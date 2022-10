Θεοδωρικάκος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ κατασκευάζει ψέματα και αναζητά κομματικά οφέλη πάνω σε μια ανθρώπινη τραγωδία» «Ας σεβαστούν ότι η διαδικασία σχετίζεται με ένα βάναυσα κακοποιημένο δωδεκάχρονο παιδί – Θα χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και τον τελευταίο λόγο θα έχει η Δικαιοσύνη» αναφέρει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη «Ο νόμος είναι νόμος, ισχύει για όλους και εφαρμόζεται με αυστηρότητα» τονίζει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος αναφερόμενος στην υπόθεση του βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατασκευάζει ψέματα και αναζητά κομματικά οφέλη πάνω σε μια ανθρώπινη τραγωδία. Συγκεκριμένα, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Σπίρτζη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε σε δήλωσή του: «Από σήμερα η πολιτική χυδαιότητα και η συκοφαντία έχουν ονοματεπώνυμο: ΣΥΡΙΖΑ και Χρήστος Σπίρτζης. Την ώρα που η Ελληνική Αστυνομία και οι ανακριτικές αρχές – έχοντας μια ολόκληρη κοινωνία στο πλευρό τους – διερευνούν με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα την υπόθεση των δύο κατηγορούμενων ως παιδοβιαστών, ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ τολμάει να μιλάει για συγκάλυψη. Από την πρώτη στιγμή, είναι ξεκάθαρο ότι η έρευνα θα φθάσει μέχρι το τέλος, θα χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και τον τελευταίο λόγο θα έχει η Δικαιοσύνη. Ας σεβαστούν ότι η διαδικασία σχετίζεται με ένα βάναυσα κακοποιημένο δωδεκάχρονο παιδί. Ας συνειδητοποιήσει η Αξιωματική Αντιπολίτευση ότι δεν μπορεί να κατασκευάζει ψέματα και να αναζητά κομματικά οφέλη πάνω σε μια ανθρώπινη τραγωδία. Ιδιαίτερα όταν αφορά την ψυχή ενός ανήλικου κοριτσιού. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Ο νόμος είναι νόμος. Ισχύει για όλους και εφαρμόζεται με αυστηρότητα». Οι δηλώσεις Σπίρτζη «Τόσο οι Αρχές όσο και η κυβέρνηση οφείλουν να γνωρίζουν πως κάθε καθυστέρηση ισοδυναμεί με συγκάλυψη. Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη μία ακόμα επανάληψη της υπόθεσης Λιγνάδη», είχε τονίσει νωρίτερα ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστος Σπίρτζης. Στη δήλωση του ο κ. Σπίρτζης ανέφερε επίσης ότι «οι Αρχές ακόμα αρνούνται να δώσουν τα στοιχεία των 213 υποψήφιων βιαστών και δη όσων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, άρα είναι σίγουρα βιαστές» και σημείωσε πως «πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για τον 53χρονο, ο οποίος εκτός από διασυνδέσεις με τη ΝΔ και το τοπικό αστυνομικό τμήμα, αποτελούσε προνομιακό προμηθευτή του Δημοσίου». Ειδήσεις σήμερα: «Επιχείρηση παγετός» από τον Πούτιν – Σχέδιο για να «πνίξει» ενεργειακά την Ουκρανία Ομολόγησαν σεξουαλικές επαφές με την 12χρονη, αρνούνται τον βιασμό οι δύο κατηγορούμενοι Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή του τροχαίου της Κυβέλης του GNTM4 που σκοτώθηκε ο 60χρονος Best of Network 12.10.2022, 18:53 12.10.2022, 16:53 11.10.2022, 16:33 12.10.2022, 16:55 12.10.2022, 16:55 12.10.2022, 18:02

