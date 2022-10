«Κεραυνοί» Κοντονή: Με τον Ποινικό Κώδικα ΣΥΡΙΖΑ οι ποινές για αδικήματα κατά παιδιών ήταν για γέλια

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρος Κοντονής, σε συνέντευξή του ήταν λάβρος αναφορικά με τις δατάξεις του Ποινικού Κώδικα που ίσχυαν σε εκείνη την περίοδο, εγκαλώντας μάλιστα και το τμήμα Δικαιωμάτων του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το γεγονός. Με την ιδιότητα του νομικού, αλλά και με αυτή του υπουργού Δικαιοσύνης από τον Νοέμβριο του 2016 ως τον Αύγουστο του 2018, ο Σταύρος Κοντονής κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση που έχει σοκάρει όλη την Ελλάδα, με τον βιασμό της 12χρονης στα Σεπόλια. Ο κ. Κοντονής ήταν «καταπέλτης» αναφορικά με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αφορούσαν σε αδικήματα με θύματα τα παιδιά. «Οι ποινές οι οποίες αναφέρονταν στα αδικήματα τα οποία έχουν να κάνουν με ανήλικους, ήταν ποινές πάρα πολύ χαμηλές. Και μάλιστα, αυτό συνέβαινε μια περίοδο που το φαινόμενο αυτό άρχισε να οξύνεται. Ήταν μια περίοδος που είχαμε συχνά δημοσιοποιούμενα φαινόμενα κατά ανηλίκων. Είχα πει λοιπόν τότε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά του κόσμου απροστάτευτα στις ορέξεις του κάθε άθλιου ανθρώπου ο οποίος εκμεταλλεύεται όχι μόνο την ηλικία τους αλλά και ένα πολύ χαμηλό πλαίσιο ποινής», είπε χαρακτηριστικά στον ραδιοφωνικό σταθμό Status 107,7 της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Κοντονής ανέφερε πως είχε διατυπώσει ενστάσεις επί του Κώδικα, ωστόσο, αυτός ψηφίστηκε κανονικά και δεν άλλαξε τίποτα. Μάλιστα, στη συνέχεια αναφέρθηκε στο τμήμα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση για τη στάση που τηρεί. «Ψηφίστηκε ο Κώδικας κανονικότατα, δεν άλλαξε τίποτα…. όσον αφορά τον βιασμό… Αλλά μου κάνει εντύπωση, αυτό το λαλίστατο τμήμα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όταν μιλήσει κάποια ΜΚΟ, βγάζει σε 5 λεπτά ανακοίνωση, αυτά για τα ανήλικα παιδιά δεν τους ενδιέφεραν; Είχαμε κάτι ποινές για γέλια. Ευτυχώς επήλθε η νομοθετική τροποποίηση τον Νοέμβριο του 2019, και έχουμε ένα αυστηρό πλαίσιο ποινών το οποίο τέλος πάντων, εξασφαλίζει την τιμωρία τουλάχιστον, όσων υποπίπτουν σε τέτοιου τύπου αδικήματα», τόνισε. Ο κ. Κοντονής επισήμανε στη συνέχεια ότι «την πρώτη ευθύνη την έχει η νομοπαρασκευαστική Επιτροπή η οποία είχε μια αντίληψη ότι οι ποινές γενικώς πρέπει να μειωθούν, δεν εκτίμησε όπως έπρεπε αδικήματα τα οποία βρίσκονταν σε ένταση και σε έξαρση εκείνη την περίοδο, και βεβαίως το θέμα μιας διαπλεκόμενης ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο, η οποία για να περάσει την διάταξη της τροποποίησης της δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημμέλημα, και να έχουμε άμεσα αποτελέσματα το επόμενο χρονικό διάστημα, πέρασε και αυτό, χωρίς να εξετάσει τι θα συμβεί στο τέλος όταν έχουμε τέτοιες διατάξεις. Ήταν κάκιστη επιλογή. » Ξαναλέω πάλι γιατί δεν θέλω να παρερμηνευθεί, ο νέος Ποινικός Κώδικας που ψηφίστηκε τότε είχε πάρα πολύ σοβαρές θετικές διατάξεις και ένα πνεύμα που αντιστοιχούσε στην εποχή, αλλά είχε και λάθη. Αυτά τα λάθη τα οποία προσπαθούσα εγώ επί έναν χρόνο να διορθωθούν, δεν διορθώθηκαν δυστυχώς, και πήγε ο Κώδικας και ψηφίστηκε τέσσερις ημέρες πριν κλείσει η Βουλή με την διαδικασία αυτή». «Ο εισαγγελέας πρέπει να μελετήσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά για να δει αν συντρέχει λόγος δημοσιοποίησης, ποιοι είναι αυτοί που το ζητάνε και γιατί παρεμβαίνουν στο έργο της Δικαιοσύνης;», αναρωτήθηκε στη συνέχεια ο κ. Κοντονής σχετικά με τις πιέσεις που ασκούνται από πολιτικά πρόσωπα για δημοσιοποίηση στοιχείων. Μάλιστα, σημείωσε πως «αν φτάνουμε στο σημείο να αποτελεί αυτό το θέμα, αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, τότε έχουμε χάσει κάθε μέτρο, κάθε όριο, είναι ντροπή». Ειδήσεις σήμερα Βιασμός 12χρονης – Οι δικηγόροι της μητέρας παραδέχονται μηνύματα και εμβάσματα με τον 53χρονο Κολωνός: Γνωστός στους οίκους ανοχής ο παιδόφιλος Ηλίας Μίχος – Μαρτυρίες ντοκουμέντο από τις ιερόδουλες του Κεραμεικού «Στρέλλα»: Οι πρώτες δηλώσεις του τενόρου Γιώργου Ιατρού που καθαιρέθηκε από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της όπερας της Λυρικής

