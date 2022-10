Κύπρος: Ανοιχτό ενδεχόμενο για αποστολή όπλων στην Ουκρανία αφήνει η Λευκωσία Θα εξετάσουμε τη μεταφορά ορισμένων από τα όπλα και τα πυρομαχικά στην Ουκρανία εάν αυτά «αντικατασταθούν με άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό ίσης ισχύος και δυνατοτήτων» επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μανώλης Καλατζής 12.10.2022, 13:28 Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος δήλωσε στου New York Times πως η Κύπρος «θα ήταν έτοιμη να εξετάσει» τη μεταφορά ορισμένων από τα όπλα και τα πυρομαχικά της στην Ουκρανία εάν αυτά «αντικατασταθούν με άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό ίσης ισχύος και δυνατοτήτων». Ο κ. Πελεκάνος αναφέρθηκε σε πολλές συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους τους τελευταίους μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων συζητήθηκε επίσης αυτό το ενδεχόμενο. Η Κύπρος θεωρείται από στρατιωτικούς αναλυτές, ως πολύτιμη πηγή όπλων ρωσικής τεχνολογίας που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την άμυνα της Ουκρανίας. Η κυπριακή Εθνική Φρουρά, διαθέτει αντιεροπορικά συστήματα μικρού και μέσου βεληνεκούς TOR και BUK όπως επίσης άρματα Τ-80U. Διαθέτει επίσης Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης (ΤΟΜΑ) BMP3 αλλά και ελαφρύ οπλισμό συμβατό με αυτόν των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Η πρόσφατη άρση του εμπάργκο στις πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ, επιτρέπει στη Κύπρο τον εξοπλισμό της με ΝΑΤΟϊκά οπλικά συστήματα και μάλιστα αυτό θα μπορούσε να γίνει γρήγορα ώστε το νησί να μην μείνει εκτεθειμένο σε μια περίοδο έξαρσης της τουρκικής επιθετικότητας. Ειδήσεις σήμερα: Η 12χρονη από τον Κολωνό αναγνώρισε 10 βιαστές από φωτογραφίες ταυτότητας Πάρις Χίλτον: «Με “κρατούσαν κάτω” και με κακοποιούσαν σεξουαλικά στο σχολείο της Γιούτα» Ξεκινά το μεγάλο «παζάρι» σούπερ μάρκετ – βιομηχάνων για το «καλάθι του νοικοκυριού» Μανώλης Καλατζής 12.10.2022, 13:28 BEST OF NETWORK 11.10.2022, 13:00 12.10.2022, 13:40 11.10.2022, 16:33 12.10.2022, 09:19 12.10.2022, 09:21 12.10.2022, 10:20

