδικός της στόχος είναι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε μετανάστες που έχουν ανάγκη και κινδυνεύει η ζωή τους. Από τις αναρτήσεις ωστόσο της οργάνωσης στα social media, προκύπτει πως όλες οι δημοσιοποιήσεις αφορούν παράνομους μετανάστες που εισήλθαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και όχι εντός των τουρκικών ορίων, προκειμένου ν’ αποτραπούν. Η Aegean Boat Report ιδρύθηκε στα τέλη του 2018 από τον Νορβηγό Τόμυ Όλσεν, που τ ην περίοδο 2015 – 2016 εργάστηκε ως εθελοντής στη Λέσβο, για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Επιστρέφοντας στη χώρα του, προχώρησε στη δημιουργία της οργάνωσης που στόχο έχει να συγκεντρώνει και ν’ αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες για την παρουσία μεταναστών στη θάλασσα και τη δημοσιοποίηση σχετικών στοιχείων. Πηγές των πληροφοριών της οργάνωσης, αποτελούν: Οι παράνομοι μετανάστες που επικοινωνούν μαζί της, για να δηλώσουν που ακριβώς βρίσκονται και να λάβουν σχετικές οδηγίες. Έλληνες και Τούρκοι συνεργάτες, στα νησιά και στα τουρκικά παράλια αντίστοιχα, αλλά και το επίσημο προπαγανδιστικό υλικό που δημοσιοποιεί η τουρκική Ακτοφυλακή, ενίοτε και «επεξεργασμένο» για λόγους προπαγάνδας. «Το Aegean Boat Report αποτελεί την πιο λεπτομερή πηγή πληροφοριών, σχετικά με τις βάρκες και τις αφίξεις στο Αιγαίο Πέλαγος» αναφέρει χαρακτηριστικά η επίσημη ιστοσελίδα της ΜΚΟ, που διαχειρίζεται ο ίδιος ο Όλσεν, ζητώντας από το κοινό να υποστηρίξει το έργο της με χρηματικές δωρεές. Το τελευταίο διάστημα η οργάνωση καταγγέλλει συστηματικά τις ελληνικές Αρχές για επαναπροωθήσεις μεταναστών προς τα τουρκικά χωρικά ύδατα. Οι ισχυρισμοί και τα στοιχεία της Aegean Boat Report, συχνά αποτελούν μέρος ρεπορτάζ διεθνών ΜΜΕ που κατηγορούν τη χώρα μας για την πολιτική που εφαρμόζει στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Ειδήσεις σήμερα: Η 12χρονη από τον Κολωνό αναγνώρισε 10 βιαστές από φωτογραφίες ταυτότητας Πάρις Χίλτον: «Με “κρατούσαν κάτω” και με κακοποιούσαν σεξουαλικά στο σχολείο της Γιούτα» Ξεκινά το μεγάλο «παζάρι» σούπερ μάρκετ – βιομηχάνων για το «καλάθι του νοικοκυριού» Παναγιώτης Σαββίδης 12.10.2022, 10:18 BEST OF NETWORK 11.10.2022, 13:00 12.10.2022, 06:59 11.10.2022, 16:33 12.10.2022, 09:19 12.10.2022, 09:21 11.10.2022, 11:10

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )