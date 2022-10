ΗΠΑ: Έμεινε εκτός αμερικανικής Γερουσίας η τροπολογία Mενέντεζ για τα F-16 Το τελικό κείμενο του αμυντικού προυπολογισμού θα αποφασιστεί μετά από διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα δύο Σώματα – Μέσα στους όρους της τροπολογίας ήταν ότι τα F-16 δεν θα χρησιμοποιηθούν για υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά Eκτός Γερουσίας η τροπολογία Μενέντεζ για τα F-16 καθώς δεν εντάχθηκε στην εκδοχή του Σώματος για τον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA). Σύμφωνα με πληροφορίες, αφαιρέθηκαν όλες οι τροπολογίες που δεν είχαν εξασφαλίσει ευρεία συναίνεση και συντάχθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αμυντικών Υποθέσεων της Γερουσίας ένα νέο κείμενο το οποίο περιλαμβάνει μόνο τις τροπολογίες για τις οποίες δεν υπήρχαν διαφωνίες. Η αντίστοιχη τροπολογία του Κρις Πάπας παραμένει στην εκδοχή της Βουλής. Το τελικό κείμενο του αμυντικού προϋπολογισμού θα αποφασιστεί μετά από διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα δυο Σώματα όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσιγκτον Λένα Αργύρη. Εκτός εκδοχής Γερουσίας έμεινε τροπολογία @SenatorMenendez για F16/βγήκαν όλες οι τροπολογίες που δεν συγκέντρωναν ευρεία συναίνεση/παραμένει στην εκδοχή Βουλής η τροπολογία @RepChrisPappas /τελικό κείμενο NDAA θα αποφασιστεί κατά διαδικασία διαπραγματεύσεων Βουλής κ Γερουσίας — Lena Argiri (@lenaargiri) October 11, 2022 Σε σχέση με την τροπολογία Μενέντεζ ειδικότερα, εξέφρασαν επιφυλάξεις οι Ρεπουμπλικάνοι συμπρόεδροι των Επιτροπών Διεθνών και Άμυνας της Γερουσίας, σύμφωνα όμως με πληροφορίες υπάρχουν και παρασκηνιακές πιέσεις από την κυβέρνηση για να μην περάσουν οι τροπολογίες, όχι απαραίτητα για να προχωρήσει στην πώληση των F-16 στην Τουρκία, αλλά για να μπορεί να έχει τον τελικό λόγο σε τέτοιου είδους αποφάσεις. Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ , ιδιαίτερο ρόλο για την τροπή που πήραν τα πράγματα σχετικά με τις τροπολογίες για τα F-16 – εκτός από τις επιφυλάξεις που εξέφρασαν οι Ρεπουμπλικάνοι συμπρόεδροι των Επιτροπών Διεθνών Σχέσεων και Άμυνας στη Γερουσία – διαδραμάτισε και η παρασκηνιακή πίεση που άσκησε ο Λευκός Οίκος, ο οποίος επιθυμεί να μην περιορίζονται οι διαθέσιμες επιλογές του από τέτοιες δεσμευτικές τροπολογίες.Σύμφωνα πάντα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ανεξαρτήτως του νομοσχεδίου NDAA ο γερουσιαστής Μενέντεζ διατηρεί το δικαίωμα ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας να προβάλει βέτο στην έγκριση αμυντικών συμβάσεων. Tα τουρκικά ΜΜΕ Την είδηση για τη μη υιοθέτηση της τροπολογίας Μενέντεζ με τους όρους που περιόριζαν την πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία μετέδωσαν νωρίτερα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. #BREAKING US Senate version of 2023 National Defense Authorization Act (NDAA) bill removes stipulations on sale of F-16s to Türkiye: Sources pic.twitter.com/FCjodJyfTG — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 11, 2022 Όπως προέβλεπε η τροπολογία του Αμερικανού Γερουσιαστή και Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο Αμερικανός πρόεδρος καλείτο να πιστοποιήσει στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου ότι τα F-16 δεν θα χρησιμοποιηθούν για υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά. Υπενθυμίζεται ότι πριν από δέκα μέρες είχε κατατεθεί, από τον γερουσιαστή Κρις Βαν Χόλεν, δεύτερη τροπολογία που έθετε πρόσθετες προϋποθέσεις στην Τουρκία για την απόκτηση και την αναβάθμιση των μαχητικών F-16. Όπως σημειώνεται στην τροπολογία, «ο πρόεδρος δεν μπορεί να πουλήσει ή να εγκρίνει άδεια για την εξαγωγή νέων αεροσκαφών F-16, ή τεχνολογία αναβάθμισης, ή κιτ εκσυγχρονισμού F-16 σε οποιαδήποτε αρχή, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου περί Ελέγχου Αμυντικών Εξαγωγών, στην κυβέρνηση της Τουρκίας ή σε οποιονδήποτε οργανισμό ή όργανο της Τουρκίας, εκτός και εάν ο πρόεδρος πιστοποιήσει στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και στις Επιτροπές Αμυνας του Κογκρέσου ότι μια τέτοια πώληση είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ, περιλαμβάνεται λεπτομερής περιγραφή των συγκεκριμένων μέτρων που έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι τέτοια F-16 δεν θα χρησιμοποιηθούν από την Τουρκία για τις επαναλαμβανόμενες μη εξουσιοδοτημένες υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα και εναντίον στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά συμμάχων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του SDF για την εκστρατεία κατά του ISIS, καθώς και καμία εξαγωγή νέων αεροσκαφών F-16 ή τεχνολογία αναβάθμισης ή κιτ εκσυγχρονισμού F-16 δεν δύναται να πραγματοποιηθεί πριν από την ημερομηνία που η Τουρκία επικυρώσει την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ». Η τροπολογία δεν περιοριζόταν μόνο στο θέμα των τουρκικών υπερπτήσεων πάνω από τα νησιά του Αιγαίου, αλλά έθετε ευρύτερες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, ζητούσε να επικυρωθεί το πρωτόκολλο της ένταξης της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ και να διασφαλιστεί ότι τα αμερικανικά μαχητικά δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον των Κούρδων στη Συρία.

